DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Microsoft, “Free Play Days” etkinliği ile Xbox sahiplerine her hafta sonu seçili oyunları ücretsiz olarak sunuyor. Bu hafta sonu aralarında EA Sports FC 26’nın da bulunduğu 5 oyun ücretsiz Xbox sahiplerine ücretsiz oldu.

Microsoft’tan yeni nesil Xbox için önemli açıklama 2 gün önce eklendi

Xbox’ta bu hafta sonu hangi oyunlar ücretsiz?

Toplam değeri 5 bin TL değerindeki aşağıdaki oyunları bugünden 26 Ekim’e kadar ücretsiz olarak oynayabilirsiniz:

EA SPORTS FC 26

House Flipper 2

The Outlast Trials

Phasmophobia

Descenders Next

FC 26, The Outlast Trials ve Descenders Next oyunları bu hafta sonu tüm Xbox sahipleri tarafından ücretsiz olarak oynayabilecek. House Flipper 2 ve Phasmophobia ise Xbox Game Pass Ultimate, Premium veya Essential aboneleri için ücretsiz olacak. Bu oyunlara 26 Ekim’den sonra erişmek isterseniz satın almanız gerekecek.

Ücretsiz oyunlar nasıl indirilir?

Konsol’da Microsoft Store’a girin. Soldaki menüden önce Giriş’e sonra da Abonelikler seçeneğine tıklayın. Ekranı aşağıya kaydırarak “Ücretsiz Oynama Günleri” başlığı altında ilgili oyunları görebilirsiniz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Ev Elektroniği

Oyun Konsolları Haberleri

EA Sports FC 26 tüm Xbox sahiplerine bu hafta sonu ücretsiz!

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: