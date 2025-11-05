Steam'de "Hafta Boyu Fırsatları" başladı: Yüzde 90'a varan indirim

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Steam’in her hafta düzenlediği "Hafta Boyu Fırsatları" kampanyasında bu haftanın indirimli oyunları belli oldu. Kampanyada yüzlerce oyunda çeşitli oranlarda indirim yer alıyor. Steam oyun indirimleri 10 Kasım tarihine kadar geçerli olacak. İşte Steam "Hafta Boyu Fırsatları" kapsamında satın alabileceğiniz ve öne çıkan oyunlar...

Steam "Hafta Boyu Fırsatları" indirimleri başladı

Steam "Hafta Boyu Fırsatları" kapsamında birçok oyunda büyük indirimler sunuluyor ancak tahmin edebileceğiniz gibi fiyatlar bir süredir dolara endeksli. 10 Kasım'a kadar sürecek indirim döneminde, Lies of P, 35 dolar yerine 17,99 dolar, STAR WARS: Battlefront Classic Collection 16.63 dolar yerine 12.47 dolar, XCOM 2 Collection 35.86 dolar yerine 18.16 dolar, Road 96 ise 14.96 dolar yerine 3.74 dolar fiyatla satın alınabiliyor.

Oyun Normal Fiyatı İndirimli Fiyatı İndirim Oranı % Lies of P 35.99 dolar 17.99 dolar -%50 Tomb Raider IV-VI Remastered 14.99 dolar 7.49 dolar -%50 Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft 14.99 dolar 5.99 dolar -%60 Blazing Sails 7.99 dolar 2.39 dolar -%70 Road 96 14.96 dolar 3.74 dolar -%75 TEKKEN 7 24.99 dolar 6.24 dolar -%75 Sniper Ghost Warrior Contracts 2 19.99 dolar 1.99 dolar -%90 STAR WARS™: Battlefront Classic Collection 16.63 dolar 12.47 dolar -%25 Deus Ex Remastered 14.99 dolar 13.49 dolar -%10 XCOM® 2 Collection 35.86 dolar 8.16 dolar -%77 Sid Meier’s Civilization® VI Anthology 29.38 dolar 15.80 dolar -%46

İndirime giren diğer oyunlar arasında ise Tomb Raider IV-VI Remastered, Deus Ex Remastered, Sid Meier’s Civilization® VI Anthologygibi yapımlar da bulunuyor. Aşağıda da öne çıkan indirimleri bulabilir ve Steam indirimlerinin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

