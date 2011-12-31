Acer Aspire One D270 modeli Intel Cedar Trail ile piyasaya çıkıyor

Intel'in netbook segmentinde çıtayı yükseltmek için geliştirdiği Cedar Trail platformuna ait Atom işlemci serisi yavaş yavaş piyasada kendisine yer bulmaya başlıyor. Lenovo, Samsung, ASUS gibi firmaların netbook modelleri Cedar Trail ile piyasaya giriş yaptı. Acer ise popüler Aspire One serisiyle Cedar Trail platformuna ilk adımını atıyor.





Acer Aspire One D270 modeli D260 modelinin varyantı sayılabilir. 1.6 GHz hızında çalışan çift çekirdekli Atom N2600 işlemci, 1GB RAM, 320GB HDD, Windows 7 işletim sistemi, 3 veya 6 hücreli batarya, 10.1 inç ekran özellikleri arasında.





Atom N2600 işlemcisinde PowerVR SGX545 tabanlı Graphics Media Accelerator 3600 adında bir grafik birimi bulunuyor ve 400MHz saat hızında çalışabiliyor. Bu sayede 1080p içeriklere de destek verilebiliyor.





Acer Aspire One D270 modeli Ocak ayı ortasında tüketiciyle buluşacak. Üç hücreli batarya taşıyan modeli 250€/324$ iken altı hücreli batarya taşıyan modeli ise 269€/348$ olarak belirlenmiş durumda.