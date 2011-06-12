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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Acer, Apple iPad'i hedef alan reklam videosu yayınladı

7 yıl
10,9b
1
45
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden Acer, Apple iPad'i hedef alan yeni bir reklam kampanyasına başladı. Tablet bilgisayar ve akıllı telefon pazarında iddialı olmayı hedefleyen şirket, Android 3.0 işletim sistemini kullanan yeni tableti Iconia Tab A500 için hazırladığı "YOK" isimli reklam filminde sırasıyla "USB portu yok, microSD kart slotu yok, Flash desteği yok, açık kaynaklı işletim sistemi yok, Dolby Surround ses desteği yok ve onu al diyen kimse yok" ifadelerine yer veren Acer, aynı zaman anavatanı Tayvan'daki metro sisteminin girişini de  de Iconia Tab A500'in duvar reklamlarıyla donattığı. Bu reklamdan doğrudan doğruya iPad görseline yer veren ve olmayan özellikleri sıralayan Acer, en sonda ise Icona Tab A500'ü gösterek tüm bu özelliklerin kendi tabletinde olduğuna vurgu yapıyor. 
Nvidia'nın 1GHz'de çalışan çift çekirdekli Tegra 2 platformundan güç alan Iconia Tab A500, 10.1-inç büyüklüğündew ve 1280 x 800 piksel çözünürlüğünde çoklu dokunmatik kapasitif ekrana sahip. 1GB bellek kapasitesine sahip olan ve Android 3.0 işletim sistemiyle gelen 730 gram ağırlığındaki tablette,biri 5MP diğeri ise 2MP çözünürlüğünde iki adet kameraya veriliyor.  Kablosuz iletişim için 802.11n WiFi ve Bluetooth gibi özellikleri bünyesinde barındıran Iconia Tab A500'de USB portu ve kart okuyucusu gibi detaylara da yer veriliyor. Tegra 2 platformu sayesinde gelişmiş 3D grafik ve HD video hızlandırma özelliklerine sahip olan tablet, üzerinde yer alan HDMI konnektörü sayesinde görüntüleri HDTV'lere de aktarabiliyor. Android 3.0 işletim sistemiyle gelen tabletin yakın gelecekte Android 3.1'e güncellenmesi bekleniyor. 


 

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DH Misafiri 7 yıl en beğenilen
tayvanın 11833leri allah sabır versin
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myfranco 7 yıl
Daha kötüsü olamazmış, gerçekten bravo.
1 Yanıt Yanıtla +7
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ewci 7 yıl
satacagi varsa bile bu reklamdan sonra satmaz herhalde...
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multiTYRT 6 yıl
Satışlarda görürüz iPad'in eksiklerini
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carman1tr 6 yıl
Acer önce malzeme kalitesi nedir onu öğrensin....
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zulfiquarr 6 yıl
apple'dan acer'a teşekkür mektubu... tabağı boş göndermemek lazım...
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hakansant 6 yıl
Hort
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Rhaegar 6 yıl
Bu reklamdan sora alacağım varsa da almam
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a008mania 6 yıl
....yazik lan, kimin cocuguysa.

Meyyowwwww...aceeer :)

..ahaha
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webislander 6 yıl
reklamı ali atıf bir'in programında değerlendirmek lazım acaba kaç puan verir:D
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asterisk* 6 yıl
apple_boy
acer reklam yapsa nolur yapmasa nolur. dokunmatik özelliğini apple kadar iyi yapamicakları kesin

apple'ın ürünlerini acer'ın karşı komşusu foxconn üretmiyor muydu yoksa ben mi yanlış biliyorum?
ayrıca çince bilmeyen insanların bu reklama berbat ya da saçma gibi yorumlar yapmasını anlayamadım.
ben bi halt anlamadım, saçma demem için daha çok bir şey anlamam gerektiğini düşünüyorum.
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onurkok 6 yıl
Bir şirketin rakibinin ürününü kötülemeye çalışması aslında kendisinin kalitesizliğini gösteriyor.
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Centauri 7 yıl
Reklamlardaki fark urunler arasindaki kadar olmasa da bariz yine...
apple.com/... youtube.com/...
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KRML_KNN 7 yıl
cok ama cok ama cok igrenc reklam igrenc otesi birsey
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heisenberg__ 7 yıl
acer reklam yapsa nolur yapmasa nolur. dokunmatik özelliğini apple kadar iyi yapamicakları kesin
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smart1978 7 yıl
Acer ipad2 nin sahip olamadiklarini afis etmesi kadar dogal birsey olamaz...
Hdmi usb host afiza karti girisi dolby sorround ses destegine guzel vurgu yapilmis..
Apple cilar alinmayin artik.. İpad3 keske su olsa diyesiniz geliyor...
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northernlights 7 yıl
Hazırladıkları reklama bak.
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DH Misafiri 7 yıl
Yahu şu flash muhabbeti ni amma çok seviyorlar iyice sündürdüler insanlar nekadar da bayılıyormuş bu sağdan soldan çıkan flash animasyon reklam bannerlarına apple a teşşekür ediyorum beni bu rezillikten kurtardığı için sitelerde kasmadan sörf yapıyorum daha ne olsun... o yok bu yok demişlerde acaba kendilerinde kalite varmıymış?
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gokooo 7 yıl
sadece kendilerini aşağılıyorlar bence
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Bl00dyHell 7 yıl

DH Misafiri

Yahu şu flash muhabbeti ni amma çok seviyorlar iyice sündürdüler insanlar nekadar da bayılıyormuş bu sağdan soldan çıkan flash animasyon reklam bannerlarına apple a teşşekür ediyorum beni bu rezillikten kurtardığı için sitelerde kasmadan sörf yapıyorum daha ne olsun... o yok bu yok demişlerde acaba kendilerinde kalite varmıymış?


Flash kurmak zorunda değilsiniz ki, ayrıca Tegra2 Flash'ın altından çook rahat kalkıyor.
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