Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Acer Iconia Tab A510, ABD'de piyasaya çıkıyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
2,8b
1
9
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Acer'ın yılın başlarındaki CES 2012 fuarında görücüye çıkardığı NVIDIA Tegra 3 yongada sistemi kullanan Iconia Tab A510 modelinin piyasaya çıkışı ile ilgili henüz bir detay açıklanmamıştı. Firma bugün resmi olarak satış detaylarını kamuoyu ile paylaştı.

Acer A510 tableti, 1.3GHz hızındaki 4 çekirdekli NVIDIA Tegra 3 işlemci, 1GB RAM, 10.1 inç 1280 x 800 piksel çözünürlüğünde ekran, 16GB/32GB/64GB depolama seçenekleri, mini HDMI, mini USB ve microSD girişleri, 9800mAh batarya, 15 saat kullanım süresi, ön-arka kameralar, 5.1 HD ses çıkışı ile Dolby Mobile 3+ teknolojisi, Bluetooth, WiFi, Android Ice Cream Sandwich işletim sistemi gibi özellikler sunuyor. 

Yazılım tarafında ise Acer Ring ana ekran uygulaması ve Polaris Office 3.5 uygulaması yer alıyor.

Model ilk olarak ABD ve Kanada'da 449.99$ fiyat etiketiyle kısa süre sonra piyasaya çıkacak. Ön siparişler şimdiden başladı. Sürüm 32GB depolama kapasitesine sahip. 

Acer firması 2012 Londra Olimpiyatları'nın resmi sponsoru olduğu için tabletin arka kısmında olimpiyat logosu bulunuyor.

Ayrıca A510 modelinin Olympic Games adında bir olimpiyat özel sürümünün de bu sıralar İngiltere'de satışa sunulması bekleniyor.
Acer Iconia Tab A510, ABD'de piyasaya çıkıyor
Tam Boyutta Gör



Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 5 yıl
BENDE ACER İCONİA A1 TABLET VAR VE GÜZEL BİR TABLET
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 7 yıl
özellikler, fiyat gayet güzel.. ama artık yeni trend retina ekran. appledan sonra diğer üreticiler durmaz mümkün değil sıra onların tableterinde. önce apple yapar sonra diğerleri. rekabet böyle güzel birşey işte. ama android işletim sistemi retina ekran için şimdilik ugun değil. bunun için özel ikonlar resimler simgeler galeriler vesaire lazım. googleın retinaya adapte olması biraz zaman alabilir. aslında vektörel tabanlı grafiklere sahip bir işletim sistemi yapsalarda grafikler çözünürlükten bağımsız olsa tüm platformlar için en iyisi olacak ama maalesef hiçbir platformda böyle birşey yok. ama sanırım apple bu konuda çalışıyor. darısı windows ve diğerlerinin başına.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
E_Aydin35 7 yıl
Kullanım süresi bakımından iddialı,arka plan tasarımı ve rengi sade ve güzel, ancak fiyat biraz yüksek tabi bunda depolama seçeneklerinin etkisi olabilir hangisi için bu fiyat veriliyor o daha netlik kazanmamış galiba??
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
suslu76 7 yıl
9800mAh baya iyi aslında ama ona 15 saatlik kullanım az değil mi? sanki daha çok dayanması gerekir gibi geliyor
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
napolyon94 7 yıl suslu76
suslu76
9800mAh baya iyi aslında ama ona 15 saatlik kullanım az değil mi? sanki daha çok dayanması gerekir gibi geliyor

Batarya 22.yy i görmeli demi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
createemir 7 yıl
449$. Fiyatını pek hak etmiyor..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
söny 7 yıl
artık cözünürlük olarak full hd görmek istiyoruz yahu bütüm tabletlerde çinliler bile full hd çıkarıyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
ön kameranın yerleştirilmesi ne kadar saçma olmuş. simetri sorunları vardı heralde dizaynı yapanın :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
0tyldrm0 7 yıl
Ön kameranın konumlandırması ne kadar saçma olmuş. Dizaynı yapan kişinin simetri sorunları vardı sanırım :)
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl 1e1:Haber - 23 Mart/2012 "İzleyeni İhya Eden Teknoloji Programı" video haber inceleme 7 yıl Samsung'dan internete bağlanabilen yeni nesil beyazeşyalar 7 yıl Samsung'un yeni nesil dizüstü bilgisayarları, ultrabook'ları ve tabletlerini konuştuk 7 yıl Samsung'un yeni nesil fotoğraf makineleri ve kameralarını konuştuk 7 yıl Yeni iPad, iPad 2'ye karşı! video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
İmamoğlu yine mantıklı cevaplarla trolleri
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Galaxy Note 10'un tasarımı netleşiyor
DonanımHaber
Otobüs üreticisi TEMSA, İsviçre merkezli
DonanımHaber
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim