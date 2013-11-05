AT&T: İlk 3 günde aktifleştirilen iPad Air sayısı, iPad 4'e göre %200 arttı

1 Kasım'da dünyanın birçok ülkesinde teknoloji severlerle buluşan iPad Air'a gösterilen yoğun taleple ilgili ilk resmi açıklama Apple'ın ABD'deki önemli iş ortaklarından AT&T'den geldi.

AT&T'den yapılan resmi açıklamaya göre ilk üç günde aktifleştirilen iPad Air sayısı, geçtiğimiz yılın aynı döneminde aktifleştirilen iPad 4 sayısını %200 arttırarak 3'e katladı. AT&T spesifik olarak net bir sayı vermemekle birlikte, iPad Air'a teknoloji severlerin çok yoğun ilgi gösterdiklerinin altını çizdi.

Normalde geçmiş yıllarda iPhone'larda yaptığı gibi iPad'lerin de ilk üç günlük satış sayılarını kamuoyuna duyuran Apple, iPad Air'la ilgili herhangi bir resmi açıklama ise henüz yapmış değil.

Dün gün içerisinde yayınladığımız haberimizde iPad Air'ın sadece 48 saat içerisinde %0,72'lik kullanım oranına erişerek; geçtiğimiz yılın iPad'inden 5 kat daha hızlı pazara giriş yaptığını sizlere aktarmıştık. Konuyla ilgili o haberimize buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.att.com/gen/press-room?pid=24988&cdvn=news&newsarticleid=37180&mapcode=