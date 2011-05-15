Acer Liquid E Ferrari video inceleme

Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Bu videomuzda Acer'ın Ferrari tasarımına yer verdiği Android işletim sistemli Liquid E Ferrari'yi inceledik. Tasarımıyla dikkat çeken telefonun bütün detayları bu videoda.
Bu videomuzda Acer'ın Ferrari tasarımına yer verdiği Android işletim sistemli Liquid E Ferrari'yi inceledik. Tasarımıyla dikkat çeken telefonun bütün detayları bu videoda
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benim civic vti'ım var turbo boost lu 450 hp ve ferrari ile kalkış yaptığımızda 60-200 km arası rollingde çok rahat alıyorum ama eve giderken adam ferrari ile gidiyor bütün gözler onda oluyor... bu telefondada ferrari logosu olması ve ayriyetten tamamen bir sır olarak saklanan ferrari kırmızısı rengi oldukça cezbedici sen ödersin ödemezsin ben ödedim aldım bilmiyorum kerizmiyim ama bu sadece bir tutku... ve kullanım olarak mükemmel bir telefon 2.2 ye yükseltince diğer telefonlardan hiç bir eksiği kalmıyor internette oldukça hızlı tabiiki daha iyi telefonlar vardır ama eğer bir otomobil tutkunu iseniz sizi cezbeden bi tarafıda vardır bu telefonun :)
bildirim ekranı menü falançok hoşuma gitti,yanında verilen kulaklı falan
ferrari beni aşıyor ama öyleyse normal versiyonunu alabilirim
Benim kırmızı Ferrariyi zaten daha yeni sattım. Bıkmışım ferrariden :))
bu cihaz liquid'in süslenmiş hali
Türkiye'ye giriş fiyatı çok yüksek olmuş.
bazı arkadaşlar işe yaramaz demiş.bunu neye dayanarak demişler anlamadım.ürünü kullanmadıkları kesin
şunu açık söyleyebilirim acer ın htc den az kalır yanı yok.
tek dez avantajı power tuşunun yerinin yanlış olması. yeni modellerde bunun yerini değiştirdiler.
cihaz kesinlikle ele oturuyor ve tek parmakla elde tutarken kullanabiliyorsunuz.
cihaz buarada 1 ghz lik işlemciye sahip. acer hızını düşürerek kullanıyor. bu custom rom ile kırılabiliyor.
cihaz türkiyeye neredeyse 1 yıl gecikme ile geldi. bu nedenle bu fiyatı hak etmiyor bence