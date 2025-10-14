Sikorsky U-Hawk: Efsane Black Hawk şimdi otonom helikopter olarak sahnede

Yeni modelin adı S-70UAS U-Hawk. Bu versiyon, UH-60L Black Hawk temeli üzerine inşa edilse de dış görünüşte fark edilir en büyük değişiklik, ön bölümde artık camların, koltukların ya da mürettebat alanının olmaması. U-Hawk, insansız görevlerde kullanılmak üzere tasarlanmış tamamen otonom bir lojistik ve hava hücum platformu olarak tanıtıldı.
İlk uçuş 2026’da
Konsept, ilk kez ABD Kara Kuvvetleri Derneği’nin (AUSA) bu haftaki fuarında sergilendi. Lockheed Martin, projenin yalnızca 10 ayda tasarımdan prototipe dönüştüğünü ve ilk uçuşun 2026’da planlandığını açıkladı.
U-Hawk’ın çalışma biçimi, klasik pilot kavramını ortadan kaldırıyor. Helikopteri yöneten kişi artık bir pilot değil, operatör. Bu kişi, dayanıklı bir tablet üzerinden yalnızca görev hedeflerini giriyor, gerisini Matrix sistemi devralıyor. Böylece, özel uçuş eğitimi gerekmeksizin karmaşık görevlerin uzaktan yönetimi mümkün hale geliyor.
Teknik yükseltmeler de yalnızca otonomiyle sınırlı değil. Sikorsky, U-Hawk’a iyileştirilmiş T700-GE-701C motorları ve geliştirilmiş dişli kutusu entegre etmiş durumda. Bu sayede harici yük taşıma kapasitesi 8.000 lb’den (3.630 kg) 9.000 lb’ye (4.082 kg) çıkarılmış.