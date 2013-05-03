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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Acer, farklı gövde özellikleri ile dikkatleri çeken Aspire R7 dizüstü bilgisayar modelini duyurdu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Acer, farklı gövde özellikleri ile dikkatleri çeken Aspire R7 dizüstü bilgisayar modelini duyurdu

Acer'ın oldukça farklı bir video ile ilk kez geçtiğimiz aylarda ortaya çıkardığı Aspire R7 dizüstü bilgisayar modeli, New York'ta düzenlenen basın konferansı kapsamında tanıtıldı.
Özellikle sunduğu hareketli ekran ve farklı menteşe yapısı ile hem tablet hem dizüstü bilgisayar ve hem de masaüstü bilgisayar formunda kullanılabilen hibrit cihaz, teknik olarak Windows 8 işletim sistemine, 15.6-inç Full HD 1920x1080P dokunmatik ekrana, Intel Core i5 ya da i7 işlemci seçeneklerine, Dolby Home Theater v4 ses teknolojisine, 12GB'a kadar RAM miktarı yanında, 1TB'a kadar HDD ve 256GB'a kadar SSD depolama seçenekleri ile hazırlanmış durumda.
Acer, farklı gövde özellikleri ile dikkatleri çeken Aspire R7 dizüstü bilgisayar modelini duyurdu
Touch pad kısmı alışık olduğumuz modellerin yanında arka aydınlatmalı klavyenin önüne değil arkasına yerleştirilmiş olan bilgisayar, üzerinde USB, HDMI, DisplayPort, VGA, Ethernet portları ve Wi-Fi ve Bluetooth kablosuz bağlantı seçenekleri yer alıyor. Firma tarafından “notebook,” “pad,” “display” ve “ezel” modları olmak üzere dört farklı kullanım şekli ile en iyi ergonomi amaçlanarak hazırlanan ve buna göre oldukça şık bir tasarım anlayışıyla üretilmiş olan Acer R7, 2.5 kg ağırlığa sahip.
Tasarımsal açıdan yılın en ilginç modelleri arasından gösterilen Acer Aspire R7, 999$'dan başlayan fiyat etiketlerine sahip olarak 17 Mayıs tarihinden itibaren satılmaya başlanacak. Ayrıca ürün hakkında hazırlanmış tanıtımı videsonu aşağıdan izleyerek, kullanıcılara sunulan hibrit özelliklerin gerçekte nasıl işlediğini görebilirsiniz.
 
Acer, farklı gövde özellikleri ile dikkatleri çeken Aspire R7 dizüstü bilgisayar modelini duyurdu
Acer, farklı gövde özellikleri ile dikkatleri çeken Aspire R7 dizüstü bilgisayar modelini duyurdu



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The Witcher 6 yıl en beğenilen
Acer'dan beklenmedik hareket
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sacrificeson 6 yıl
uzun zamandır gördüğüm en iyi inovasyon ürünü.
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1444 6 yıl
tasarım olarak daha güzel duruyor
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| OMG! | 6 yıl
Çok hoşuma gitti. Dokunmatik ekran dolayısıyla touchpad'e pek gerek kalmayacak. Cok ihtiyaciniz olursa bir eksiklik degil,onu da dusunmusler. Bana kalsa tek sorun saglamlik olur. Ekranla kasayi birlestiren parcanin ve menteselerin saglam olmasi lazim.
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Cihan 6 yıl | OMG! |
| OMG! |

Çok hoşuma gitti. Dokunmatik ekran dolayısıyla touchpad'e pek gerek kalmayacak. Cok ihtiyaciniz olursa bir eksiklik degil,onu da dusunmusler. Bana kalsa tek sorun saglamlik olur. Ekranla kasayi birlestiren parcanin ve menteselerin saglam olmasi lazim.

touchpaddeki sağ tuş soltuşu nasıl yapacağız ayrıca yazarken bileklerimiz ağrımasın
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MxFxOx 6 yıl
masaüstü havası katmış bir adam gibi ekran kartı koysalar iyi olacak
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..dEnZeL.. 6 yıl MxFxOx
MxFxOx

masaüstü havası katmış bir adam gibi ekran kartı koysalar iyi olacak

ona da ayrı cihaz yaparlar
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Kitmaker 6 yıl
asus sandım. sonradan yorumlarda acer i görünce uyandım. gerçekten beklenmedik atak
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khytr89 6 yıl
hp nin dava açmasını istiyorum.. birebir çalıntı bir tasarım..
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doktor-xx 6 yıl
Tasarım ve ergonomi harika olmuş, ultrabook modelleri de çıkar muhakkak, çatır çutur sesler çıkaran kızaklı modellere göre daha güzel.
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BekirHan 6 yıl
Herşey çok güzel sadece tuchpad konumlandırması neden öyle yapılmış? Normal notebook pozisyonunda biraz zorlar gibi geliyor. Ama takdir etmek lazım. Tasarım güzel.
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Stanislas Xavier 6 yıl
Çok güzel görünüyor,heyecan verici tek soru işareti touchpad ?
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Biyturs_OnSr 6 yıl
1 kişide gelip dememiş ki "Dell zaten bunu yapmıştı.."
Neden hayran kaldınız bu modele anlamadım, Dell zamanında yapmıştı zaten, fiyatından ötürü pek rabbet göremedi galiba.
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pohuman 6 yıl
Güzel tasarım ve bütünleştiren özellikler. Bunun 10-11" olan modelini yapsa ve ekran aynı zamanda çıkıp tablet olarak kullanılabilse ortaya uzay ötesi bi şey çıkar..
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rorschach_ 6 yıl Biyturs_OnSr
Biyturs_OnSr

1 kişide gelip dememiş ki "Dell zaten bunu yapmıştı.."


Neden hayran kaldınız bu modele anlamadım, Dell zamanında yapmıştı zaten, fiyatından ötürü pek rabbet göremedi galiba.

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fiyatı geç dell in tipe bak acer in tipe bak. dell inki masaüstü gibi. kimse çıkıp demekz tabi.
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Şeker Hapı 6 yıl
touchpad nerede :)
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Şehr-i Hüzün 6 yıl Şeker Hapı
Archimert

touchpad nerede :)

Klavyenin üstünde. Dokunmatik bir ekrana sahip olduğundan pad pek kullanılmayacaktır bence.
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