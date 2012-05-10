Acer Aspire One 725 modeli Temmuz ayında piyasada olacak

Acer'ın sevilen netbook serisi Aspire One ailesinin yeni üyesi Aspire One 725 firma tarafından resmi olarak duyuruldu.





Aspire One 725 modeli 1GHz hızında çalışan çift çekirdekli AMD C-60 APU'suna yer veriyor ve Radeon HD 6290 grafik birimi de beraberinde geliyor. 11.6 inçlik CineCrystal LED ekranı 1366 x 768 piksel çözünürlüğe sahip.





4GB DDR3 RAM, 320GB/500GB depolama kapasitesi, kart okuyucu, WiFi, Bluetooth 4.0, 3G desteği, HD kalitesinde ses, Windows 7 Home Premium işletim sistemi, 1.2Kg ağırlık şeklinde diğer özellikleri mevcut.





Segmentteki diğer modeller gibi Aspire One 725 modeli de günlük ofis ve multimedya ihtiyacınızı karşılamak için tasarlanmış ve belirli bir seviyede çoklu görevleri de destekliyor.





Model Temmuz ayından itibaren 359 Avro başlangıç fiyatıyla İtalya'da raflardaki yerini alacak. Aynı aydan itibaren global olarak satışına da başlanması bekleniyor.