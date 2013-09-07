Acer Liquid S2'yi kullandık!

Sony Honamiden 4K video çekimi beklerken Galaxy Note 3'ün yanında süpriz yapan bir firma da Liquid S2 modeliyle Acer oldu. Bilgisayarlarıyla tanıdığımız Acer Snapdragon 800 işlemcili 6" Full HD ekranlı ve 4K video çekebilen Liquid S2 ile bir anda akıllı telefon sektöründe liderliğe aday oldu. Telefon hakkında tüm detaylar bu videomuzda!

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