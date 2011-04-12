Acer'da değişim rüzgarları esiyor; Yeni logo, yeni CEO ve yeni strateji

Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden Acer'da değişim rüzgarları esiyor. Şirket tepe yöneticisi Gianfranco Lanci'nin ani bir şekilde istifa etmesiyle başlayan süreç, logo değişikliği ile devam ediyor. Financial Times'ın haberine göre Acer, mevcut logosunu yukarıda görmekte daha dinamik olan yeni tasarım ile değiştirecek. Rengi ile Android platformunu çağrıştıran yeni logo, şirketin gelecek stratejileri hakkında da önemli ipuçları veriyor.

Acer başkanı ve geçici tepe yöneticisi JT Wang açıklamasında, "iPad (tablet bilgisayar) ve diğer yeni form faktörleri PC pazarında büyük bir etki yaratmış durumda. İş stratejimizi değiştirmek zorundayız." ifadelerini kullandı. Daha fazla "Apple ve HTC tarzı" strateji benimsemesi beklenen Acer'ın, eski yöneticisi kontrolünde pazar payı odaklı giden stratejisini yüksek kar marjı getirecek şekilde güncellemesi bekleniyor. Zira düşük fiyat politikası ile pazar payını arttıran Acer'ın, son finansal yılda %2.3 kar marjı elde ettiği belirtiliyor ki örneğin Apple aynı dönemde %21.54 kar marjına ulaşmıştı. Akıllı telefon ve tablet bilgisayar çalışmalarına ağırlık vermesi ve araştırma-geliştirme çalışmalarına daha fazla yatıurım yapması beklenen Acer'da, Gianfranco Lanci'den boşalan koltuğa yenilikçi bir yöneticinin geçmesi bekleniyor.