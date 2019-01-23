Xiaomi’nin patronu katlanabilir telefonu sergiledi

Geçtiğimiz haftalarda Xiaomi’nin bir katlanabilir telefon üzerinde çalıştığı ve ilk prototipin sızdırıldığı haberini sizlerle paylaşmıştık. Bu kez Xiaomi’nin kurucu ortağı Bin Lin telefonu kullanırken görüntülerini paylaştı.

Xiaomi katlanabilir telefon özellikleri

Böylece Xiaomi’nin katlanabilir telefonu resmi olarak onaylanmış oldu. Ortadan ikiye katlanan telefonların aksine Xiaomi’nin prototipi iki kenardan arkaya doğru katlanan bir yapıda. Kenarları arkaya katladığınız zaman kavisli bir akıllı telefon görünümü ortaya çıkıyor. Tasarımın oldukça şık ve ara yüzün de akıcı olduğu gözlerden kaçmıyor.

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Bununla birlikte Apple’ın aldığı tamamen ekranlı telefon patentinde olduğu gibi kullanıcıya tutuş için herhangi bir boş alan bırakmayan telefonların kullanımı oldukça zor oluyor. Ayrıca düştüğü veya darbe aldığı anda tüm ekranın değişmesi gerekebiliyor. Bu da astarın yüzünden pahalıya geldiği bir durum.

Sergilenen telefonun şimdilik prototip olduğu ifade ediliyor ve ne zaman piyasaya çıkacağına dair bir bilgi yok. Yakın zamanda firmanın en azından bir nihai ürünü kullanıcıya ulaştıracağı biliniyor. Belki Xiaomi yaptığı denemeler sonucunda daha kullanışlı bir konsept ortaya çıkarabilir.

İlk sızıntı:

Resmi paylaşım: