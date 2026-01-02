Microsoft, bir Windows etkinleştirme yöntemini daha kaldırdı!

Microsoft’un resmi destek yazısında kullanıcıların Windows’u telefon üzerinden etkinleştirme seçeneğine sahip olduğu belirtiliyor. Bunu yapmak için; Başlat - Ayarlar - Sistem - Etkinleştirme yolunu izleyip sistem ayarlarında Etkinleştirme menüsüne gitmek ve "Windows'u Şimdi Etkinleştir" bölümünde, Windows'u telefonla etkinleştirmeyi seçmek gerekiyor. Ancak, bu yöntem Windows 11, 10 ya da Windows 7'de artık çalışmıyor gibi görünüyor.
Ürün Etkinleştirme telefon numarasını arayarak işletim sistemini etkinleştirmek artık mümkün değil. Microsoft, Windows’u etkinleştirmenin en hızlı ve en uygun yolunun ürün etkinleştirme portalı (aka.ms/aoh) olduğunu söylüyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: