Steam'de "Hafta Boyu Fırsatları" başladı: Yüzde 90'a varan indirim

Steam "Hafta Boyu Fırsatları" indirimleri başladı
Steam "Hafta Boyu Fırsatları" kapsamında birçok oyunda büyük indirimler sunuluyor ancak tahmin edebileceğiniz gibi fiyatlar bir süredir dolara endeksli. 10 Kasım'a kadar sürecek indirim döneminde, Lies of P, 35 dolar yerine 17,99 dolar, STAR WARS: Battlefront Classic Collection 16.63 dolar yerine 12.47 dolar, XCOM 2 Collection 35.86 dolar yerine 18.16 dolar, Road 96 ise 14.96 dolar yerine 3.74 dolar fiyatla satın alınabiliyor.
|Oyun
|Normal Fiyatı
|İndirimli Fiyatı
|İndirim Oranı %
|Lies of P
|35.99 dolar
|17.99 dolar
|-%50
|Tomb Raider IV-VI Remastered
|14.99 dolar
|7.49 dolar
|-%50
|Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft
|14.99 dolar
|5.99 dolar
|-%60
|Blazing Sails
|7.99 dolar
|2.39 dolar
|-%70
|Road 96
|14.96 dolar
|3.74 dolar
|-%75
|TEKKEN 7
|24.99 dolar
|6.24 dolar
|-%75
|Sniper Ghost Warrior Contracts 2
|19.99 dolar
|1.99 dolar
|-%90
|STAR WARS™: Battlefront Classic Collection
|16.63 dolar
|12.47 dolar
|-%25
|Deus Ex Remastered
|14.99 dolar
|13.49 dolar
|-%10
|XCOM® 2 Collection
|35.86 dolar
|8.16 dolar
|-%77
|Sid Meier’s Civilization® VI Anthology
|29.38 dolar
|15.80 dolar
|-%46
İndirime giren diğer oyunlar arasında ise Tomb Raider IV-VI Remastered, Deus Ex Remastered, Sid Meier’s Civilization® VI Anthologygibi yapımlar da bulunuyor. Aşağıda da öne çıkan indirimleri bulabilir ve Steam indirimlerinin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: