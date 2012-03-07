Acer, Iconia Tab A510 modelinin 2012 Olimpiyat Oyunları sürümünü tanıttı

Bu yaz Londra'da düzenlenecek 2012 Olimpiyat Oyunları için teknolojik altyapı çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, oyunlara özel üretilen ürünler de tanıtılmaya başlandı.





Acer, CES 2012 fuarında görücüye çıkardığı 4 çekirdekli A510 modelinin oyunlara özgü bir versiyonunu bu ay satışa sunacağını duyurdu.





Acer A510 tableti, 1.3GHz hızındaki 4 çekirdekli NVIDIA Tegra 3 işlemci, 1GB RAM, 10.1 inç 1280 x 800 piksel çözünürlüğünde ekran, 16GB/32GB/64GB depolama seçenekleri, mini HDMI, mini USB ve microSD girişleri, 9800mAh batarya, 15 saat kullanım süresi, 5.1 HD ses çıkışı ile Dolby Mobile 3+ teknolojisi, Bluetooth, WiFi, Android Ice Cream Sandwich işletim sistemi gibi özellikler sunuyor.





Özel sürümün adı ise Iconia Tab A510 Olympic Games olacak. Siyah ve gümüş renk seçeneği ile gelecek tablet Acer ve olimpiyat logolarını taşıyacak. Özel sürümün fiyatı açıklanmadı ancak standart sürümün 500 Avro civarında olması bekleniyor.