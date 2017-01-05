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Acer Aspire VX oyun dizüstü bilgisayarı: Fiyat/performans iddiasında

2 yıl
41,2b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dell Inspiron 7559'un geçtiğimiz yıl gösterdiği yüksek satış performansı diğer üreticileri de bu yola sevk ediyor. Güç tasarım, iyi donanım ve fiyat/performans iddiası. İşte bu akımın yeni temsilcisi.
Yüksek performans ve oyun tutkunları için Predator serisi özel bilgisayarlar sunan Acer, daha geniş kitlelerin ilgisini çekebilmek adına Aspire VX modelini geliştirdi. Aslına bakılırsa bu hamle biraz da Dell Inspiron 7559 gibi modellerin elde ettiği küresel başarı sonrasında geldi.
 

Başarılı oyun performansını, oyuncuların beğeneceği bir tasarımla birlikte erişilebilir fiyata sunma gayretiyle oluşturulan yeni model, genel tasarım çizgileriyle Predator serisine yakın bir görüntü çiziyor. Plastik kasaya sahip olan Aspire VX'de ilk izlenim olarak rahatsızlık verecek işçilik veya materyal sıkıntısı gözlemlemedim.

Mat siyah etrafında kırmızın rengin bolca kullanıldığı bilgisayarda, havalandandırma kanallarının agresif yapısı ve Lenovo Y serisini akıllara getiren kasaya açılı ekran kenarlarının güçlü bir hava kattığını düşünüyorum. 2.6 Kg ağırlığında ve 32mm civarı kalınlıkta olan Aspire VX'in güç adaptörü  ise neredeyse 600 gram ağırlığına yani paket olarak 3 Kilonun üzerinde bir sistem olduğunu ifade etmeyelim.

Sağ taragında USB 3.0 Tip-C, 2 adet USB 3.0 Tip-A, HDMI ve ethernet bağlantısının olduğu bilgisayarın sol tarafında ise Kensington kilidi, USB 2.0 portu, SD kart okuyucusu ve ses bağlantısı bulunuyor. Bilgisayarın burun ya da arka kısmında ise herhangi bir bağlantı noktası bulunmuyor.

Kullanım deneyimlerime geçmeden önce kısaca teknik özelliklere göz atalım isterseniz. Bir süre için deneme şansı yakaladığım bilgisayar, en dolu pakete sahipti. Yani Intel'in Kaby Lake serisi Core i7-7700HQ işlemcisinden, Nvidia'nın GeForce GTX 1050 Ti ekran kartından, 16GB RAM'den ve M.2 arayüzünü kullanan 512GB SSD'den güç alıyordu. 15.6-inç boyutunda ve Full HD çözünürlüğündeki IPS ekran ise Chi Mei üretimi.

Tabi bahsettiğim özellikler üst konfigürasyonu temsil ediyor. Özellikle 1000 dolar altı fiyat hedefi için işlemcinin Core i7-7300 serisine çekildiği, ekran kartı olarak GTX 1050 Ti yerine GTX 1050'nin kullanıldığı versiyonlar da bulunuyor.

Aspire VX'in chiclet profilindeki klavyesi genel olarak başarılı. Tuşların seyahat mesafesi ve baskı seviyesi iyi ayarlanmış dolayısıyla basmanızla geri bildirimi hissetmeniz bir oluyor. Kırmızı renkli arka aydınlatmaya sahip olan ve numerik tuş takımı da bulunan klavyede, oyuncular için WASD butonları kırmızı ile belirginleştirilirken, oyuna özel ekstra butonlara yer verilmemiş ve ek işlevler için fonksiyon kombinasyonu ile devam edilmiş.
TouchPad'in boyutları da hiç fena değil. Fare tıklaması için bağımsız butonların olmadığı touchoad'de tıklama için ayarlanan noktaların mekanik hissi de iyi ayarlanmış diye düşünüyorum. Açıkçası klavye ve touchpad kullanım esnasında neden böyle olmuş denecek bir sonuç doğurmadı bende. Ancak söz konusu oyuncular ise eğer, ışıklandırmanın neden RGB olmadığı tartışabilir belki ancak, günün sonunda bu bilgisayar, Acer tarafından fiyat/performans sınıfında sunuluyor.

Gelelim performans değerlendirmeme. Core i7-7700HQ bu sene oyun bilgisayarları için altın standardı oluşturacak gibi görünüyor. 14nm+ üretim geometrisiyle hem standart hem de Turbo frekansı selefine göre yükselen işlemci performans konusunda oldukça iyi, dediğim gibi pek çok bilgisayarda zaten bu işlemci olacak. Ekran kartı tarafında ise GTX 1050 Ti, Full HD çözünürlük için pek çok oyunca kullanıcısına yetecek performans vermeye uygun görünüyor. Ultra ayarların kartı diyemem hatta bazı oyunlarda Ultra altındaki very high seçeneği bile bu kartı yer yer zorlayabilir ama oyunların geneli için very high'a yakın kalite ayarlarıyla akıcı bir deneyim yaşanabilir.

Sistem görüntüleme yazılımı üzerinden erişmeye çalıştığım disk bilgileri gösteri ki,  fiyat sınıfı itibariyle tahmin etmekte zorluk çekmediğimiz SATA arayüzünü kullanan SSD, 500MB'lar saniyesinde okuma ve onun biraz altında yazma hızları sunuyor. Pek çok kullanıcı için iyi değerler bunları. Unutmamalıyız ki PCIe arayüzünü kullanan süper hızlı SSD'ler, yüksek fiyat segmentinin donanımları.

İlk izlenim olarak ses kalitesi de makul geldi bana ancak detaylı yorumda bulunabilmem için kapsamlı testlerini de yapmam gerekiyor.  Beni şüpheye itense ekran oldu. Açıkçası kullandığım bilgisayar bir mühendislik örneği olduğu için kesin yargıda bulunamnın doğru olmadığını düşünmekle birlikte bana biraz cansız geldiğini söylemem gerekiyor. Ama dediğim gibi durumu anlamak için piyasaya çıkacak versiyonunu test etmem gerekiyor.

Geçtiğimiz yıl 3000-3500TL bandına oturan, yurtdışında ise 1000 dolar altına satılan bilgisayarların başarısı, önemli bir sonuç ortaya çıkardı. Fiyat/performans oranı iyi, tasarımı renkli ve genel kabiliyetleri yeterli sistemler, kullanıcıların genelinden yoğun ilgi görüyor. Bu gerçek çerçevesinde eğer Aspire VX doğru bir fiyat politikasıyla gelir, kullanıcılara satın alma avantajı sunarsa, sahip olduğu özelliklerle zaten pek çok kişiye yeterli gelecek, agresif çizgilere sahip görüntüsüyle beğeni kazanacak bir bilgisayar olarak, yüksek fiyatlı Predator ailesine iyi bir alternatif olmuş bence.

Evet arkadaşlar, ben Erdi Özüağ, bu videomuzda Acer Aspire VX'e yakından bakmış olduk. Bir sonraki videoda görüşene kadar şimdilik hoşçakalın.
 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
asosyal mühendis 2 yıl en beğenilen
dolar düşmediği sürece bilgisayar veya parçalarını almayacağıma yemin ettim.Bilgisayarım bozulur diye korka korka kullanıyorum artık.
yaşanacak bir memleket değil artık burası. Her şey pahalı.
hepsini geçtim 7 liraya aldığım yumurta şuan 17 lira
yazıklar olsun ya.
konu nereye geldi :) pardon.
dolar düşmediği sürece bilgisayar veya parçalarını almayacağıma yemin ettim.Bilgisayarım bozulur diye korka korka kullanıyorum artık.yaşanacak bir memleket...
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zwanzig 2 yıl
Bilgisayarı koymadığı yer, tutmadığı şekil kalmamış Erdi Abinin
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DGLYN 2 yıl
Merhaba arkadaşlar .
bu bilgisayarı ben amazon.fr dan aldım 1 ay önce.
Merak ettiğiniz birşey varsa yardımcı olabilirim.
Not: benim aldığım model: i5 , gtx 1050 4gb, 8 gb ram, 1 tb HDD.
128 gb ssd kendim ekledim. Kasayı açıp ekleme yapmak çok kolay.
m2 ssd slotu var. sadece kasa vidalarını sökerek direk takabiliyorsunuz.
HDD 2,5 inc ve çıkartıp 2,5 SSd takabilirsiniz yuvası güzel tasarlanmış. Vidaları sökmeniz yeterli.
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lbyibo 2 yıl
güzel makine 1050 deilde 1060 versiyonu biraz mantıklı fiyata ülkemize gelse alınır bir makine açıkcası geleceği tarih vs. gibi bilgisi lan varmı aramızda aydınlatsın :)çok şık ama <3
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caliskansinan84 2 yıl
17 inc olsa iyiymiş birde şu dolar 3.8 oldu ne olacak sonu bakalım.
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akyol.x 2 yıl
17.3 inçlik versiyonu da çıkar inş da alırız çok güzelmiş.
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speed001 2 yıl
1000 dolar nerdeyse 4000 bin tl olacak. Belki bir kac ay sonra bu yoruma baktigimda vay be dolar düşükmüş o zaman da diyebilirim:)
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asosyal mühendis 2 yıl en beğenilen
dolar düşmediği sürece bilgisayar veya parçalarını almayacağıma yemin ettim.Bilgisayarım bozulur diye korka korka kullanıyorum artık.
yaşanacak bir memleket değil artık burası. Her şey pahalı.
hepsini geçtim 7 liraya aldığım yumurta şuan 17 lira
yazıklar olsun ya.
konu nereye geldi :) pardon.
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exterminant 2 yıl
piyasa şartları malum üretici satıcı tüketici açısından bakınca her türlü zor
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zwanzig 2 yıl
Bilgisayarı koymadığı yer, tutmadığı şekil kalmamış Erdi Abinin
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Manchester United 2 yıl
O bilgisayar taşa, toprağa konur mu be.
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Barni Moloztaş 2 yıl
Oyun için küçük gibi sanki.
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