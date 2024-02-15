Xiaomi 14 Ultra’nın Avrupa fiyatı ortaya çıktı

Xiaomi 14 ve Xiaomi 14 Ultra fiyatı sızdı
Avrupa modelleriyle ilgili ayrıntılar çok fazla olmasa da, Xiaomi 14'ün 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip versiyonunun 1.099 Euro fiyat etiketine sahip olacağı geçtiğimiz günlerde belirtilmişti. Öte yandan şimdi ise, Xiaomi 14 Ultra'nın 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanı sahip olan versiyonunun ise 1.499 Euro civarında bir fiyata sahip olacağı aktarılıyor. Ayrıca cihazında Siyah ve Beyaz renk seçenekleriyle gelmesi bekleniyor.
Hatırlanacağı üzere Xiaomi 13 Ultra modeli de aynı fiyatla çıkış yapmıştı. Öte yandan Xiaomi 14 için iddia edilen fiyat ise önceki modele göre 100 Euro daha pahalı. Ek olarak önceki raporlar Xiaomi 14 Ultra’nun 1.699 Euro olacağını söylüyordu.
Hem Xiaomi 14 hem de Xiaomi 14 Ultra, 25 Şubat'ta Barselona'da düzenlenecek MWC 2024'te tanıtılacak.
Beklenen Xiaomi 14 Ultra özellikleri
Xiaomi 14 Ultra'nın Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti tarafından desteklenen 6,73 inç OLED 2K 120Hz ekran içermesi bekleniyor. LPDDR5x RAM, UFS 4.0 depolama alanı, 90W kablolu ve 50W kablosuz şarjı destekleyen 5.300mAh pil ve HyperOS ile Android 14 işletim sistemi diğer özellikler arasında yer alacak. Kamera tarafında ise arka tarafta değişken diyafram açıklığına sahip 50 MP birincil sensör, 50 MP ultra geniş lens ve tümü Optik Görüntü Sabitleme (OIS) ile donatılmış 3,2x ve 5x optik zoom özellikli iki adet 50 MP telefoto kamera olması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.