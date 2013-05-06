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Acer, 10 inçlik Iconia A3 tablet modelini doğruladı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Acer, 10 inçlik Iconia A3 tablet modelini doğruladı

Hem Android hem Windows 8 işletim sisteminde tablet ürünlerini piyasaya sürmeye devam eden Acer, A1 ve B1 adlı iki ucuz modelle de rekabetin yoğun olduğu 7 inçlik pazarda mücadele ediyor.

Acer'ın bununla birlikte 10 inçlik yeni bir model daha hazırladığı gündeme gelmişti. Firmanın başkan yardımcısı Scott Lin, bu yıl 10 milyon tablet modeli satmayı planlarken, bunun 2 milyonu ise 10 inçlik henüz duyurulmamış Iconia A3 modelinden gelecek. Lin, 10 inçlik tablet modelinin varlığını teyit etse de henüz ne zaman piyasaya çıkacağına değinmiyor.

Acer, 7 inçlik Iconia B1 modeli ile 1.5 milyon adet satış yaparken, 7.9 inçlik Iconia A1 modeli ile de 5 milyon satış yapmayı umut ediyor. Firma Windows tarafındaki satışlarda 10 milyon hedefine ulaşmayı istiyor. Microsoft'un Windows 8.1 güncellemesi ile en düşük tablet ekranı boyutunu 7 inçe çekmesi beklenirken Acer'ın W3 adlı 8 inçlik bir modeli internete sızmıştı.

Analizlerin bu yıl için toplam 250 milyon civarında Android tablet satışı yapılacağını öngörmesi, tablet üreticilerinin de hedefini yükseltmesine neden oluyor. 

http://androidheadlines.com/2013/05/acer-confirms-10-inch-iconia-a3-tablet-company-hopes-to-sell-10-million-tablets-this-year.html Yorum Yaz
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