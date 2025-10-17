Akıllı dron istasyonu KORGAN-M göreve hazır!

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Pasifik Teknoloji'nin iştiraki SAVX Teknoloji tarafından geliştirilen Akıllı Dron İstasyonu KORGAN-M göreve hazır hale geldi. KORGAN-M’e park edilen dronlar uzaktan verilen komut ile otonom olarak göreve başlayabiliyor.

KORGAN-M, dronlar için uzaktan kontrol edilen kapalı kutu şeklinde bir otopark olarak tanımlanabilir. KORGAN-M’in konuşlandırıldığı bölgede dronlar 7/24 hazır bekliyor ve operatör gerekmeden göreve çıkabiliyor. Görev sonrasında yuvasında saklanarak şarj ediliyor. KORGAN-M ayrıca bulut tabanlı uçuş görevleri planlamayı, gerçek zamanlı izlemeyi ve yapay zeka destekli veri analizlerini mümkün kılarak operasyonel karar süreçlerini hızlandırıyor.

Tam Boyutta Gör KORGAN-M üzerinde bulunan yapay zeka destekli çevresel farkındalık sensörleri ile rüzgar, yağış, nem ve sıcaklık gibi verileri analiz ederek uçuşa elverişlilik kararlarını otomatik alabiliyor. KORGAN-M’e entegre edilen dron modeli yaklaşık 40 dakikalık uçuş süresine ve 15 kilometre menzile sahip. KORGAN-M’deki hızlı şarj sistemi ile bataryasını doldurarak dakikalar içinde uçuşa hazır hale geliyor. Böylece uzun süreli görevleri yerine getirebiliyor.

SAVX Teknoloji Kurucusu Abdullah Aktaş, sistemin Seyyah Görsel Seyrüsefer entegrasyonu sayesinde GNSS/GPS sinyallerinden bağımsız görev yapabildiğini, bu özelliğiyle KORGAN-M'nin Türkiye'de ve dünyada bir ilk niteliği taşıdığını vurguladı

TİTRA Genel Müdürü Ekrem Ünlü, SEYYAH’a ek özellikler eklenerek KORGAN-M’in hayata geçirildiğine vurgu yaparak şunları söyledi:

"KORGAN-M, yapay zeka destekli karar sistemleri, bulut tabanlı haberleşme, entegre sensör yapısı ve elektronik harp ortamında çalışabilme yeteneğiyle birçok sistemin entegre şekilde çalıştığı bir başarı örneği. Dünyadaki yegane akıllı dron kutusu sistemini ortaya koyduk. Dünyada tüm teknoloji firmalarının, savunma sanayi firmalarının çalıştığı görsel seyrüsefer sistemini biz SEYYAH ismiyle aslında ürünleştirmiştik bir alt sistem olarak. Bu tüm insansız hava araçlarında uygulanabilir bir sistem. Biz şimdi bunu KORGAN-M ile beraber birleştirerek aslında tam entegre bir güvenlik sistemi ortaya koymuş olduk."

