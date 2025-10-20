MARLİN SİDA mayın harbi yeteneği kazandı

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine giren ilk silahlı insansız deniz aracı (SİDA) MARLİN, kritik bir yeteneğe kavuştu. MARLİN SİDA artık su üstündeki mayınları tespit edebiliyor.

ASELSAN ve Sefine Tersanesi tarafından geliştirilen MARLİN SİDA, yazılımsal tanımlı harp yeteneği eklenerek mayınları otonom olarak tespit edip sınıflandırma yeteneğine kavuştu. MARLİN’deki elektro optik sensörlerden alınan bilgiler derin öğrenme ile işleniyor ve satıhtaki mayınlar tespit ediliyor.

Yeni yetenekler eklenecek

MARLİN SİDA, mayınları tespit etmek ve sınıflandırmak için SİSAM (Sefine Tersanesi Stratejik ve İnsansız Sistemler Araştırma Merkezi) tarafından hazırlanan veri setiyle eğitildi. Bu yeteneğinin daha da geliştirilmesi için yapay zeka modelinin daha geniş bir kütüphaneyle eğitilmesi ile sürecek. Ayrıca su altı mayınlarının da MARLİN tarafından tespit edilmesi hedefleniyor. MARLİN SİDA’ya kritik su altı altyapılarının gözetlenmesi ve korunması yeteneğinin de eklenmesi amaçlanıyor.

Tam Boyutta Gör Mevcut sistem, "anomali" olarak işaretlediği nesnenin özgün frekans imzasını, şekilsel özelliklerini ve çevresel bağlamını, SİSAM veri setinde öğrendiği farklı nesne sınıflarıyla (mayın, deniz çöpü, ağ parçası, yüzen tahta ve benzeri) karşılaştırıyor. Bu detaylı karşılaştırma sayesinde model, tespit ettiği nesnenin bir mayın mı, yoksa zararsız bir cisim mi olduğunu yüksek doğrulukla ayırt edebiliyor.

NATO Müttefik Dönüşüm Komutanlığı’nın (NATO ACT) 4 aşamalı NATO İnovasyon Sürekliliği Girişimi faaliyetinin "deney/gösterileri" içeren final kısmı Türkiye'de gerçekleştirildi. MARLİN SİDA, NATO tatbikatında deniz yüzeyinde dolaşan mayınları başarıyla tespit etti.

Marlin SİDA özellikleri

Uzunluk : 15 metre

: 15 metre Genişlik : 3,85 metre

: 3,85 metre Deplasman : 21 ton

: 21 ton Maksimum Seyir Hızı : 36 knottan fazla

: 36 knottan fazla Otonom Seviyesi : 3

: 3 Çalışma Süresi : 24 saat

: 24 saat Seyir Menzili : 400 NM

: 400 NM Faydalı Yük Kapasitesi: Maksimum 4 ton

İstihbarat, keşif, gözetleme

Su üstü harbi ve elektronik harp

