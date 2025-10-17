Akıllı dron istasyonu KORGAN-M göreve hazır!

KORGAN-M, dronlar için uzaktan kontrol edilen kapalı kutu şeklinde bir otopark olarak tanımlanabilir. KORGAN-M’in konuşlandırıldığı bölgede dronlar 7/24 hazır bekliyor ve operatör gerekmeden göreve çıkabiliyor. Görev sonrasında yuvasında saklanarak şarj ediliyor. KORGAN-M ayrıca bulut tabanlı uçuş görevleri planlamayı, gerçek zamanlı izlemeyi ve yapay zeka destekli veri analizlerini mümkün kılarak operasyonel karar süreçlerini hızlandırıyor.
SAVX Teknoloji Kurucusu Abdullah Aktaş, sistemin Seyyah Görsel Seyrüsefer entegrasyonu sayesinde GNSS/GPS sinyallerinden bağımsız görev yapabildiğini, bu özelliğiyle KORGAN-M'nin Türkiye'de ve dünyada bir ilk niteliği taşıdığını vurguladı
TİTRA Genel Müdürü Ekrem Ünlü, SEYYAH’a ek özellikler eklenerek KORGAN-M’in hayata geçirildiğine vurgu yaparak şunları söyledi:
"KORGAN-M, yapay zeka destekli karar sistemleri, bulut tabanlı haberleşme, entegre sensör yapısı ve elektronik harp ortamında çalışabilme yeteneğiyle birçok sistemin entegre şekilde çalıştığı bir başarı örneği. Dünyadaki yegane akıllı dron kutusu sistemini ortaya koyduk. Dünyada tüm teknoloji firmalarının, savunma sanayi firmalarının çalıştığı görsel seyrüsefer sistemini biz SEYYAH ismiyle aslında ürünleştirmiştik bir alt sistem olarak. Bu tüm insansız hava araçlarında uygulanabilir bir sistem. Biz şimdi bunu KORGAN-M ile beraber birleştirerek aslında tam entegre bir güvenlik sistemi ortaya koymuş olduk."
