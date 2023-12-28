Samsung Galaxy S24, S24 Plus ve S24 Ultra’nın Avrupa fiyatları ortaya çıktı

Samsung Galaxy S24 serisinin fiyatları da sızdı
- Galaxy S24 128GB: 899 euro
- Galaxy S24 256GB: 959 euro
- Galaxy S24+ 256GB: 1,149 euro
- Galaxy S24+ 512GB: 1,269 euro
- Galaxy S24 Ultra 256GB: 1.449 euro
- Galaxy S24 Ultra 512GB: 1.569 euro
Karşılaştırma yapmak gerekirse, Galaxy S23, Avrupa'da 949 euro başlangıç fiyatına sahipken, Galaxy S23 Plus fiyatı 1.199 euro’dan başlıyordu. Galaxy S23 Ultra ise 256GB sürümü için 1.399 euro olarak fiyatlandırılmıştı.
Elbette fiyatlar Avrupa'daki farklı ülkelerdeki farklı vergiler nedeniyle biraz değişiklik gösterecektir. Ancak bu sızıntının özü, Galaxy S24 ve Galaxy S24 Plus'ın öncekilerden biraz daha ucuz olacağı, Galaxy S24 Ultra'nın ise öncekinden daha pahalı olacağı. Ek olarak bunlar sadece bir sızıntı ve resmi bir bilgi değil.
Galaxy Unpakced 2024 etkinliği 18 Ocak 2024'te TSİ 21:00’da gerçekleşecek. Bu etkinlikte Samsung, merakla beklenen Galaxy S24, S24 Plus ve S24 Ultra modellerini tanıtacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.