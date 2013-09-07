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Acer Liquid S2'yi kullandık!

5 yıl
17,7b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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Sony Honamiden 4K video çekimi beklerken Galaxy Note 3'ün yanında süpriz yapan bir firma da Liquid S2 modeliyle Acer oldu. Bilgisayarlarıyla tanıdığımız Acer Snapdragon 800 işlemcili 6" Full HD ekranlı ve 4K video çekebilen Liquid S2 ile bir anda akıllı telefon sektöründe liderliğe aday oldu. Telefon hakkında tüm detaylar bu videomuzda!
 

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kesbi 5 yıl en beğenilen
Artık şu 3 dk ile sınırlı aceleci ve sadece özellik sayma vidyolarına ve reklam zulmüne bir çözüm bekliyoruz. Fuara gitmeden de özellikerini sayabilirsiniz ki özellerine biçok yerden bakabiliriz. Cihazları kullanın, deneyimelrinizi aktarın, yorumlarınızı yapın, gördüğünüz diğer cihazlarla artı eksilerini yazın. Artık ezberledik snapdragon 800 ve adreno 330'u. Reklamlar gerçekten artık zulüm boyutuna vardı. İçerikten fazla reklam sitesi oldunuz.
Artık şu 3 dk ile sınırlı aceleci ve sadece özellik sayma vidyolarına ve reklam zulmüne bir çözüm bekliyoruz. Fuara gitmeden de özellikerini sayabilirsiniz ki ö...
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efe7182 5 yıl
Kameranın flash ı etrafını saran beyaz alanda gizli
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HTC Specialist 5 yıl
Videoda yanlış bilgi var, liquid S2 4K video çekebilen 2. değil ilk akıllı telefondur. Sonyden bile önce tanıtıldı.
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1 Avatar
yuhu 5 yıl
ne zaman gelecek acaba, bilgisi olan var mı?
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acer_sahibi77 5 yıl yuhu
Ben bu modeli ve Asus Fonepad Note 6'yı çok merak ediyorum. Acer'in fiyatı sanki daha yüksek olacak gibi.
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inexo 5 yıl
alcatel i de kullansaydin tasarımda buna on basar
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mahziyelexen 5 yıl
İnceleme aşırı hızlı olmuş insan biraz mantıklı açıklamalar yapar yaa

Özellikler zaten var.

Buarada cihaz benim hoşuma gitti fiyatı uygun olursa alınabilir.
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JoeyBane 5 yıl
Kırmızı acayip yakışmış. Mazideki gibi olsaydı da şunun arkasında Ferrari logosu olsaydı ne olurdu..
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Cell_master 5 yıl
Farkındaysanız artık üreticiler sadece markalarını satıyorlar, cihaz donanımları hep birbirinin aynısı (snapdragon 800 işlemci vs vs vs).
Üreticiler şu anda tıkanmış durumdalar
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adogs 5 yıl
e yuh ama yaa acer gibi bir firmadan böyle bir cihaz çıkmış ve hala daha cihazı gömüyorsunuz. herşeye muhalefetsiniz arkadaş. aşağıdaki linkten note 3 ile karşılaştırmasına bir bakın bakalım. burda stock rom diye halay çeken adamlar şimdi stock rom u beğenmiyorlar. bi gidin işinize yaa.
gsmarena.com/...
eğer uygun bir fiyatta olursa gayette alınabilir.
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GokhanMaths 5 yıl
Acer ın her zaman tasarımı hoşuma gitmiştir sadece telefonlar da
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Fedaa 5 yıl
erdi abi solda android bilgisayarı kurcalıyo :D
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RedLabel 5 yıl
Simdi tek 4K cekemeyen Sony Homani mi yani :D:D.
not : 4K cekimin su an icin onemli bir ozellik olmadigini dusunuyorum.
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man utd 5 yıl
Şunları gördükce iphone un 5" ustü bi cihazı çiksa keşke diyorum..
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OKAMI 5 yıl
Active960

jovenApple kullanıcısı olarak itiraf etmeliyimki Apple 10 Eylül lansmanıyeni tanıtılan telefonlar ile papucu dama atıldı dersem abartmış sayılmamApple çok acil ve ivedi olarak stratejisini değiştirmesse gerekiyor böyle giderse ilerki zamanlar Apple için bir kabuslu günlerin başlangıcıdır
Keşke herkes senin gibi gerçeği görebilse.Kesinlikle Appleın önemli yenilikler yapması lazım.Örneğin en başta iOS geliyor.iOS 7 güzel fakat Android ile kıyaslandığı zaman farklı bir şey içermiyor.Kontrol merkezi,yenilenmiş bildirim merkezi,yenilenmiş multitasking... Bunlar zaten Android tarafında olan şeylerdi.Apple iOS 7 ile bu eksiklerini gidermiş oldu.iOS 7 daha fonksiyonel olabilirdi.En önemli ikinci nokta ekran boyutu.Appleın Retina ekranı gerek renklerin doğallığı gerekse parlaklık seviyesi ile gerçekten kaliteli bir ekran fakat ekran boyutu artık yetersiz.En azından ekran 4.5 veya 4.7 inç olsa çok iyi olur.Apple satışlarının düşmemesini istiyorsa bir an evvel bir şeyler yapmalı kendi düşüncelerime göre.


ANDROID´ci Firmalar da APPLE gibi düsünse keske kendi düsüncelerime göre. Artik isletim sistemini filan gecdim bu firmalar adam akili hizmet ve servis sunsalar ya o da yok. kalite bence APPLE ÜRÜNLERI.



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