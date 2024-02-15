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    Anlık Bildirim

    Xiaomi 14 Ultra’nın Avrupa fiyatı ortaya çıktı

    Çinli teknoloji devi yakında mevcut Xiaomi 14 ailesini ve yeni Xiaomi 14 Ultra modelini küresel pazarlara getirecek. Ancak lansman öncesi Xiaomi 14 Ultra’nın Avrupa fiyatı ortaya çıktı.
    Xiaomi 14 Ultra’nın Avrupa fiyatı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz ekim ayında Xiaomi 14 ve Xiaomi 14 Pro modelleri tanıtılmış ve Çin’de satışa sunulmuştu. Çok yakında ise Xiaomi, bu modellerini küresel pazarlara getirmek için yeni bir lansman gerçekleştirecek. Bu etkinlikte bir süredir gündemde olan Xiaomi 14 Ultra’nın da tanıtılmasını bekliyoruz. Ancak lansman öncesi Xiaomi 14 Ultra’nın Avrupa fiyatı sızdırıldı.

    Xiaomi 14 ve Xiaomi 14 Ultra fiyatı sızdı

    Avrupa modelleriyle ilgili ayrıntılar çok fazla olmasa da, Xiaomi 14'ün 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip versiyonunun 1.099 Euro fiyat etiketine sahip olacağı geçtiğimiz günlerde belirtilmişti. Öte yandan şimdi ise, Xiaomi 14 Ultra'nın 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanı sahip olan versiyonunun ise 1.499 Euro civarında bir fiyata sahip olacağı aktarılıyor. Ayrıca cihazında Siyah ve Beyaz renk seçenekleriyle gelmesi bekleniyor.

    Hatırlanacağı üzere Xiaomi 13 Ultra modeli de aynı fiyatla çıkış yapmıştı. Öte yandan Xiaomi 14 için iddia edilen fiyat ise önceki modele göre 100 Euro daha pahalı. Ek olarak önceki raporlar Xiaomi 14 Ultra’nun 1.699 Euro olacağını söylüyordu.

    Hem Xiaomi 14 hem de Xiaomi 14 Ultra, 25 Şubat'ta Barselona'da düzenlenecek MWC 2024'te tanıtılacak.

    Beklenen Xiaomi 14 Ultra özellikleri

    Xiaomi 14 Ultra'nın Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti tarafından desteklenen 6,73 inç OLED 2K 120Hz ekran içermesi bekleniyor. LPDDR5x RAM, UFS 4.0 depolama alanı, 90W kablolu ve 50W kablosuz şarjı destekleyen 5.300mAh pil ve HyperOS ile Android 14 işletim sistemi diğer özellikler arasında yer alacak. Kamera tarafında ise arka tarafta değişken diyafram açıklığına sahip 50 MP birincil sensör, 50 MP ultra geniş lens ve tümü Optik Görüntü Sabitleme (OIS) ile donatılmış 3,2x ve 5x optik zoom özellikli iki adet 50 MP telefoto kamera olması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 3 gün önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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