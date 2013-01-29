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Acer, dört çekirdekli ve bütçe dostu Android tablet planları içinde

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
knight
Haber Editörü
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Acer, dört çekirdekli ve bütçe dostu Android tablet planları içinde
2013 yılında, global tablet sevkiyatının 200 milyon seviyesini aşacağı; iPad ile Samsung'un üst segment modelleri kapsam dışında bırakıldığında geriye kalan 120 milyonluk payın ise diğer üreticiler arasında paylaşılacağı tahmin ediliyor.
Tablet satışlarını, teknik özelliklerin, kullanıcı arayüzünün ve yazılım desteğinin yanısıra fiyat faktörünün önemli ölçüde etkilediğini söylemek mümkün. İşte bu durumu göz önüne alan Acer, kısa bir süre önce bütçe dostu 7-inç'lik Iconia Tab B1-A71 modeliyle karşımıza çıkmıştı. Şimdi ise Acer'ın hem dört çekirdekli hem bütçe dostu tablet üretme planları içinde olduğu rapor edilmekte.
Bahsi geçen tabletler 8-inç ve 10-inç büyüklüğünde dokunmatik ekrana sahip olacak. Bu tabletlere MediaTek firmasının dört çekirdekli MT6589 platformunun hayat vereceği söyleniyor. ARM'ın Cortex-A7 mimarisini temel alan bu platform, PowerVR SGX544 grafik işlem birimini bünyesinde barındırıyor. Ayrıca MT6589, 13 megapiksel çözünürlüğünde kameralara, 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünde video kaydına, 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünde ekranlara, Wi-Fi 802.11n bağlantısına, Bluetooth 4.0'a, GPS'e ve FM radyoya destek veriyor.
8-inç'lik modelin 205$, 10-inç'lik modelin ise 239$ civarında fiyatlandırılması beklenirken, tabletlerin ne zaman resmiyet kazanacağı henüz bilinmiyor.

http://news.chinatimes.com/tech/171706/12201301290, Yorum Yaz
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burakahmet19 6 yıl
DH Misafiri
Acer deyince akla gelen ilk şey Hacer oluyordu. Şimdi Acer bu hamlesiyle fakirlere yönelik bir hareket atıyor. İyice Hacer olacak :D

artık şu DH Misafirini silin genelde appleciler eksi almamak için bu hesaba girip burdan yorum atıyor
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Duellist 6 yıl burakahmet19
burakahmet19
DH Misafiri
Acer deyince akla gelen ilk şey Hacer oluyordu. Şimdi Acer bu hamlesiyle fakirlere yönelik bir hareket atıyor. İyice Hacer olacak :D

artık şu DH Misafirini silin genelde appleciler eksi almamak için bu hesaba girip burdan yorum atıyor

Abi Apple'a ne alakası varya şimdi bu yorumun ayrıca bence gayet komikti valla ben artı verdim
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mobi 6 yıl
4 çekirdek olacak, 13 MP kamera olacak ve daha birçok özellik olacak birde bütçe dostu olacak şaşırtıcı doğrusu.
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..Knight.. 6 yıl mobi
mobi

4 çekirdek olacak, 13 MP kamera olacak ve daha birçok özellik olacak birde bütçe dostu olacak şaşırtıcı doğrusu.

MediaTek MT6589, 13 megapiksel çözünürlüğünde kameralara destek veriyor. Tabletler, bu çözünürlükte kamerayla gelecek diye bir kaide yok. Yanlış anlaşılma olmasın.
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cagataykoroglu 6 yıl
Nexus 7 bu fiyata satılırken zor.
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jeofizikci 6 yıl
ekran panelleri güzel olursa tutulur.
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DH Misafiri 6 yıl
Acer deyince akla gelen ilk şey Hacer oluyordu. Şimdi Acer bu hamlesiyle fakirlere yönelik bir hareket atıyor. İyice Hacer olacak :D
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StubB 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Acer deyince akla gelen ilk şey Hacer oluyordu. Şimdi Acer bu hamlesiyle fakirlere yönelik bir hareket atıyor. İyice Hacer olacak :D

Eksini verdim güzel misafir kardeşim.

Tasarımı hoşuma gitti eğer Türkiye fiyatları da uygun olursa alınabilir.
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