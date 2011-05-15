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Acer Liquid E Ferrari video inceleme

8 yıl
111,1b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Bu videomuzda Acer'ın Ferrari tasarımına yer verdiği Android işletim sistemli Liquid E Ferrari'yi inceledik. Tasarımıyla dikkat çeken telefonun bütün detayları bu videoda.

Bu videomuzda Acer'ın Ferrari tasarımına yer verdiği Android işletim sistemli Liquid E Ferrari'yi inceledik. Tasarımıyla dikkat çeken telefonun bütün detayları bu videoda


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DH Misafiri 7 yıl
ferrari logosuna o kadar para vermem diyenleride anlıyorum bir araba tutkunu olarak fakat şöyle bir örnek vereyim ben size....
benim civic vti'ım var turbo boost lu 450 hp ve ferrari ile kalkış yaptığımızda 60-200 km arası rollingde çok rahat alıyorum ama eve giderken adam ferrari ile gidiyor bütün gözler onda oluyor... bu telefondada ferrari logosu olması ve ayriyetten tamamen bir sır olarak saklanan ferrari kırmızısı rengi oldukça cezbedici sen ödersin ödemezsin ben ödedim aldım bilmiyorum kerizmiyim ama bu sadece bir tutku... ve kullanım olarak mükemmel bir telefon 2.2 ye yükseltince diğer telefonlardan hiç bir eksiği kalmıyor internette oldukça hızlı tabiiki daha iyi telefonlar vardır ama eğer bir otomobil tutkunu iseniz sizi cezbeden bi tarafıda vardır bu telefonun :)
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Eddie The Head 8 yıl
Acer Liquid E nin ferrari versiyonundan hiç bir farkı yok mu gerçekten ferrari logosu dışında?
bildirim ekranı menü falançok hoşuma gitti,yanında verilen kulaklı falan
ferrari beni aşıyor ama öyleyse normal versiyonunu alabilirim
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maestro_34 8 yıl
güzel inceleme için teşekkürler
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Miller57 8 yıl
Teknosa da bu telefonu ve Liquid E serisinin ferrari olmayanlarını inceledim. Normalde bu telefonların fiyatı 799 TL ama ferrari logosu koyduklarını 1299 TL ya satıyorlar. Özellikleri tamamen aynı. Ferrari logosuna o kadar para vermem doğrusu.
Benim kırmızı Ferrariyi zaten daha yeni sattım. Bıkmışım ferrariden :))
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ParsLorD 8 yıl
android olmasa döküntü bir telefon dizaynı fena değil ama fiyatı çok fazla o paraya apple 3Gs'i tercih ederim...
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DH Misafiri 8 yıl
şu eyzır'ı bi türlü sevemedim nedense bu markanın ismini duyduğum zaman hep ihlas marka dandik su termosifonları aklıma geliyor ha bu arada telefon teknosalarda mevcut 2 model var tüm özellikler aynı sadece ferrari logo var diye de 500tl fark olmaz elinsaf be kardeşim millet bu kadar da keriz yerine koyulmaz alacak olan var ise ferrari olmayanı alsın derim bütün özellikleri kasada dahil aynı
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magicboyguccino 8 yıl
daha önce acer liquid kullandım.

bu cihaz liquid'in süslenmiş hali
Türkiye'ye giriş fiyatı çok yüksek olmuş.
bazı arkadaşlar işe yaramaz demiş.bunu neye dayanarak demişler anlamadım.ürünü kullanmadıkları kesin
şunu açık söyleyebilirim acer ın htc den az kalır yanı yok.
tek dez avantajı power tuşunun yerinin yanlış olması. yeni modellerde bunun yerini değiştirdiler.
cihaz kesinlikle ele oturuyor ve tek parmakla elde tutarken kullanabiliyorsunuz.
cihaz buarada 1 ghz lik işlemciye sahip. acer hızını düşürerek kullanıyor. bu custom rom ile kırılabiliyor.
cihaz türkiyeye neredeyse 1 yıl gecikme ile geldi. bu nedenle bu fiyatı hak etmiyor bence
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alibotan 8 yıl
burdan satin alacaginiz tlfna android 2.2 acerin sitesinden indirip kurabilirsin (tr sitesinde yok orn: ingiltere sitesi) bu konuda acer turkiye sorun cikarmiyor garanti konusunda
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northernlights 8 yıl
Tasarımı güzelmiş, teşekkürler.
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dermeister01 8 yıl
arkadaşlar ferrari ismine bu kadar para verip almayın normal versiyon ile özellikle aynı hatta galiba bir konuda daha iyiydi
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hunter_06 8 yıl
Acer Kanada için android 2.2 froyoyu yayınlamış bile.
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alibotan 8 yıl
bu tlfnu alan sadece ferrari'ye fazladan 500 tl odemis oluyor neden derseniz bu tlfnun aynisi sadece sonunda ferrari ismi yok acer liquid e 799 tl herseyi ayni sadece sadece beyaz :)
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vidoko 8 yıl
gerçekten led flash olamması çok büyük eksiklik bence
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Ju1i@~ 8 yıl
Cihazda hangi GPU kullanılmış acaba? PowerVR SGX535 mi?
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