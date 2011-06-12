Acer, Apple iPad'i hedef alan reklam videosu yayınladı

Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden Acer, Apple iPad'i hedef alan yeni bir reklam kampanyasına başladı. Tablet bilgisayar ve akıllı telefon pazarında iddialı olmayı hedefleyen şirket, Android 3.0 işletim sistemini kullanan yeni tableti Iconia Tab A500 için hazırladığı "YOK" isimli reklam filminde sırasıyla "USB portu yok, microSD kart slotu yok, Flash desteği yok, açık kaynaklı işletim sistemi yok, Dolby Surround ses desteği yok ve onu al diyen kimse yok" ifadelerine yer veren Acer, aynı zaman anavatanı Tayvan'daki metro sisteminin girişini de de Iconia Tab A500'in duvar reklamlarıyla donattığı. Bu reklamdan doğrudan doğruya iPad görseline yer veren ve olmayan özellikleri sıralayan Acer, en sonda ise Icona Tab A500'ü gösterek tüm bu özelliklerin kendi tabletinde olduğuna vurgu yapıyor.

Nvidia'nın 1GHz'de çalışan çift çekirdekli Tegra 2 platformundan güç alan Iconia Tab A500, 10.1-inç büyüklüğündew ve 1280 x 800 piksel çözünürlüğünde çoklu dokunmatik kapasitif ekrana sahip. 1GB bellek kapasitesine sahip olan ve Android 3.0 işletim sistemiyle gelen 730 gram ağırlığındaki tablette,biri 5MP diğeri ise 2MP çözünürlüğünde iki adet kameraya veriliyor. Kablosuz iletişim için 802.11n WiFi ve Bluetooth gibi özellikleri bünyesinde barındıran Iconia Tab A500'de USB portu ve kart okuyucusu gibi detaylara da yer veriliyor. Tegra 2 platformu sayesinde gelişmiş 3D grafik ve HD video hızlandırma özelliklerine sahip olan tablet, üzerinde yer alan HDMI konnektörü sayesinde görüntüleri HDTV'lere de aktarabiliyor. Android 3.0 işletim sistemiyle gelen tabletin yakın gelecekte Android 3.1'e güncellenmesi bekleniyor.





