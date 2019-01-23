Acer TravelMate B114-21 eğitime yönelik güçlü bir dizüstü modeli

CES 2019 fuarında AMD’nin ilk kez Chrome OS platformunda yer aldığını görmüştük. Fuar sonrasında da dizüstü üreticilerinin AMD ilgisi devam ediyor. Acer önceki nesil AMD APU’ları ile donattığı yeni dizüstü modelini duyurdu.

Acer TravelMate B114-21 özellikleri

Acer TravelMate B114-21 modeli 14 inçlik ekranında Full HD çözünürlük sunuyor. Modelin kasası MIL-STD 810G standartlarında darbelere karşı dayanıklı. Ayrıca köşe kısımlarındaki kauçuk dirsekler ekstra koruma sağlıyor.

Ayrıca Bkz.

"Xiaomi’nin patronu katlanabilir telefonu sergiledi"

Modele güç veren Bristol Ridge tabanlı AMD A6-9920C APU modelinde 2 çekirdekli bir işlemci ve 3 işlem kümeli Radeon R5 grafik birimi yer alıyor. Eğitim odağını düşündüğümüzde performans oldukça tatmin edici olacaktır.

10 saate kadar kullanım süresi sunabilen dizüstü modelinde 16GB’a kadar DDR4 SDRAM ile 256GB’a kadar PCIe NVMe SSD veya 64GB’a kadar eMMC dahili bellek opsiyonları sunuluyor. HDMI ve USB Tip-A girişleri olan Acer TravelMate B114-21 için henüz bir fiyat etiketi açıklanmadı.