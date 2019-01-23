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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Xiaomi’nin patronu katlanabilir telefonu sergiledi

Xiaomi’nin katlanabilir telefonu doğrulandı. Bizzat firmanın kurucu ortağı Bin Lin yeni konseptin nasıl çalıştığını kameralar karşısına geçerek izleyicilerle paylaştı.
3 ay
7,1b
1
37
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Geçtiğimiz haftalarda Xiaomi’nin bir katlanabilir telefon üzerinde çalıştığı ve ilk prototipin sızdırıldığı haberini sizlerle paylaşmıştık. Bu kez Xiaomi’nin kurucu ortağı Bin Lin telefonu kullanırken görüntülerini paylaştı.

Xiaomi katlanabilir telefon özellikleri

Böylece Xiaomi’nin katlanabilir telefonu resmi olarak onaylanmış oldu. Ortadan ikiye katlanan telefonların aksine Xiaomi’nin prototipi iki kenardan arkaya doğru katlanan bir yapıda. Kenarları arkaya katladığınız zaman kavisli bir akıllı telefon görünümü ortaya çıkıyor. Tasarımın oldukça şık ve ara yüzün de akıcı olduğu gözlerden kaçmıyor.

Ayrıca Bkz. "10GB RAM akıllı telefonlarda standart olacak"

Bununla birlikte Apple’ın aldığı tamamen ekranlı telefon patentinde olduğu gibi kullanıcıya tutuş için herhangi bir boş alan bırakmayan telefonların kullanımı oldukça zor oluyor. Ayrıca düştüğü veya darbe aldığı anda tüm ekranın değişmesi gerekebiliyor. Bu da astarın yüzünden pahalıya geldiği bir durum.

Sergilenen telefonun şimdilik prototip olduğu ifade ediliyor ve ne zaman piyasaya çıkacağına dair bir bilgi yok. Yakın zamanda firmanın en azından bir nihai ürünü kullanıcıya ulaştıracağı biliniyor. Belki Xiaomi yaptığı denemeler sonucunda daha kullanışlı bir konsept ortaya çıkarabilir.

İlk sızıntı:

Resmi paylaşım:

 

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Emin KOÇ 3 ay en beğenilen
Lan Xiaomi herkes konuşuyor sen yapıyorsun. Mükemmel gözüküyor.
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RichesMen 3 ay
Evet arkadaşlar katlanır telefona hayır diyenler yavaş yavaş evet olmuş diyecekler...
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FTuberk 3 ay
Bence katlanabilir konseptde en güzel tasarım bu olmuş çıkarsa kesin bir mi mix etkisi yaratacaktır. Mi mix sayesinde ekran kasa oranları arttı bununla da uygun tablet dünyasıyla birleşim gerçekleşir bence bundan sonra iPad tarih olur eğer Apple de bu akımdan giderse
Bence katlanabilir konseptde en güzel tasarım bu olmuş çıkarsa kesin bir mi mix etkisi yaratacaktır. Mi mix sayesinde ekran kasa oranları arttı bununla da uygu...
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richman81 3 ay
Olmuş harbiden. Samsungla baya yarışırlar bunlar katlanır telefon sektöründe.
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Kulak Misafiri 3 ay
Katlama yerleri belli oluyor ama. Ona da bi çözüm bulurlarsa iyi olur. Ekrana bakarken ışık kırılması, yamukluk yılıklık görmek can sıkar.
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drjacob 3 ay
Xiaomi yapmış yani diyecek bir şey yok da çokta gerekli miydi ?
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mobilecom 3 ay
Tabletlere geçmiş olsun.
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II. Ceki 3 ay
Şu naylonumsu görüntü bir tek beni mi rahatsız ediyor?
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cumur 3 ay
yanlara doğru katlayınca katlanan yerlerin çalışmaması gerekir, samsung en azından 2 yönlü kullanım sunuyor burda kıvrılan yan taraflar aynen çalışıyor enerji sarfiyatından başka ne işe yarayacak belki yazılım ile geliştirilir
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zolzauza 3 ay
Dehşet-ül vahşet :)
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fizisyen 3 ay
Mi mix teki ses dalgasını ceviren devreden sonra bu da ayri bir inovasyon devrimi. Valla helal.
Şuan galiba official olarak 3 firma var. Ama yukarda da arkadasin dedigi gibi apple yapmadan piyasada tutmayabilir. O saçma çentik bile sırf appple yaptıgı için kabul gördü. Oysaki ilk ciktiginda herkes makara yapiyordu.
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DH Misafiri 3 ay
Oldukça başarılı,çok uçuk fiyatlarda gezmezse bence her türlü gideri var.Tam benim aradığım ürün,telefon gibi kullan bir proje açacaksan katla genişlet işini gör.
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L.o.T.u.S 3 ay
la eleştirsenize her haltı eleştiren tayfa. nerdesiniz. :) bence gürünüşte mükemmel.telefon değiştirttirecek bir gelişim BU ARADA ELVEDA TABLETLER en azında mini tabletler
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