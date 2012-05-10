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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Acer Aspire One 725 modeli Temmuz ayında piyasada olacak

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Acer'ın sevilen netbook serisi Aspire One ailesinin yeni üyesi Aspire One 725 firma tarafından resmi olarak duyuruldu.

Aspire One 725 modeli 1GHz hızında çalışan çift çekirdekli AMD C-60 APU'suna yer veriyor ve Radeon HD 6290 grafik birimi de beraberinde geliyor. 11.6 inçlik CineCrystal LED ekranı 1366 x 768 piksel çözünürlüğe sahip. 

4GB DDR3 RAM, 320GB/500GB depolama kapasitesi, kart okuyucu, WiFi, Bluetooth 4.0, 3G desteği, HD kalitesinde ses, Windows 7 Home Premium işletim sistemi, 1.2Kg ağırlık şeklinde diğer özellikleri mevcut.

Segmentteki diğer modeller gibi Aspire One 725 modeli de günlük ofis ve multimedya ihtiyacınızı karşılamak için tasarlanmış ve belirli bir seviyede çoklu görevleri de destekliyor.

Model Temmuz ayından itibaren 359 Avro başlangıç fiyatıyla İtalya'da raflardaki yerini alacak. Aynı aydan itibaren global olarak satışına da başlanması bekleniyor.

http://www.acer.co.uk/ac/en/GB/press/2012/36988 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
JoeyBane 7 yıl
APU ile netbook'lar iyi yere gelecek. Acer AMD'yi tercih etmesiyle doğru bir karar vermiş.
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giulianihdhx 7 yıl
Acer'ın AMD kullanması nadir rastlanılan bir durum
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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E_Aydin35 7 yıl
Acer'ın AMD kullanması nadir rastlanılan bir durum, ama AMD bu netbook için hayırlı olabilir ayrıca tasarımda çok iyi. :)
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Keen Eddie 7 yıl E_Aydin35
isyankar_emre

Acer'ın AMD kullanması nadir rastlanılan bir durum, ama AMD bu netbook için hayırlı olabilir ayrıca tasarımda çok iyi. :)

Aslında firmalar daha çok AMD'ye önem verseler hem onlar kazanır hem de tüketici kazanır.
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aceleciburak 7 yıl
yahu zaten Aspire One 722 modeli var benzer özellikte hatta aynısı sadece kasa farklı ne gerek var ki...
ayrıca Fusion E işlemcili modellerin artması lazım bizim satıcılar sağolsun adam akıllı ürün tedarik etmiyolar etseler bile Fusion E450 li sony 1329 lira yuh yani diyorum ...
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Hobar 7 yıl
Ferrari One in fusion lu modelini çıkarsa eminim çok satar ama abuk subuk modeller çıkarmaya devam ediyorlar. Geçen sene e-350 işlemcili sony almıştım ama o zaman piyasada Ferrari olsaydı onu alırdım.
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