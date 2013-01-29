Acer, dört çekirdekli ve bütçe dostu Android tablet planları içinde

2013 yılında, global tablet sevkiyatının 200 milyon seviyesini aşacağı; iPad ile Samsung'un üst segment modelleri kapsam dışında bırakıldığında geriye kalan 120 milyonluk payın ise diğer üreticiler arasında paylaşılacağı tahmin ediliyor.

Tablet satışlarını, teknik özelliklerin, kullanıcı arayüzünün ve yazılım desteğinin yanısıra fiyat faktörünün önemli ölçüde etkilediğini söylemek mümkün. İşte bu durumu göz önüne alan Acer, kısa bir süre önce bütçe dostu 7-inç'lik Iconia Tab B1-A71 modeliyle karşımıza çıkmıştı. Şimdi ise Acer'ın hem dört çekirdekli hem bütçe dostu tablet üretme planları içinde olduğu rapor edilmekte.

Bahsi geçen tabletler 8-inç ve 10-inç büyüklüğünde dokunmatik ekrana sahip olacak. Bu tabletlere MediaTek firmasının dört çekirdekli MT6589 platformunun hayat vereceği söyleniyor. ARM'ın Cortex-A7 mimarisini temel alan bu platform, PowerVR SGX544 grafik işlem birimini bünyesinde barındırıyor. Ayrıca MT6589, 13 megapiksel çözünürlüğünde kameralara, 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünde video kaydına, 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünde ekranlara, Wi-Fi 802.11n bağlantısına, Bluetooth 4.0'a, GPS'e ve FM radyoya destek veriyor.



8-inç'lik modelin 205$, 10-inç'lik modelin ise 239$ civarında fiyatlandırılması beklenirken, tabletlerin ne zaman resmiyet kazanacağı henüz bilinmiyor.



http://news.chinatimes.com/tech/171706/12201301290,