    EA Sports FC 26 tüm Xbox sahiplerine bu hafta sonu ücretsiz!

    Xbox Free Play Days kapsamında EA Sports FC 26 bu hafta sonu tüm Xbox sahipleri için ücretsiz oldu. Toplam değeri 5 bin TL değerindeki 5 oyunu ücretsiz olarak deneyebilirsiniz.

    EA Sports FC 26 tüm Xbox sahiplerine bu hafta sonu ücretsiz! Tam Boyutta Gör
    Microsoft, “Free Play Days” etkinliği ile Xbox sahiplerine her hafta sonu seçili oyunları ücretsiz olarak sunuyor. Bu hafta sonu aralarında EA Sports FC 26’nın da bulunduğu 5 oyun ücretsiz Xbox sahiplerine ücretsiz oldu.

    Xbox’ta bu hafta sonu hangi oyunlar ücretsiz?

    Toplam değeri 5 bin TL değerindeki aşağıdaki oyunları bugünden 26 Ekim’e kadar ücretsiz olarak oynayabilirsiniz:

    • EA SPORTS FC 26
    • House Flipper 2
    • The Outlast Trials
    • Phasmophobia
    • Descenders Next

    FC 26, The Outlast Trials ve Descenders Next oyunları bu hafta sonu tüm Xbox sahipleri tarafından ücretsiz olarak oynayabilecek. House Flipper 2 ve Phasmophobia ise Xbox Game Pass Ultimate, Premium veya Essential aboneleri için ücretsiz olacak. Bu oyunlara 26 Ekim’den sonra erişmek isterseniz satın almanız gerekecek.

    Ücretsiz oyunlar nasıl indirilir?

    Konsol’da Microsoft Store’a girin. Soldaki menüden önce Giriş’e sonra da Abonelikler seçeneğine tıklayın. Ekranı aşağıya kaydırarak “Ücretsiz Oynama Günleri” başlığı altında ilgili oyunları görebilirsiniz.

