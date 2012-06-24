Acer, Surface tabletlerin başarısı konusunda şüpheli

Microsoft'un tablet segmentindeki yarışa kendi ürünü Surface modelleriyle katılacağı geçen hafta resmi olarak duyurulmuştu. Windows 8 ekosistemi için tablet üretecek diğer firmaların bu konu hakkındaki görüşleri de ortaya çıkmaya başladı.

Dünyanın 4. büyük PC üreticisi Acer, Microsoft'un kendi tabletleri ile Apple'a rakip olabileceği konusunda şüpheli olduğunu, yazılım ortağının bunun yerine yeni işletim sistemine odaklanması gerektiğini belirtti.

Reuters'e konuşan Acer Avrupa, Orta Doğu ve Afrika başkanı Oliver Ahrens, Microsoft'un Apple'ın bazı stratejilerini örnek aldığını ancak bunun ne kadar başarılı olacağını kestiremediklerini ifade etti. Ahrens'e göre Microsoft iki ürünle bir donanım oyuncusu olamaz ve Apple ile rekabet edebilmesi için kendi markasına adapte olması gerekiyor.

Microsoft global olarak onlarca PC satıcısı ile birlikte çalışırken Apple tek başına çalışıyor. Microsoft bir PC için çok önemli bir bileşen ancak sadece bileşen. Acer'ın endişesi Microsoft'un bir tüketici elektroniği markasına odaklanarak, Windows 8'in PC endüstrisi için başarılı olmasını gerektirecek çalışmaları yapamaması.

Windows 8'in kullanıcı tecrübesini geliştirmek yerine yeni bir savaş alanı açmak oldukça riskli. Bundan doğacak zarar elbette yazılım ortaklarını da doğrudan etkileyecek. Bunun yanında yılın 3. çeyreğinde Windows 7'den Windows 8'e geçiş yaşanacağı için bu Microsoft adına daha zor bir dönem anlamına geliyor.

Geçen yıl iPad'in yükselişi karşısında değişime çabuk adapte olamayan Acer, Olimpiyatların resmi PC sağlayıcısı olarak yeni bir çıkışa geçti ve rakamdan ziyade kaliteye önem vermeyi ana strateji olarak belirledi.