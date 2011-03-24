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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Acer, AMD Fusion işlemcili tablet bilgisayarı W500'ün satışına başladı

8 yıl
13,6b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Acer uzun süredir merakla beklenen AMD Fusion tabanlı tablet bilgisayarının satışına başladı. 10.1-inç büyüklüğünde ve 1280 x 800 piksel çözünürlüğüde kapasitif dokunmatik ekrana sahip olan tablet bilgisayar, AMD'nin 1GHz'de çalışan çift çekirdekli Fusion C-50 işlemcisinden güç alıyor ve Radeon HD 6250 entegre grafik birimiyle geliyor.

Bellek kapasitesi 2GB olan ve depolama birimi olarak 32GB kapasiteli SSD sürücü ile gelen tablet bilgisayar, DirectX 11 destekli Radeon HD 6250 IGP'si sayesinde 1080p videolar için donanımsal hızlandırma desteği sunuyor. Windows 7 Home Premium işletim sistemiyle gelen tablet, ihtiyaç duyduğu gücü 36 Watt/saat kapasiteli 3260 mAh pilden alıyor.

275.0 × 15.9 × 190.0mm boyutlarında ve 970 gram ağırlığında olan Acer W500, kablosuz iletişim için 802.11n WiFi ve Bluetooth teknolojilerine destek sunarken, UMTS modülü ise tercihe bağlı seçenek olarak sunuluyor. Kablolu bağlantı için iki adet USB 2.0 portuna ve HDMI konnektörüne yer verilen tabletin UMTS modülü olmayan versiyonu 499 Avro'dan sunuluyor.


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barbar1515 7 yıl
windowstan nefret ediyorum. yeter microsofta kazandırdıgımız paralar...........
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ToisAndro 8 yıl
Arm işlemciler PC pazarında cirit atabilmek için daha çok gelişmeleri gerekli. Tegra 2'nin Win 7 veya arm tabanlı Win8'i stabil çalıştıracağını sanmıyorum. Karşılaştırmalara baktığımızda grafik performansı olarak yerlerde sürünüyor tegra. Intelin dahili grafik modülü bile tegranınkine fark atıyor. Tegra 1080p video için işlemci kullanıyor. Intelde de işlemci grafik birimine destek olsa fark atar.
Win7 çok fazla, Android ise çok eksik. iOS, Androidden önde şu an. Ama destek bakımından da Android önde. Çünkü iOS'un tek destekçisi Apple. Android'e binlerce destekçi var.
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Pardus Linux 8 yıl
Windows 7 şuanki haliyle PC için en ideal işletim sistemi fakat tabletler için hiç uygun değil en azından tabletlere uyarlanmış, daha özel arayüzlere ve tablet donanımına uygun oyun ve uygulamalara sahip, dokunmatik ekranı daha verimli kullandırabilecek bir versiyon olsa daha iyi olur.Zaten Windows tek başına arkaplanda onlarca program çalıştırıyor ve bunların çoğu sistemin verimliliği açısından önemli programlar birde üstüne kullanıcı programları bindi mi bu seviyede bir batarya bu tableti asla götürmez.Şuan tabletler için en iyi çözüm mobil tabanlı olmasının verdiği tecrübeyle birlikte Android 3.0.Batarya kullanımı, tablet için özel arayüzleri, oyun ve uygulamaları, daha verimli dokunmatik desteği ile en iyi tablet işletim sistemi Android tabi cihazda AMD tabanlı bir işlemci kullanılmış olması Android açısından sorun oluşturabilir ama bir uyarlama yada Tegra 2 gibi çözüm üretilebilirdi...
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VenomS 8 yıl
vallahi fusionla beklediğim tabletlerde çıkmaya başladı artık tablet almaya gelebilir.
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DraGonS 8 yıl
microsoft windows 8 ile arm desteği verdikten sonra bu işlemcileri sürsen ne sürmesen ne. Devrim niteliğinde watt performans olması lazım arm yi aşman gerekecek ki satılsın. Tablet işinde intel olayı bile geçti amd tecavüzlerde ama zevk almayı biliyor sanırım. Şu çok bariz ki tablet bilgisayarlarda ARM ileride açık ara lider olacak. Gerek ilerleyebilirliği gerek bu sektördeki desteklerin arm üstüne oolması bunun kanıtıdır.
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sabe 8 yıl
Normal bilgisayarında ne yapabiliyorsan, win 7 tabletlerdede aynısını yapabilirsin.Hata mı veriyor tak external sürücü yada flash'ı at formatı yine yükle.Ve tabiki her programı yükleyebiliyorsun ve bu her program normal bilgisayarını nasıl yavaşlatıyorssa bunda öyle yavaşlatıyor.Ha netbook almıssın ha bunu tek farkı dizayn, donanım aynı.
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darkaura 8 yıl
c-50nin tablet versiyonunun tdp si 5watt.
bu durumda 36watt/saat batarya ile 4-5saatin ustune cikamiyacagi belli oluyor.
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momento_tr 8 yıl
Merak ettiğim konu acaba bu win7'li tabletlerde de sistem ağırlaşıyormu yüklenen programlarla birlikte.Yada istediğimiz her programı bu tabletlere yükleyebiliyomuyuz ? Herhangi donanımsal yada yazılımsal bir kısıtlama var mı ? Mesela win7 hata mesajları vermeye başladı yeniden sistem kurabiliyomuyuz ? Genellikle yaşanan yazılımsal yada donanımsal problemler neler win7'li tabletlerde ?
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DH Misafiri 8 yıl
farkettiyseniz kullanım süresi jakkında bilgi yok
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