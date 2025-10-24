EA Sports FC 26 tüm Xbox sahiplerine bu hafta sonu ücretsiz!

Xbox’ta bu hafta sonu hangi oyunlar ücretsiz?
Toplam değeri 5 bin TL değerindeki aşağıdaki oyunları bugünden 26 Ekim’e kadar ücretsiz olarak oynayabilirsiniz:
- EA SPORTS FC 26
- House Flipper 2
- The Outlast Trials
- Phasmophobia
- Descenders Next
FC 26, The Outlast Trials ve Descenders Next oyunları bu hafta sonu tüm Xbox sahipleri tarafından ücretsiz olarak oynayabilecek. House Flipper 2 ve Phasmophobia ise Xbox Game Pass Ultimate, Premium veya Essential aboneleri için ücretsiz olacak. Bu oyunlara 26 Ekim’den sonra erişmek isterseniz satın almanız gerekecek.
Ücretsiz oyunlar nasıl indirilir?
Konsol'da Microsoft Store'a girin. Soldaki menüden önce Giriş'e sonra da Abonelikler seçeneğine tıklayın. Ekranı aşağıya kaydırarak "Ücretsiz Oynama Günleri" başlığı altında ilgili oyunları görebilirsiniz.