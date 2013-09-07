Acer Liquid S2'yi kullandık!

Haber Editörü
Sony Honamiden 4K video çekimi beklerken Galaxy Note 3'ün yanında süpriz yapan bir firma da Liquid S2 modeliyle Acer oldu. Bilgisayarlarıyla tanıdığımız Acer Snapdragon 800 işlemcili 6" Full HD ekranlı ve 4K video çekebilen Liquid S2 ile bir anda akıllı telefon sektöründe liderliğe aday oldu. Telefon hakkında tüm detaylar bu videomuzda!
Paylaş Tweetle
Özellikler zaten var.
Buarada cihaz benim hoşuma gitti fiyatı uygun olursa alınabilir.
Üreticiler şu anda tıkanmış durumdalar
gsmarena.com/...
eğer uygun bir fiyatta olursa gayette alınabilir.
not : 4K cekimin su an icin onemli bir ozellik olmadigini dusunuyorum.
ANDROID´ci Firmalar da APPLE gibi düsünse keske kendi düsüncelerime göre. Artik isletim sistemini filan gecdim bu firmalar adam akili hizmet ve servis sunsalar ya o da yok. kalite bence APPLE ÜRÜNLERI.