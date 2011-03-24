Acer, AMD Fusion işlemcili tablet bilgisayarı W500'ün satışına başladı

Acer uzun süredir merakla beklenen AMD Fusion tabanlı tablet bilgisayarının satışına başladı. 10.1-inç büyüklüğünde ve 1280 x 800 piksel çözünürlüğüde kapasitif dokunmatik ekrana sahip olan tablet bilgisayar, AMD'nin 1GHz'de çalışan çift çekirdekli Fusion C-50 işlemcisinden güç alıyor ve Radeon HD 6250 entegre grafik birimiyle geliyor.

Bellek kapasitesi 2GB olan ve depolama birimi olarak 32GB kapasiteli SSD sürücü ile gelen tablet bilgisayar, DirectX 11 destekli Radeon HD 6250 IGP'si sayesinde 1080p videolar için donanımsal hızlandırma desteği sunuyor. Windows 7 Home Premium işletim sistemiyle gelen tablet, ihtiyaç duyduğu gücü 36 Watt/saat kapasiteli 3260 mAh pilden alıyor.

275.0 × 15.9 × 190.0mm boyutlarında ve 970 gram ağırlığında olan Acer W500, kablosuz iletişim için 802.11n WiFi ve Bluetooth teknolojilerine destek sunarken, UMTS modülü ise tercihe bağlı seçenek olarak sunuluyor. Kablolu bağlantı için iki adet USB 2.0 portuna ve HDMI konnektörüne yer verilen tabletin UMTS modülü olmayan versiyonu 499 Avro'dan sunuluyor.