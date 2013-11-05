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AT&T: İlk 3 günde aktifleştirilen iPad Air sayısı, iPad 4'e göre %200 arttı

5 yıl
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iPad
Shady
Haber Editörü
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AT&T: İlk 3 günde aktifleştirilen iPad Air sayısı, iPad 4'e göre %200 arttı
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1 Kasım'da dünyanın birçok ülkesinde teknoloji severlerle buluşan iPad Air'a gösterilen yoğun taleple ilgili ilk resmi açıklama Apple'ın ABD'deki önemli iş ortaklarından AT&T'den geldi.

AT&T'den yapılan resmi açıklamaya göre ilk üç günde aktifleştirilen iPad Air sayısı, geçtiğimiz yılın aynı döneminde aktifleştirilen iPad 4 sayısını %200 arttırarak 3'e katladı. AT&T spesifik olarak net bir sayı vermemekle birlikte, iPad Air'a teknoloji severlerin çok yoğun ilgi gösterdiklerinin altını çizdi.

Normalde geçmiş yıllarda iPhone'larda yaptığı gibi iPad'lerin de ilk üç günlük satış sayılarını kamuoyuna duyuran Apple, iPad Air'la ilgili herhangi bir resmi açıklama ise henüz yapmış değil.

Dün gün içerisinde yayınladığımız haberimizde iPad Air'ın sadece 48 saat içerisinde %0,72'lik kullanım oranına erişerek; geçtiğimiz yılın iPad'inden 5 kat daha hızlı pazara giriş yaptığını sizlere aktarmıştık. Konuyla ilgili o haberimize buradan ulaşabilirsiniz.


http://www.att.com/gen/press-room?pid=24988&cdvn=news&newsarticleid=37180&mapcode= Yorum Yaz
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canobeg 5 yıl en beğenilen
morpheus_1905
apple ossursa DH de haber oluyor

Bi bitmediniz .mk
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Avienova 5 yıl
iPad Air gercekten guzel bir cihaz oldu. Tablet konusunda Apple rakipsiz zaten
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MALTHAEL 5 yıl
Tablet almayı düşünüyordum Air ile açılışı yapacağım galiba .
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idris 5 yıl
Gl4dius
idrisAT&T: İlk 3 günde aktifleştirilen iPad Air sayısı, iPad 4e göre %200 arttıAnaliz: iPad Air ilk hafta 3 milyon satış yapmış olabiliriPad Air, iki günde iPad 4ü beşe katladıAynı sayfada Airin satışıyla alakalı 3 haber.Sevgili editörler Donanımhaber okuyucuları geri zekalı değiller. Hala çok sattığını anlamadığını düşündüğünüz kullanıcılara 4. gün 5. gün ve 6. gün satışlarını özel mesaj olarak atarsanız boşuna reklam adına bilgi kirliliği olmamış olur.Pes diyorum.
dostum ne saçma bir yorum yapmışsın ve ne kadar gereksiz bir yorum olmuş seninki teknoloji sitesi değil mi burada teknoloji ile ilgili her haberi yapıyorlar samsungun 4564856312315634 tane haberi oldu da adamlar mı yapmadı sanki.herşeyi bu kadar çok biliyorsan bilgi kirliliği olmamasına bu kadar çok önem veriyorsan kur bi teknoloji sitesi sen yap haberleri görelim yani bir site kurmak haber eklemek çokta zor birşey değil.adamlar haber yapıyor kızıyorsunuz adamlar haber yapmıyor kızıyorsunuz incelemelere kızıyorsunuz şunu yapıyorlar kızıyorsunuz bu adamlar ne yapacak onuda söyleyin bilelim yada daha güzel bir yervarsa söyleyin o siteye gidelim o zaman bizde, şuanda ürün incelemesinde benim şahsi fikrim olarak donanimhaber.com dan daha iyi bir site yoktur türkiyede diğer teknoloji siteleri gibi önlerin bir tablet koyup herşeyi tabletten okuyarak kağıt üzerine yazdıklarını okuyarak inceleme yapmıorlar.

Yazdığımı bir kere daha okursan herhangi bir kelimesinde bile samsung yada başka bir firmanın adının geçmediğini anlayabilirsin. Burada eleştirilem konu bir markanın haberinin yapılıp yapılmaması değil. Aynı haberin değişik şekillerde ısıtıp ısıtıp verilmesidir. Şimdi git kendi saçmalamalarına devam et.
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Faewox 5 yıl
Avienova
iPad Air gercekten guzel bir cihaz oldu. Tablet konusunda Apple rakipsiz zaten

Yeni çıkan cihazın zaten rakipsiz olması gerekiyor ama şuanki duruma göre yetersiz bir cihaz olduğu kesin. Ram ve x seri işlemci gelene kadar yeni ipad'e geçmeye gerek duymuyorum şahsen.
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revelax 5 yıl
morpheus_1905
apple ossursa DH de haber oluyor

%100 katılıyorum
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JoeyBane 5 yıl
Mini yerine Air beni daha çok etkiledi. Satış rakamları ve kullanım da güzel bir cihaz olduğunun dolaylı yoldan göstergesi.
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veteriner69 5 yıl
ipad 3 ile ipad 4 arası pek fark yoktu ve çok büyük zıplama olmadı. Dolayısıyla ipad 3 ten ipad 4'e geçen sayısı azdı.
ipad 3 ile ipad air arası kıyaslama daha mantıklı olurdu.
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Guest-89A521F1-A 5 yıl
Türkiye'ye ne zaman gelecek ? bu kadar haberler çıkıyor iyi güzelde Türkiye'ye gelse
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giogo 5 yıl veteriner69
veteriner69
ipad 3 ile ipad 4 arası pek fark yoktu ve çok büyük zıplama olmadı. Dolayısıyla ipad 3 ten ipad 4'e geçen sayısı azdı.
ipad 3 ile ipad air arası kıyaslama daha mantıklı olurdu.

aynısın yazıcaktımıi bi baktım sen yazmışsın.
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Gl4dius 5 yıl
idris
AT&T: İlk 3 günde aktifleştirilen iPad Air sayısı, iPad 4e göre %200 arttıAnaliz: iPad Air ilk hafta 3 milyon satış yapmış olabiliriPad Air, iki günde iPad 4ü beşe katladıAynı sayfada Airin satışıyla alakalı 3 haber.Sevgili editörler Donanımhaber okuyucuları geri zekalı değiller. Hala çok sattığını anlamadığını düşündüğünüz kullanıcılara 4. gün 5. gün ve 6. gün satışlarını özel mesaj olarak atarsanız boşuna reklam adına bilgi kirliliği olmamış olur.Pes diyorum.

dostum ne saçma bir yorum yapmışsın ve ne kadar gereksiz bir yorum olmuş seninki teknoloji sitesi değil mi burada teknoloji ile ilgili her haberi yapıyorlar samsungun 4564856312315634 tane haberi oldu da adamlar mı yapmadı sanki.
herşeyi bu kadar çok biliyorsan bilgi kirliliği olmamasına bu kadar çok önem veriyorsan kur bi teknoloji sitesi sen yap haberleri görelim yani bir site kurmak haber eklemek çokta zor birşey değil.
adamlar haber yapıyor kızıyorsunuz adamlar haber yapmıyor kızıyorsunuz incelemelere kızıyorsunuz şunu yapıyorlar kızıyorsunuz bu adamlar ne yapacak onuda söyleyin bilelim yada daha güzel bir yervarsa söyleyin o siteye gidelim o zaman bizde, şuanda ürün incelemesinde benim şahsi fikrim olarak donanimhaber.com dan daha iyi bir site yoktur türkiye'de diğer teknoloji siteleri gibi önlerin bir tablet koyup herşeyi tabletten okuyarak kağıt üzerine yazdıklarını okuyarak inceleme yapmıorlar.
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idris 5 yıl
AT&T: İlk 3 günde aktifleştirilen iPad Air sayısı, iPad 4'e göre %200 arttı
Analiz: iPad Air ilk hafta 3 milyon satış yapmış olabilir
iPad Air, iki günde iPad 4'ü beşe katladı
Aynı sayfada Air'in satışıyla alakalı 3 haber.
Sevgili editörler Donanımhaber okuyucuları geri zekalı değiller. Hala çok sattığını anlamadığını düşündüğünüz kullanıcılara 4. gün 5. gün ve 6. gün satışlarını özel mesaj olarak atarsanız boşuna reklam adına bilgi kirliliği olmamış olur.
Pes diyorum.
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canobeg 5 yıl en beğenilen
morpheus_1905
apple ossursa DH de haber oluyor

Bi bitmediniz .mk
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Lithium87 5 yıl
iPad air'in yenilik olarak neler getirdiğini herkes biliyor ama bilinmeyen bir şey var ki piyasaya "heyecan" getirmesi ve bunda ki başarısı.
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