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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Acer, AMD Athlon II Neo K145 işlemcili ilk netbook'u pazara sunuyor

8 yıl
12,1b
1
11
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Bobcat kod adlı yeni nesil mikroişlemci mimarisinin güç verdiği entegre grafik özellikli Fusion işlemcileriyle netbook pazarına hızlı bir giriş yapmak isteyen AMD, Athlon II Neo K100 serisi işlemcileriyle bazı üreticiler tarafından pazarda temsil edilmekte. İşte o üreticilerden birisi olan Acer, 1.8GHz hızına çalışan Neo K125 işlemcisini, Aspire One 721 isimli netbook modelinde kullanmaya başladı. Orjinal versiyonunda 1.7GHz'de çalışan Neo K125 işlemcisinin kullanıldığı netbook, güncellenen işlemci seçeneği ile artık daha yüksek performans vaad ediyor. 1MB Seviye 2 bellek kapasitesine ve 12 Watt güç tüketim seviyesine sahip olan K145 işlemcisi dışında sistemde radikal bir değişiklik bulunmuyor.

11.6-inç büyüklüğünde LED ekrana sahip olan Aspire One 721, çipsete entegre ATi Radeon HD 4225 grafik birimiyle geliyor. Bu sayede 3D hızlandırma ve HD video oynatma yeteneği sunan netbook'a, M880G çipsetli anakart yataklık ediyor. 2GB DDR3 bellek ve 320GB kapasiteli disk ile sunulan netbook ayrıca 1.3MP kamera ve 802.11n WiFi ve Bluetooth gibi teknolojilere de sahip. AMD'nin 1.8GHz'de çalışan Athlon II Neo 145 işlemcisinden güç alan Acer Aspire One 721, yurt dışında 430 dolar seviyesinden başlayan fiyatlarla kullanıma sunuluyor.


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vidoko 8 yıl
atom lara byebye gelsin neo lar
..
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gunnslinger 8 yıl

vidoko

atom lara byebye gelsin neo lar
..



+1
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::Ashes:: 8 yıl
15.6 '' var 13.3'' ler var..
hemde daha iyi işlemcili ve ekran kartlıları var..
arayan mevlasınıda bulur belasınıda..
benim demek istediğim zaten ucuz yada pahalı değil daha iyileride olabilirdi fusionların üretim maliyeti daha düşük ve daha iyi olacak o yüzden 400liraya fusionlu netbookları bekleyelim diyorum zaten..
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musandia 8 yıl

dronegd

15.6 '' var 13.3'' ler var..

hemde daha iyi işlemcili ve ekran kartlıları var..

arayan mevlasınıda bulur belasınıda..

benim demek istediğim zaten ucuz yada pahalı değil daha iyileride olabilirdi fusionların üretim maliyeti daha düşük ve daha iyi olacak o yüzden 400liraya fusionlu netbookları bekleyelim diyorum zaten..


400lira
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multeci 8 yıl
batarya ömrünü merak ediyorum
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::Ashes:: 8 yıl
700liraya daha iyi bir notebook alınabiliyor..
bence Fusion işlemcili 400liralık bir netbook çıkarılması sıcak fırsat olur...
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OverClocK1ng 8 yıl
dronegd
700liraya daha iyi bir notebook alınabiliyor..
bence Fusion işlemcili 400liralık bir netbook çıkarılması sıcak fırsat olur...

Bana 700 Liralık:

11.6" ekranı olan. (15.6 falan istemiyorum taşınması zor ve kocaman)
En az yukarıdaki ekran kartı ayarında (onboard Intel falan istenmiyorum şu an o var bir halta yaramıyor)

göstersene ...
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MxFxOx 8 yıl
netbook için özel işletim sistemi gerekli windows7 vs kullanmak zor.çünkü gereksiz işlem yükü biniyor. zaten sınırlı perf. var
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_bluescream_ 8 yıl
aynen öyle , fiyatı 430 dolar buraya +kdv desek 700 lira gbi bi fiyattan aşağı gelmeye bilir 11inç forumda 1080p video oynatması güzel olmuş, atom netbooklara güzel bir rakip.
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madmaxzek 8 yıl
Bizi atomların işkencesinden kurtaracak çözüm
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