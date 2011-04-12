Acer'da değişim rüzgarları esiyor; Yeni logo, yeni CEO ve yeni strateji

Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden Acer'da değişim rüzgarları esiyor. Şirket tepe yöneticisi Gianfranco Lanci'nin ani bir şekilde istifa etmesiyle başlayan süreç, logo değişikliği ile devam ediyor. Financial Times'ın haberine göre Acer, mevcut logosunu yukarıda görmekte daha dinamik olan yeni tasarım ile değiştirecek. Rengi ile Android platformunu çağrıştıran yeni logo, şirketin gelecek stratejileri hakkında da önemli ipuçları veriyor.
Acer başkanı ve geçici tepe yöneticisi JT Wang açıklamasında, "iPad (tablet bilgisayar) ve diğer yeni form faktörleri PC pazarında büyük bir etki yaratmış durumda. İş stratejimizi değiştirmek zorundayız." ifadelerini kullandı. Daha fazla "Apple ve HTC tarzı" strateji benimsemesi beklenen Acer'ın, eski yöneticisi kontrolünde pazar payı odaklı giden stratejisini yüksek kar marjı getirecek şekilde güncellemesi bekleniyor. Zira düşük fiyat politikası ile pazar payını arttıran Acer'ın, son finansal yılda %2.3 kar marjı elde ettiği belirtiliyor ki örneğin Apple aynı dönemde %21.54 kar marjına ulaşmıştı. Akıllı telefon ve tablet bilgisayar çalışmalarına ağırlık vermesi ve araştırma-geliştirme çalışmalarına daha fazla yatıurım yapması beklenen Acer'da, Gianfranco Lanci'den boşalan koltuğa yenilikçi bir yöneticinin geçmesi bekleniyor.
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Notebook -Netbook bilgisayarlar ne kadar süredik oyun için üretiliyor o kadar parayı notebook a vereceğinize masa üstü pc toplayın daha mantıklı olur bence Notebook gamezone uyarısı yoksa oyun için yapılmamıştır tasarımından dolayı iş amaçlı üretilen ürünleri oyun için kullanmayın :D
ufak bir araştırma sonucu benim laptop compal firmasına fason yaptırılmış modeline göre ve nasıl yaptırıldığına da bağlı biraz
Bende masaüstü de var merak etmeyin. Notebook ister oyun için yapılmış olsun ister bakkal defteri tutmak için herhangi bir oyun açınca 5 dk. içinde kapanıyorsa sorunludur. Aynı serinin 2-3 ay sonra piyasaya sürülen modellerinde bu problemin olmaması bunu gösteriyor zaten. Acer'ın bu ürünleri bariz problemli olduğu halde toplatmaması ya da başka bir çözüm üretmemesi ayıptır.
Bir notebookun oyuna özel olarak yapılmamış olması oyun çalıştırmayacağı anlamına gelmez, sadece oyun laptoplarına göre performansı daha az olur.
Para verip aldığı notebookla insanlar ister oyun oynar ister başka işler için kullanır. Fikriniz size kalsın
bataryaları bile yetmez benim 4.senem hala sarjı 40 dakika gidiyor... Servisi cok kotu ama diger markalarda sanırım aynı durumda
bir sonraki tercihim sanırım yine ACER oalcaktır
"Destek" yeni aldı. Pbell^den sonra Acer'a da bakıyor artık.
Zaten Pbell'in %75 hissesini 2008 de Acer almıştı
Al birini vur öbürüne
Bence eski logo daha güzeldi.
Isınma sorunu yok. Bende 6935g modeli var. Yazın 40 derece sıcaklıkta bile saatlerce oyun oynamama rağmen ısınma problemi çıkartmadı. Bundan sonra acer alır mym? Almam!. Tek sebebi teknik servisi. Bir teknik servis olayları var bende. Anlatsam roman olur.