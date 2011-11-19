Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Acer ultrabook modeli Aspire S3'ü güçlendirdi

7 yıl
11b
1
6
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Aspire S3 modeliyle ultrabook pazarına adım atan Acer, ürün gamına yeni konfigürasyon seçenekleri ekliyor. 13.3-inç büyüklüğündeki Aspire S3 modelinin yeni konfigürasyonunda Acer, kullanıcılara daha hızlı işlemci ve yüksek kapasiteli SSD sürücü seçeneği sunuyor.
Piyasaya çıkan ilk modelinde, 1.6GHz hızında çift çekirdekli Core i5-2467M işlemcisine yer verilen Acer Aspire S3'e, yeni konfigürasyonunda 1.7GHz'de görev yapan çift çekirdekli Core i7-2637M işlemcisi güç veriyor. Tasarım özellikleri değişmeyen ve benzer şekilde 4GB sistem belleği ile donatılan yeni versiyonda, daha önceki düşük kapasiteli SSD + HDD sürücü kombinasyonu yerine 240GB kapasiteli SSD sürücü kullanılıyor.
İşlemci ve sabit disk güncellemesi dışında herhangi bir parçası değişmeyen tablet, bağlantı özellikleri açısından baktığımızda, kablosuz internet erişimi için 802.11n standardına destek sunan ve Bluetooth 4.0 ile gelen sistemin ekran çözünürlüğü ise 1366x768 piksel.
13mm kalınlığındaki kasası ile şık bir görünüm sergileyen Aspire S3 Ultra'nın doğal ekran çözünürlüğü ise 136xx 768 piksel. 1.3 Megapiksel çözünürlüğünde kamerası da bulunan güncellenmiş sistemin ülkemize ne zaman ve hangi fiyattan geleceği ise henüz bilinmiyor.

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 7 yıl
bir parçası değişmeyen tablet,
Tablet Degil Ultrabook yada leptop diyebiliriz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
Hocam 16" lik ekran 15" lik kasaya nasıl sığıyor onu anlayamadım yalnız.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkaura 7 yıl
sirketler parayi bastirip forumda kendi bolumlerini yaptiriyorlarda, onlara cok faydasi oluyormu merak ediyorum. intel haberinde intel sayfasi acinca sanki sirketin kendi sitesi havasinda haberin tum objektifligi kayboluyor, reklam havasina giriyor. dh icin iyi oldugu kesin para kazaniyor ama firma acisinda suphelerim var.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aspirin_00 7 yıl
sabırsızlıkla 16 inç leri bekliyorum...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alprkrkmz 7 yıl aspirin_00
aspirin_00

sabırsızlıkla 16 inç leri bekliyorum...

16 inç lik ekranı 15 inç lik kasaya sığdırabilirlerse süper olur.

mesela dell 14z modelinin ekranı 14 inç ama 13 inçlik form yapısında. git gide çerçeveleri inceltiyorlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
_-TaicHi-_ 7 yıl
240 Gb ssd rakiplerinden ayırıyor ^^
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl DH Özel: AMD'nin Bulldozer tabanlı Fusion işlemcileri hakkında her şey! 7 yıl Zotac Zbox Nano mini bilgisayar video inceleme 7 yıl Video: 2012 Porsche Panamera GTS tanıtıldı 7 yıl Özel Röportaj: ECS'nin Avrupa Genel Müdürü Chris Day ile konuştuk Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Huawei, kendi mobil işletim sistemini
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Askerligimi bugun bitirdim
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim