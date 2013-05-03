Acer, farklı gövde özellikleri ile dikkatleri çeken Aspire R7 dizüstü bilgisayar modelini duyurdu









Acer'ın oldukça farklı bir video ile ilk kez geçtiğimiz aylarda ortaya çıkardığı Aspire R7 dizüstü bilgisayar modeli, New York'ta düzenlenen basın konferansı kapsamında tanıtıldı.

Özellikle sunduğu hareketli ekran ve farklı menteşe yapısı ile hem tablet hem dizüstü bilgisayar ve hem de masaüstü bilgisayar formunda kullanılabilen hibrit cihaz, teknik olarak Windows 8 işletim sistemine, 15.6-inç Full HD 1920x1080P dokunmatik ekrana, Intel Core i5 ya da i7 işlemci seçeneklerine, Dolby Home Theater v4 ses teknolojisine, 12GB'a kadar RAM miktarı yanında, 1TB'a kadar HDD ve 256GB'a kadar SSD depolama seçenekleri ile hazırlanmış durumda.

Touch pad kısmı alışık olduğumuz modellerin yanında arka aydınlatmalı klavyenin önüne değil arkasına yerleştirilmiş olan bilgisayar, üzerinde USB, HDMI, DisplayPort, VGA, Ethernet portları ve Wi-Fi ve Bluetooth kablosuz bağlantı seçenekleri yer alıyor. Firma tarafından “notebook,” “pad,” “display” ve “ezel” modları olmak üzere dört farklı kullanım şekli ile en iyi ergonomi amaçlanarak hazırlanan ve buna göre oldukça şık bir tasarım anlayışıyla üretilmiş olan Acer R7, 2.5 kg ağırlığa sahip.

Tasarımsal açıdan yılın en ilginç modelleri arasından gösterilen Acer Aspire R7, 999$'dan başlayan fiyat etiketlerine sahip olarak 17 Mayıs tarihinden itibaren satılmaya başlanacak. Ayrıca ürün hakkında hazırlanmış tanıtımı videsonu aşağıdan izleyerek, kullanıcılara sunulan hibrit özelliklerin gerçekte nasıl işlediğini görebilirsiniz.







