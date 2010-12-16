Acer, AMD Athlon II Neo K145 işlemcili ilk netbook'u pazara sunuyor

Bobcat kod adlı yeni nesil mikroişlemci mimarisinin güç verdiği entegre grafik özellikli Fusion işlemcileriyle netbook pazarına hızlı bir giriş yapmak isteyen AMD, Athlon II Neo K100 serisi işlemcileriyle bazı üreticiler tarafından pazarda temsil edilmekte. İşte o üreticilerden birisi olan Acer, 1.8GHz hızına çalışan Neo K125 işlemcisini, Aspire One 721 isimli netbook modelinde kullanmaya başladı. Orjinal versiyonunda 1.7GHz'de çalışan Neo K125 işlemcisinin kullanıldığı netbook, güncellenen işlemci seçeneği ile artık daha yüksek performans vaad ediyor. 1MB Seviye 2 bellek kapasitesine ve 12 Watt güç tüketim seviyesine sahip olan K145 işlemcisi dışında sistemde radikal bir değişiklik bulunmuyor.

11.6-inç büyüklüğünde LED ekrana sahip olan Aspire One 721, çipsete entegre ATi Radeon HD 4225 grafik birimiyle geliyor. Bu sayede 3D hızlandırma ve HD video oynatma yeteneği sunan netbook'a, M880G çipsetli anakart yataklık ediyor. 2GB DDR3 bellek ve 320GB kapasiteli disk ile sunulan netbook ayrıca 1.3MP kamera ve 802.11n WiFi ve Bluetooth gibi teknolojilere de sahip. AMD'nin 1.8GHz'de çalışan Athlon II Neo 145 işlemcisinden güç alan Acer Aspire One 721, yurt dışında 430 dolar seviyesinden başlayan fiyatlarla kullanıma sunuluyor.