Acer Iconia Tab A510, ABD'de piyasaya çıkıyor

Acer'ın yılın başlarındaki CES 2012 fuarında görücüye çıkardığı NVIDIA Tegra 3 yongada sistemi kullanan Iconia Tab A510 modelinin piyasaya çıkışı ile ilgili henüz bir detay açıklanmamıştı. Firma bugün resmi olarak satış detaylarını kamuoyu ile paylaştı.





Acer A510 tableti, 1.3GHz hızındaki 4 çekirdekli NVIDIA Tegra 3 işlemci, 1GB RAM, 10.1 inç 1280 x 800 piksel çözünürlüğünde ekran, 16GB/32GB/64GB depolama seçenekleri, mini HDMI, mini USB ve microSD girişleri, 9800mAh batarya, 15 saat kullanım süresi, ön-arka kameralar, 5.1 HD ses çıkışı ile Dolby Mobile 3+ teknolojisi, Bluetooth, WiFi, Android Ice Cream Sandwich işletim sistemi gibi özellikler sunuyor.





Yazılım tarafında ise Acer Ring ana ekran uygulaması ve Polaris Office 3.5 uygulaması yer alıyor.





Model ilk olarak ABD ve Kanada'da 449.99$ fiyat etiketiyle kısa süre sonra piyasaya çıkacak. Ön siparişler şimdiden başladı. Sürüm 32GB depolama kapasitesine sahip.





Acer firması 2012 Londra Olimpiyatları'nın resmi sponsoru olduğu için tabletin arka kısmında olimpiyat logosu bulunuyor.





Ayrıca A510 modelinin Olympic Games adında bir olimpiyat özel sürümünün de bu sıralar İngiltere'de satışa sunulması bekleniyor.







