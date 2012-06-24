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Acer, Surface tabletlerin başarısı konusunda şüpheli

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft'un tablet segmentindeki yarışa kendi ürünü Surface modelleriyle katılacağı geçen hafta resmi olarak duyurulmuştu. Windows 8 ekosistemi için tablet üretecek diğer firmaların bu konu hakkındaki görüşleri de ortaya çıkmaya başladı. 
Dünyanın 4. büyük PC üreticisi Acer, Microsoft'un kendi tabletleri ile Apple'a rakip olabileceği konusunda şüpheli olduğunu, yazılım ortağının bunun yerine yeni işletim sistemine odaklanması gerektiğini belirtti. 
Reuters'e konuşan Acer Avrupa, Orta Doğu ve Afrika başkanı Oliver Ahrens, Microsoft'un Apple'ın bazı stratejilerini örnek aldığını ancak bunun ne kadar başarılı olacağını kestiremediklerini ifade etti. Ahrens'e göre Microsoft iki ürünle bir donanım oyuncusu olamaz ve Apple ile rekabet edebilmesi için kendi markasına adapte olması gerekiyor. 
Microsoft global olarak onlarca PC satıcısı ile birlikte çalışırken Apple tek başına çalışıyor. Microsoft bir PC için çok önemli bir bileşen ancak sadece bileşen. Acer'ın endişesi Microsoft'un bir tüketici elektroniği markasına odaklanarak, Windows 8'in PC endüstrisi için başarılı olmasını gerektirecek çalışmaları yapamaması.
Windows 8'in kullanıcı tecrübesini geliştirmek yerine yeni bir savaş alanı açmak oldukça riskli. Bundan doğacak zarar elbette yazılım ortaklarını da doğrudan etkileyecek. Bunun yanında yılın 3. çeyreğinde Windows 7'den Windows 8'e geçiş yaşanacağı için bu Microsoft adına daha zor bir dönem anlamına geliyor. 
Geçen yıl iPad'in yükselişi karşısında değişime çabuk adapte olamayan Acer, Olimpiyatların resmi PC sağlayıcısı olarak yeni bir çıkışa geçti ve rakamdan ziyade kaliteye önem vermeyi ana strateji olarak belirledi. 

http://www.reuters.com/article/2012/06/21/us-acer-idUSBRE85K17Y20120621?feedType=RSS&feedName=technologyNews&utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+reuters%2FtechnologyNews+%28Reuters+Technology+News%29 Yorum Yaz
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Can8063 7 yıl en beğenilen
Bu tablet çok başarılı olacak. Hiç olmadı ben alır keyfime bakarım. Surface videosunu izledikten sonra ipad ve diğer tabletler çocuk gibi kalıyor.
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cagataykoroglu 7 yıl
tanıtımı az önce izledim. bence bazılarının uyanması için Ms tan tokat niyetine bir cihaz olmuş. ipad in ısıtılıp ısıtılıp önümüze konması. android tabletlerin bir türlü yaygınlaşamaması vs derken windows+performanslı bir tablet çıkarsa millet kapışır. şahsen laptop ve ultrabook devrini bu cihazın kapatabileceğini düşünüyorum. çünkü fazlası var eksiği yok. i5 işlemcilisini yapmışlar daha ne olsun?
tanıtımı az önce izledim. bence bazılarının uyanması için Ms tan tokat niyetine bir cihaz olmuş. ipad in ısıtılıp ısıtılıp önümüze konması. android tabletlerin...
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cagataykoroglu 7 yıl
Bl00dyHell
Microsoftun hangi ürünü başarılı oldu da bu ürünü başarılı olacak? Windows zaten kabus gibi. Ağırlaşıyor, virüs bulaşıyor, virüs bulaşmasın diye kurduğun antivirüs daha da ağırlaştırıyor, tüm bilgileriniz Microsoftun elinde... Windows Phoneda bahsetmeme bile gerek yok sanırım. Kullanım oranlarında adını bile göremiyoruz neredeyse. Tabletimde görmek istediğim son işletim sistemi Windows olacaktır, hatta tabletim olmasa daha iyi. Windows 8 ile mavi ekranı, tabletlerde de görmeye başlarız artık. Millet sonunda bilgisayar programlarını tablette göreceğiz falan yazmış. Ne yapacaksınız? Hazırladığınız 3D animasyonları mı render edeceksiniz? Program mı derleyeceksiniz? Eksikliğini bu kadar çok hissedip şikayet ettiğiniz programlar ne ki?

kardeş videoyu izlemediğin gayet açık. intel işlemcili surface te 22nm i5 işlemci var. yani istediğin her şeyi yapabilirsin. ben win 7 yi betasından beri kullanıyorum. yani yıllar geçti ama oc denemelerim dışında ne mavi ekran gördüm ne başka sorun yaşadım. hatta subat 2010 da kurdum win 7 yi hdd im bozulana kadar yani mart 2012 ye kadar formatsız ve guncellemesız kullandım. tiksiniyorum önyargılarınızdan. istesende istemesende yeni bir dönem başlıyor.
Bl00dyHellMicrosoftun hangi ürünü başarılı oldu da bu ürünü başarılı olacak? Windows zaten kabus gibi. Ağırlaşıyor, virüs bulaşıyor, virüs bula...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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Daha Fazla Beğenilen Yorum
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nightsoldier 7 yıl
Yeni surface ipadden daha ucuza satılırsa bir miktar daha sansı artar. Oyle aman aman bir yenilik getirdigini pek dusunmuyorum. Sadece usb girisinin olmas cok iyi, ayrica alistigimiz windows prog. Kullanmak guzel. Ama zaten bu programlar iosta da var. En azindan benzerleri. Apple alan uygulama marketi icin aliyor diye dusunuyorum.
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PhantomX 7 yıl
Tatil donemi veya yolculukta ofis programlarini adam gibi az agirlik ile ve klavyeyle kullanmak keyifli olacak.

mini hdmi to vga alip powerpoint sunumunun tadindan yenmez.
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Virtual Reality 7 yıl
Şuan bilgisayarımızda kullandığımız programların aynısını (photoshop dan tutunda excel e world e kadar) i5 işlemcili surface de yapabilirsek bu iş tamamdır. Microsoft yürür gider. Fakat şuan ki android ve ios tabletler gibi kısıtlamalarla gelirse işi çok zor microsoft un
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magicboyguccino 7 yıl
bir ara microsoftun serverlerında işletim sistemi olarak linux yada unix kullandığı tespit edilmişti. adamlar haber duyulunca apar topar erişimleri kapatmışlardı :)
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cagataykoroglu 7 yıl
Bl00dyHell
cagataykoroglu kardeş videoyu izlemediğin gayet açık. intel işlemcili surface te 22nm i5 işlemci var. yani istediğin her şeyi yapabilirsin. ben win 7 yi betasından beri kullanıyorum. yani yıllar geçti ama oc denemelerim dışında ne mavi ekran gördüm ne başka sorun yaşadım. hatta subat 2010 da kurdum win 7 yi hdd im bozulana kadar yani mart 2012 ye kadar formatsız ve guncellemesız kullandım. tiksiniyorum önyargılarınızdan. istesende istemesende yeni bir dönem başlıyor.
Bu yorumundan donanıma mı yazılıma mı hayran kaldın anlamadım. O donanıma sahip bir tablete GNU/Linux veya Mac OS yükleyip Windows 8 ile yapacaklarından çok daha fazlasını yapabilirsin zaten.
AAT.BH Microsoft dünyanın en başarılı şirketidir. 1 milyar adet bilgisayar windows kullanıyor oda orjinal kullanan sayısı çakma kullananlar daha çok. Elbette bu kadar yoğun kullanılan bir işletim sisteminin virüs sayısıda hayli fazla olacaktır. Ayrıca windowstaki çoğu hataların senin donanımından kaynaklıdır bir mavi ekran çoğunlukla powerın yetersiz kalmasından kaynaklanır. Niye apple da yok dersen apple da pc toplama söz konusu değil. Önce kendi sisteminizi iyi toplayın sonra windowsa laf atarsınız. Çakma çakma ürün kullanırsınız sonra bozulunca microsofta laf atın. Benim neden hatasız çalışıyor. Ürünlerinede laf atmışsın ancak piyasada en kaliteli donanım parçalarını microsoft üretiyor. Bilgilerin microsoftun elinde olduğunu sen nereden biliyorsun? Eğer elindeyse apple kullanıcılarının bilgileride apple da değilmi? Lütfen firmaya laf atıp durmayın çok beğenmiyorsanız kullanmayın microsoft ürünü.
Ev kullanıcıları açısından kullanım oranına lafım yok fakat en çok kullanılan en iyi değildir her zaman için. Ayrıca sayılarla konuşacaksak; GNU/Linuxun Windowsu geçemediği tek alan kişisel bilgisayarlardır. Onun dışında GNU/Linux, sunucu bilgisayarları, akıllı telefonlar, tabletler gibi pek çok alanda Microsoftun ürettiği her türlü işletim sisteminden çok daha fazla kullanılmaktadır. Sistemim GNU/Linuxu da Windowsu da yeterince stabil çalıştırmakta zaten merak etme hiç. En kaliteli donanımı Microsoftun ürettiği çok öznel olmuş sanki? Senin gibi öznel konuşmamız gerekecekse Logitech, Razer, Roccat ve adı aklıma gelmeyen onlarca firma Microsoftu bir kenara itecek kalitede ürünler çıkartmaktadır. Firmaya laf atmıyorum, benzer eleştirileri Apple gibi Microsoft ile aynı zihniyetteki tüm firmalara yapmaktayım. Beğenmediğim için hiçbir Microsoft ürününü evime sokmuyorum zaten. Bilgilerin Microsoftun elinde olduğunu nereden bildiğime gelince, açık kaynak kodlu olmayan her işletim sisteminde vardır bu tehlike. Ayrıca Windows içinde bu işe yaradığı bilinen birkaç backdoor da bulunmuştur. Şuraya bakmanı öneririm, bu olayı daha fazla araştırabilirsin, bu verdiğim link sadece bu olayı anlatan basit bir yazı. Microsoftun ne tür bir firma olduğunu örnekleyen bir yazı. Kişisel bilgilerin Microsoftun elinde olduğunu kanıtlayamam belki ama sen de olmadığını kanıtlayamazsın.
asterisk* dünyada ms officee ya da windowsa rakip bir yazılım var mı? mac os x de linux da o beğenmediğiniz windowsun yanında amatör yazılım kalır. windowstaki sorunların en büyük sebebi dünyanın en büyük yazılımı olmasından kaynaklıdır.
Şaka mısın?

bende senin şaka olduğunu düşünmeye başladım. hadi anlat bakalım bir tabletle linux un win 8 den üstünlükleri? anlat dinliyorum.
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asterisk* 7 yıl
Bl00dyHell
cagataykoroglu kardeş videoyu izlemediğin gayet açık. intel işlemcili surface te 22nm i5 işlemci var. yani istediğin her şeyi yapabilirsin. ben win 7 yi betasından beri kullanıyorum. yani yıllar geçti ama oc denemelerim dışında ne mavi ekran gördüm ne başka sorun yaşadım. hatta subat 2010 da kurdum win 7 yi hdd im bozulana kadar yani mart 2012 ye kadar formatsız ve guncellemesız kullandım. tiksiniyorum önyargılarınızdan. istesende istemesende yeni bir dönem başlıyor.
Bu yorumundan donanıma mı yazılıma mı hayran kaldın anlamadım. O donanıma sahip bir tablete GNU/Linux veya Mac OS yükleyip Windows 8 ile yapacaklarından çok daha fazlasını yapabilirsin zaten.
AAT.BH Microsoft dünyanın en başarılı şirketidir. 1 milyar adet bilgisayar windows kullanıyor oda orjinal kullanan sayısı çakma kullananlar daha çok. Elbette bu kadar yoğun kullanılan bir işletim sisteminin virüs sayısıda hayli fazla olacaktır. Ayrıca windowstaki çoğu hataların senin donanımından kaynaklıdır bir mavi ekran çoğunlukla powerın yetersiz kalmasından kaynaklanır. Niye apple da yok dersen apple da pc toplama söz konusu değil. Önce kendi sisteminizi iyi toplayın sonra windowsa laf atarsınız. Çakma çakma ürün kullanırsınız sonra bozulunca microsofta laf atın. Benim neden hatasız çalışıyor. Ürünlerinede laf atmışsın ancak piyasada en kaliteli donanım parçalarını microsoft üretiyor. Bilgilerin microsoftun elinde olduğunu sen nereden biliyorsun? Eğer elindeyse apple kullanıcılarının bilgileride apple da değilmi? Lütfen firmaya laf atıp durmayın çok beğenmiyorsanız kullanmayın microsoft ürünü.
Ev kullanıcıları açısından kullanım oranına lafım yok fakat en çok kullanılan en iyi değildir her zaman için. Ayrıca sayılarla konuşacaksak; GNU/Linuxun Windowsu geçemediği tek alan kişisel bilgisayarlardır. Onun dışında GNU/Linux, sunucu bilgisayarları, akıllı telefonlar, tabletler gibi pek çok alanda Microsoftun ürettiği her türlü işletim sisteminden çok daha fazla kullanılmaktadır. Sistemim GNU/Linuxu da Windowsu da yeterince stabil çalıştırmakta zaten merak etme hiç. En kaliteli donanımı Microsoftun ürettiği çok öznel olmuş sanki? Senin gibi öznel konuşmamız gerekecekse Logitech, Razer, Roccat ve adı aklıma gelmeyen onlarca firma Microsoftu bir kenara itecek kalitede ürünler çıkartmaktadır. Firmaya laf atmıyorum, benzer eleştirileri Apple gibi Microsoft ile aynı zihniyetteki tüm firmalara yapmaktayım. Beğenmediğim için hiçbir Microsoft ürününü evime sokmuyorum zaten. Bilgilerin Microsoftun elinde olduğunu nereden bildiğime gelince, açık kaynak kodlu olmayan her işletim sisteminde vardır bu tehlike. Ayrıca Windows içinde bu işe yaradığı bilinen birkaç backdoor da bulunmuştur. Şuraya bakmanı öneririm, bu olayı daha fazla araştırabilirsin, bu verdiğim link sadece bu olayı anlatan basit bir yazı. Microsoftun ne tür bir firma olduğunu örnekleyen bir yazı. Kişisel bilgilerin Microsoftun elinde olduğunu kanıtlayamam belki ama sen de olmadığını kanıtlayamazsın.
asterisk* dünyada ms officee ya da windowsa rakip bir yazılım var mı? mac os x de linux da o beğenmediğiniz windowsun yanında amatör yazılım kalır. windowstaki sorunların en büyük sebebi dünyanın en büyük yazılımı olmasından kaynaklıdır.
Şaka mısın?

işletim sistemine bakış açın çok güzel.
linux nerelerde başarılıymış:
telefon, tablet: android ise bu linux, anca satışlarda başarılı olur. performansının ne kadar kötü olduğu zaten tartışılacak şeyler değil.
sunucular:0
sunucu işletim sistemi yapmak, son kullanıcıya işletim sistemi yapmaktan daha zor bir iş değil. olay son kullanıcıya işletim sistemi yapmakta. ki web sunucularında linux, windows kapışması bitmemişti son gördüğümde.(şimdi durum nedir bilmiyorum)
son kullanıcıya ulaşabilmek ve onlara adam gibi bilgisayar kullandırabilmek kolay bir iş değil. bunu en iyi yapan şirket de microsoft'tur. linux mint'i ve ubuntu'yu uzun süredir kullanıyorum ama öyle hatalar, buglar oluşuyor ki zamanla, insan her şekilde windows'a dönüyor. libreoffice falan kullanmaya kalksan zaten fıtık ediyor adamı, ms office'in ne kadar iyi bir program olduğunu anlıyorsun işte o zaman.
ha linux'a hepimiz duacıyız. o olmasa her çeşit elektronik alete işletim sistemi geliştirmek bu kadar kolay olmayacaktı.
kişisel bilgiler geyiğini de boş verin bence. kişisel bilgilerinizin takip edilmesini falan istemiyorsanız her şeyinizi kaydenen facebook'u ve google servislerini kullanmamanızı öneriyorum.
donanım konusunda da microsoft xbox dışında uyduruk bir firma. ama para olduktan sonra kaliteli donanım yapmak çok zor olmayacaktır.
ayrıca şaka falan değilim cevap vereceksen adam gibi cevap ver.
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DH Misafiri 7 yıl
Bl00dyHell
Microsoftun hangi ürünü başarılı oldu da bu ürünü başarılı olacak? Windows zaten kabus gibi. Ağırlaşıyor, virüs bulaşıyor, virüs bulaşmasın diye kurduğun antivirüs daha da ağırlaştırıyor, tüm bilgileriniz Microsoftun elinde... Windows Phoneda bahsetmeme bile gerek yok sanırım. Kullanım oranlarında adını bile göremiyoruz neredeyse. Tabletimde görmek istediğim son işletim sistemi Windows olacaktır, hatta tabletim olmasa daha iyi. Windows 8 ile mavi ekranı, tabletlerde de görmeye başlarız artık. Millet sonunda bilgisayar programlarını tablette göreceğiz falan yazmış. Ne yapacaksınız? Hazırladığınız 3D animasyonları mı render edeceksiniz? Program mı derleyeceksiniz? Eksikliğini bu kadar çok hissedip şikayet ettiğiniz programlar ne ki?

Visual Studio, Photoshop, Dreamviwer, ftp, pil kullanım süresi ve elbetteki taşınabilirlik. Yaz için iş yerinden izin alıp bir haftalığına tatile gittiğimde açıkçası 3,5 kg lık laptobu taşımak ve 30 saniyede açılmasını beklemektense acil bir durum olduğunda 600 gramlık tabletimi 10 saniyede açıp projemi başlatıp acil olan değişiklikleri yapmak. sanırım bu yeterli değilmi.
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BeYaBaN. 7 yıl
Tablet almak için bir sebep arıyordum işte bana bir sebep şu anki laptop ım ile ne yapabiliyorsam Surface Windows 8 pro ile de aynısını yapabileceğim ve daha kullanışlı daha kaliteli daha taşınabilir daha hafif daha uzun pil ömürlü ve birçok daha dahalar. Surface İpad satışlarını çok fena bir şekilde baltalayacaktır. Bu mesajımı unutmayın bir yere yazın Windows bu sefer çok sağlam geliyor tablet piyasasını domine edebilir.
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xxxx1 7 yıl
Surface tutar yada tutmaz,o senin üstüne ne fazife Acer?..boş konuşmaktan başka ne halta yarar bu Acer...

Sonuçta adamlar kafa patlatmış,okadar yatırım yapmış kaldıki bu aletin tutmaması için hiç bir neden yok,sadece fiyatı konusunda yıpranır... keza Ceo larıda tanıtım video'sında dile getirdiği üzre Mac ''Air'' tarzı lep toplar ile fiyatı eş değer olacağı yönünde,okadar para verdikten sonra tercih edilme şansı azalır...
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mehmetfahriguven 7 yıl
Acer, Android tablet üretmeye devam etsin, o zaman.
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Batuist 7 yıl
Acer dil altından şunu demeye getirmiş.. Microsoft sen sadece yazılımı geliştir biz donanım yapar satarız... bizim ekmeğimize mani olma.. sen yazılım yap biz donanım yapar ikisini beraber satarız demeye getirmiş... tabi bunu söylerkende dolambaçlı yollar kullanmış.. yoksa microsoftun yazılım geliştiren takımı çıkıpta donaım işiyle meşgul olmuyor ki işletim sisteminin gelişmesine mani olsun.. laf olsun diye konuşmuş işte kim konuşmuşsa..
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sertacarslan 7 yıl
Ms bu sefer donanım detaylarına da hakim. Win8'i tabletine diğer rakiplerinden çok daha iyi optimize edecektir diye düşünüyorum.
Acer saçmalamış. Sen önce otur kendini analiz et, donanım firması(ne demekse) olarak tablet pazarındaki konumun ortada. Birkaç sene içinde kendini Surface kopyaları üretiyorken bulmayasın sonra...
Windows'a laf atanlara yukarıdaki bir arkadaşın söylediği gibi; biraz araştırıp uyum sorunsuz donanımlar seçmelerini, ya da gidip Apple ürünleri almalarını, ya da Linux kullanmalarını öneriyorum. Windows'u sevmesem de hakkını teslim ederim...
Android ya da iOs tablet almanın gereksiz olduğunu, Win8'in tablet dünyasını kökünden değiştireceğini (dönüştüreceğini) düşünüyorum. Win8 ve Surface bene çok başarılı olacak.
Samsung'un ve diğer kafası çalışan birkaç üretici firma yöneticisinin giderek artacak olan destekleriyle Linux'un da pazarda hakettiği değeri görmesini umuyorum.
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