Microsoft, bir Windows etkinleştirme yöntemini daha kaldırdı!

Tam Boyutta Gör İnternetsiz Windows etkinleştirme, telefon üzerinden yapılabiliyordu. Ancak kullanıcıların artık işletim sistemini bu yöntemle etkinleştiremediklerini fark etmeleri, Microsoft'un bu yöntemi sessizce ortadan kaldırdığını gösteriyor.

Microsoft’un resmi destek yazısında kullanıcıların Windows’u telefon üzerinden etkinleştirme seçeneğine sahip olduğu belirtiliyor. Bunu yapmak için; Başlat - Ayarlar - Sistem - Etkinleştirme yolunu izleyip sistem ayarlarında Etkinleştirme menüsüne gitmek ve "Windows'u Şimdi Etkinleştir" bölümünde, Windows'u telefonla etkinleştirmeyi seçmek gerekiyor. Ancak, bu yöntem Windows 11, 10 ya da Windows 7'de artık çalışmıyor gibi görünüyor.

Ürün Etkinleştirme telefon numarasını arayarak işletim sistemini etkinleştirmek artık mümkün değil. Microsoft, Windows’u etkinleştirmenin en hızlı ve en uygun yolunun ürün etkinleştirme portalı (aka.ms/aoh) olduğunu söylüyor.

