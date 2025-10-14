Sikorsky U-Hawk: Efsane Black Hawk şimdi otonom helikopter olarak sahnede

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Lockheed Martin’in alt şirketi Sikorsky, ünlü Black Hawk helikopterini tamamen otonom hale getirerek askeri havacılıkta yeni bir dönemi başlatıyor. Şirket, bu kez sadece uçuş sistemlerini otomatikleştirmekle kalmadı, kokpiti de tamamen sökerek yerine kargo kapıları yerleştirdi.

Yeni modelin adı S-70UAS U-Hawk. Bu versiyon, UH-60L Black Hawk temeli üzerine inşa edilse de dış görünüşte fark edilir en büyük değişiklik, ön bölümde artık camların, koltukların ya da mürettebat alanının olmaması. U-Hawk, insansız görevlerde kullanılmak üzere tasarlanmış tamamen otonom bir lojistik ve hava hücum platformu olarak tanıtıldı.

İlk uçuş 2026’da

Konsept, ilk kez ABD Kara Kuvvetleri Derneği’nin (AUSA) bu haftaki fuarında sergilendi. Lockheed Martin, projenin yalnızca 10 ayda tasarımdan prototipe dönüştüğünü ve ilk uçuşun 2026’da planlandığını açıkladı.

Tam Boyutta Gör U-Hawk’ın kalbinde Sikorsky Matrix otonomi sistemi ile üçüncü nesil fly-by-wire uçuş kontrol teknolojisi bulunuyor. Bu sistem, daha önce hem insanlı hem de insansız platformlarda denenmişti. Matrix, uçuş planı oluşturma, seyrüsefer, engel ve tehdit algılama gibi görevleri tamamen otomatik şekilde yürütüyor. Helikopter, üzerindeki kameralar ve sensörler aracılığıyla kalkıştan inişe kadar tüm görevi insan müdahalesi olmadan tamamlayabiliyor.

U-Hawk’ın çalışma biçimi, klasik pilot kavramını ortadan kaldırıyor. Helikopteri yöneten kişi artık bir pilot değil, operatör. Bu kişi, dayanıklı bir tablet üzerinden yalnızca görev hedeflerini giriyor, gerisini Matrix sistemi devralıyor. Böylece, özel uçuş eğitimi gerekmeksizin karmaşık görevlerin uzaktan yönetimi mümkün hale geliyor.

Tam Boyutta Gör Tasarım açısından en çarpıcı yenilik, kokpitin yerini alan çift kargo kapısı ve arka rampa. Bu değişiklik sayesinde helikopterin yük hacmi yüzde 25 oranında artmış durumda. Böylece 33 tonluk kapasiteye erişilmiş. Artık U-Hawk, HIMARS roket sistemi podları, iki adet Naval Strike Missile (NSM) ya da insansız kara araçlarını doğrudan taşıyabiliyor. Yeni tasarım aynı zamanda dron sürülerini veya ek yakıt tanklarını da barındırabiliyor. Yakıt ikmali olmadan ise 14 saat veya 1.600 deniz mili uçabiliyor.

Teknik yükseltmeler de yalnızca otonomiyle sınırlı değil. Sikorsky, U-Hawk’a iyileştirilmiş T700-GE-701C motorları ve geliştirilmiş dişli kutusu entegre etmiş durumda. Bu sayede harici yük taşıma kapasitesi 8.000 lb’den (3.630 kg) 9.000 lb’ye (4.082 kg) çıkarılmış.

