    MARLİN SİDA mayın harbi yeteneği kazandı

    Türkiye'nin envantere giren ilk silahlı insansız deniz aracı MARLİN SİDA, su üstündeki mayınları tespit ederek sınıflandırıyor. MARLİN SİDA bu yeteneğini NATO tatbikatında sergiledi.

    MARLİN SİDA mayın harbi yeteneği kazandı Tam Boyutta Gör
    Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine giren ilk silahlı insansız deniz aracı (SİDA) MARLİN, kritik bir yeteneğe kavuştu. MARLİN SİDA artık su üstündeki mayınları tespit edebiliyor.

    ASELSAN ve Sefine Tersanesi tarafından geliştirilen MARLİN SİDA, yazılımsal tanımlı harp yeteneği eklenerek mayınları otonom olarak tespit edip sınıflandırma yeteneğine kavuştu. MARLİN’deki elektro optik sensörlerden alınan bilgiler derin öğrenme ile işleniyor ve satıhtaki mayınlar tespit ediliyor.

    Yeni yetenekler eklenecek

    MARLİN SİDA, mayınları tespit etmek ve sınıflandırmak için SİSAM (Sefine Tersanesi Stratejik ve İnsansız Sistemler Araştırma Merkezi) tarafından hazırlanan veri setiyle eğitildi. Bu yeteneğinin daha da geliştirilmesi için yapay zeka modelinin daha geniş bir kütüphaneyle eğitilmesi ile sürecek. Ayrıca su altı mayınlarının da MARLİN tarafından tespit edilmesi hedefleniyor. MARLİN SİDA’ya kritik su altı altyapılarının gözetlenmesi ve korunması yeteneğinin de eklenmesi amaçlanıyor.

    MARLİN SİDA mayın harbi yeteneği kazandı Tam Boyutta Gör
    Mevcut sistem, "anomali" olarak işaretlediği nesnenin özgün frekans imzasını, şekilsel özelliklerini ve çevresel bağlamını, SİSAM veri setinde öğrendiği farklı nesne sınıflarıyla (mayın, deniz çöpü, ağ parçası, yüzen tahta ve benzeri) karşılaştırıyor. Bu detaylı karşılaştırma sayesinde model, tespit ettiği nesnenin bir mayın mı, yoksa zararsız bir cisim mi olduğunu yüksek doğrulukla ayırt edebiliyor.

    NATO Müttefik Dönüşüm Komutanlığı’nın (NATO ACT) 4 aşamalı NATO İnovasyon Sürekliliği Girişimi faaliyetinin "deney/gösterileri" içeren final kısmı Türkiye'de gerçekleştirildi. MARLİN SİDA, NATO tatbikatında deniz yüzeyinde dolaşan mayınları başarıyla tespit etti.

    Marlin SİDA özellikleri

    • Uzunluk: 15 metre
    • Genişlik: 3,85 metre
    • Deplasman: 21 ton
    • Maksimum Seyir Hızı: 36 knottan fazla
    • Otonom Seviyesi: 3
    • Çalışma Süresi: 24 saat
    • Seyir Menzili: 400 NM
    • Faydalı Yük Kapasitesi: Maksimum 4 ton
    • İstihbarat, keşif, gözetleme
    • Su üstü harbi ve elektronik harp
