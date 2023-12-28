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    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy S24, S24 Plus ve S24 Ultra’nın Avrupa fiyatları ortaya çıktı

    Samsung’un yaklaşan amiral gemi ailesi Galaxy S24 serisi hakkında neredeyse her şeyi biliyoruz. Şimdi ise Galaxy S24 serisinin Avrupa fiyatlandırması gün yüzüne çıkmış durumda.
    Samsung Galaxy S24, S24 Plus ve S24 Ultra fiyatları ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Galaxy S24, Galaxy S24 Plus ve Galaxy S24 Ultra'nın neye benzediğini ve hangi özelliklerle geleceğini zaten biliyoruz. Samsung'un yaklaşmakta olan üst düzey akıllı telefonlarını ne zaman piyasaya sürmeyi planladığını da biliyoruz. Şimdi, Galaxy S24 serisinin Avrupa fiyatlandırması da ortaya çıkmış durumda. Yeni bilgilere göre Galaxy S24 ve Galaxy S24 Plus önceki modellerden biraz daha ucuz olacak ancak Galaxy S24 Ultra ise önceki modelden biraz daha pahalı olacak.

    Samsung Galaxy S24 serisinin fiyatları da sızdı

    Samsung Galaxy S24, S24 Plus ve S24 Ultra fiyatları ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    GalaxyClub raporuna göre Galaxy S24’ün 128GB’lık versiyonu 899 euro başlangıç fiyatına sahip olacakken, 256GB versiyonu 959 euro olarak fiyatlandırılacak. Galaxy S24 Plus’ın 256GB ve 512GB versiyonları ise sırasıyla 1.149 euro ve 1.269 euro olarak fiyatlandırılacak. Galaxy S24 Ultra'nın 256GB versiyonu için 1,449 euro ve 512GB versiyonu için ise 1,569 euro talep edilecek. Telefonun 1TB'lık bir versiyonu da olacak ancak fiyatı henüz açıklanmadı.
    • Galaxy S24 128GB: 899 euro
    • Galaxy S24 256GB: 959 euro
    • Galaxy S24+ 256GB: 1,149 euro
    • Galaxy S24+ 512GB: 1,269 euro
    • Galaxy S24 Ultra 256GB: 1.449 euro
    • Galaxy S24 Ultra 512GB: 1.569 euro

    Karşılaştırma yapmak gerekirse, Galaxy S23, Avrupa'da 949 euro başlangıç fiyatına sahipken, Galaxy S23 Plus fiyatı 1.199 euro’dan başlıyordu. Galaxy S23 Ultra ise 256GB sürümü için 1.399 euro olarak fiyatlandırılmıştı.

    Elbette fiyatlar Avrupa'daki farklı ülkelerdeki farklı vergiler nedeniyle biraz değişiklik gösterecektir. Ancak bu sızıntının özü, Galaxy S24 ve Galaxy S24 Plus'ın öncekilerden biraz daha ucuz olacağı, Galaxy S24 Ultra'nın ise öncekinden daha pahalı olacağı. Ek olarak bunlar sadece bir sızıntı ve resmi bir bilgi değil.

    Galaxy Unpakced 2024 etkinliği 18 Ocak 2024'te TSİ 21:00’da gerçekleşecek. Bu etkinlikte Samsung, merakla beklenen Galaxy S24, S24 Plus ve S24 Ultra modellerini tanıtacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 1 hafta önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 3 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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