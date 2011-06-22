Acer yeni netbook modeli Aspire One D257'yi Avrupa pazarına sundu

Acer ilk tanıtımını Şubat ayında yaptığı yeni netbook modeli Aspire One D257'yi Avrupa pazarına sundu. Canlı renk seçenekleriyle daha çok gençleri hedef alan netbook, 10.1-inç büyüklüğünde ve 1024 x 600 piksel çözünürlüğünde LED backlit ekrana sahip. Intel'in 1.66GHz'de çalışan çift çekirdekli Atom N570 işlemcisinden güç alan Aspire One D257, 1GB DDR3 bellek, 250GB kapasiteli sabit disk ve işlemciye entegre GMA3150 entegre grafik kartıyla geliyor.

Çok formatlı kart okuyucusu, Crystal Eye entegre internet kamerası, 10/100 Ethernet ve 802.11n WiFi gibi detayları bünyesinde barındıran netbook, 6 hücreli pil ile 8 saate kadar görev yapabiliyor. İşletim sistemi olarak Windows 7 Starter'ın eşlik ettiği Acer Aspire One D257, Avrupa'das 279$ olarak belirlenen son kullanıcı satış fiyatıyla sunuluyor.