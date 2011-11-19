Acer ultrabook modeli Aspire S3'ü güçlendirdi

Aspire S3 modeliyle ultrabook pazarına adım atan Acer, ürün gamına yeni konfigürasyon seçenekleri ekliyor. 13.3-inç büyüklüğündeki Aspire S3 modelinin yeni konfigürasyonunda Acer, kullanıcılara daha hızlı işlemci ve yüksek kapasiteli SSD sürücü seçeneği sunuyor.

Piyasaya çıkan ilk modelinde, 1.6GHz hızında çift çekirdekli Core i5-2467M işlemcisine yer verilen Acer Aspire S3'e, yeni konfigürasyonunda 1.7GHz'de görev yapan çift çekirdekli Core i7-2637M işlemcisi güç veriyor. Tasarım özellikleri değişmeyen ve benzer şekilde 4GB sistem belleği ile donatılan yeni versiyonda, daha önceki düşük kapasiteli SSD + HDD sürücü kombinasyonu yerine 240GB kapasiteli SSD sürücü kullanılıyor.

İşlemci ve sabit disk güncellemesi dışında herhangi bir parçası değişmeyen tablet, bağlantı özellikleri açısından baktığımızda, kablosuz internet erişimi için 802.11n standardına destek sunan ve Bluetooth 4.0 ile gelen sistemin ekran çözünürlüğü ise 1366x768 piksel.

13mm kalınlığındaki kasası ile şık bir görünüm sergileyen Aspire S3 Ultra'nın doğal ekran çözünürlüğü ise 136xx 768 piksel. 1.3 Megapiksel çözünürlüğünde kamerası da bulunan güncellenmiş sistemin ülkemize ne zaman ve hangi fiyattan geleceği ise henüz bilinmiyor.