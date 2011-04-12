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Acer'da değişim rüzgarları esiyor; Yeni logo, yeni CEO ve yeni strateji

8 yıl
17,7b
1
35
Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden Acer'da değişim rüzgarları esiyor. Şirket tepe yöneticisi Gianfranco Lanci'nin ani bir şekilde istifa etmesiyle başlayan süreç, logo değişikliği ile devam ediyor. Financial Times'ın haberine göre Acer, mevcut logosunu yukarıda görmekte daha dinamik olan yeni tasarım ile değiştirecek. Rengi ile Android platformunu çağrıştıran yeni logo, şirketin gelecek stratejileri hakkında da önemli ipuçları veriyor.

Acer başkanı ve geçici tepe yöneticisi JT Wang açıklamasında, "iPad (tablet bilgisayar) ve diğer yeni form faktörleri PC pazarında büyük bir etki yaratmış durumda. İş stratejimizi değiştirmek zorundayız." ifadelerini kullandı. Daha fazla "Apple ve HTC tarzı" strateji benimsemesi beklenen Acer'ın, eski yöneticisi kontrolünde pazar payı odaklı giden stratejisini yüksek kar marjı getirecek şekilde güncellemesi bekleniyor. Zira düşük fiyat politikası ile pazar payını arttıran Acer'ın, son finansal yılda %2.3 kar marjı elde ettiği belirtiliyor ki örneğin Apple aynı dönemde %21.54 kar marjına ulaşmıştı. Akıllı telefon ve tablet bilgisayar çalışmalarına ağırlık vermesi ve araştırma-geliştirme çalışmalarına daha fazla yatıurım yapması beklenen Acer'da, Gianfranco Lanci'den boşalan koltuğa yenilikçi bir yöneticinin geçmesi bekleniyor.


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interwap 5 yıl
Yandı dizüstü bilgisayarımın yonga seti ve şu an kenarda yatıyor. Sırf ACER'ın salakça tasarımı yüzünden.
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Glorfindel1907 5 yıl
acer görünce yada duyunca aklıma ilk olarak predator geliyor
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Damarlı Kobra 8 yıl
Sonuçta acer istediği kadar değişsin
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FreeRun 8 yıl
laptoplarınızın biosunu güncellemediğiniz sürece pilde bozulma ,ısınma gibi ve değişik problemler yaşarsınız, acer 5742g laptop var mesala tanıdığımda aldığı günden beri 5 tane bios versionu cıktı, problemsiz kullanıyor laptopu oyunda oynuyor hiçbir sorun yok, kullanmayı öğrenin öyle laptop alın, fanın olduğu bölgeyi kaparsanız, her laptopda ısınma problemi olur...
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DH Misafiri 8 yıl
Oyun oynayıp kapanma şikayetinde bulunan arkadaşlara sesleniyorum ;
Notebook -Netbook bilgisayarlar ne kadar süredik oyun için üretiliyor o kadar parayı notebook a vereceğinize masa üstü pc toplayın daha mantıklı olur bence Notebook gamezone uyarısı yoksa oyun için yapılmamıştır tasarımından dolayı iş amaçlı üretilen ürünleri oyun için kullanmayın :D
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NuKe_MaNia 8 yıl
Benim laptopta kapanma yapıyordu bios güncellemesi sonrası düzeldi uyku modundan çıkınca fan çalışmıyodu
ufak bir araştırma sonucu benim laptop compal firmasına fason yaptırılmış modeline göre ve nasıl yaptırıldığına da bağlı biraz
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DemonicMajesty 8 yıl
DH Misafiri
Oyun oynayıp kapanma şikayetinde bulunan arkadaşlara sesleniyorum ;
Notebook -Netbook bilgisayarlar ne kadar süredik oyun için üretiliyor o kadar parayı notebook a vereceğinize masa üstü pc toplayın daha mantıklı olur bence Notebook gamezone uyarısı yoksa oyun için yapılmamıştır tasarımından dolayı iş amaçlı üretilen ürünleri oyun için kullanmayın :D


Bende masaüstü de var merak etmeyin. Notebook ister oyun için yapılmış olsun ister bakkal defteri tutmak için herhangi bir oyun açınca 5 dk. içinde kapanıyorsa sorunludur. Aynı serinin 2-3 ay sonra piyasaya sürülen modellerinde bu problemin olmaması bunu gösteriyor zaten. Acer'ın bu ürünleri bariz problemli olduğu halde toplatmaması ya da başka bir çözüm üretmemesi ayıptır.
Bir notebookun oyuna özel olarak yapılmamış olması oyun çalıştırmayacağı anlamına gelmez, sadece oyun laptoplarına göre performansı daha az olur.
Para verip aldığı notebookla insanlar ister oyun oynar ister başka işler için kullanır. Fikriniz size kalsın
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DH Misafiri 8 yıl
SMS ve DESTEK BİLİŞİM diye iki firma olması lazım..
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yasimboo 8 yıl
5622 model notebooku var. Benden sonra ve aynı zamanda Toshiba , HP , Compaq marka notebook alanların notebookları çöp oldu,
bataryaları bile yetmez benim 4.senem hala sarjı 40 dakika gidiyor... Servisi cok kotu ama diger markalarda sanırım aynı durumda
bir sonraki tercihim sanırım yine ACER oalcaktır
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CrySystem 8 yıl

DH Misafiri

SMS ve DESTEK BİLİŞİM diye iki firma olması lazım..


"Destek" yeni aldı. Pbell^den sonra Acer'a da bakıyor artık.
Zaten Pbell'in %75 hissesini 2008 de Acer almıştı

Al birini vur öbürüne
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DemonicMajesty 8 yıl
Bende Acer 5738G notebook vardı bir ara. Herhangi bir oyun açınca 5-10 dk. içinde ısınıp küt diye kapanıyordu. Servise gönderdim hiçbir şey yapmadan geri yolladılar. Forumda aynı modele sahip bir sürü kişide aynı problem vardı. Sonra bir gün şarjdayken ve kapalıyken kendi kendine eridi! (gerçek anlamda öyle bir ısınmış ki tuşlar falan erimiş neredeyse alev alacakmış) Tekrar servise yolladım bu sefer değişim kartı yolladılar. Hatalı üretim her firmanın başına gelebilir ama burada önemli olan firmanın böyle bir problemde ne yaptığı. Bariz problemli olan bir seriyi ya piyasadan çekmeleri ya da servise gönderilen laptopları değiştirmeleri gerekirdi. Bir daha Acer alırmıyım? Çok zor.
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HapLoo 8 yıl
5742G'nin i5 işlemcili modelini kullanıyorum hiç bir sıkıntı yok. Hatta beklediğimden iyi bir laptop diyebilirim. (Fiyatına göre.) Monitor de sıkıntı yaratmadı henüz. Ancak servisi sıkıntılıymış, çok kişiden duydum. Türkiye'ye özgü bir sorun olduğunu düşünüyorum onun da. Acer Genel Merkezi'ne sert bir kaç mail ile bu konudaki rahatsızlık bildirilebilir, hatta etkili olabilir düşüncesindeyim.
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Skörtıl_Nimo 8 yıl
Şimdi elimdeki monıtoru 2.el olarak satmaya kalksam duyacagım cumle şu olacak 'oglum monıtordeki logonunda eskı oldugunu sayarsak 100 tl verırım'
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ezimuse 8 yıl

MEMO1

Şimdi elimdeki monıtoru 2.el olarak satmaya kalksam duyacagım cumle şu olacak 'oglum monıtordeki logonunda eskı oldugunu sayarsak 100 tl verırım'


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theyapici 8 yıl
acersa uzak dur ben bunu öğrendim
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Melikşah 8 yıl
6930G modelini 2 yıldır kullanıyorum. Isınma filan olmuyor bende.
Bence eski logo daha güzeldi.
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diemcizone 8 yıl
Bende acer t-135 Desktop pc vardı, lcdsine kadar herşeyi tek tek bozuldu birtek 80GB HDD + FSP marka PSU + işlemciyi çalışır durumda, geri kalanı hikaye oldu şuan kasasını kullanmaktayım gayet hoş duruyo (: 2006'da almıştım, almaz olaydım.
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hachiko 8 yıl
Ali çipsetlerinden dolayı uyuzum bu firmaya..
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timramon 8 yıl
Acer herşeyden önce şu servisini değiştirsin bence. Yeniside eskisini aratıyor. Fan ses yapıyor diye gönderdm. Hiç dokunulmadan geri geldi. Bir daha yolladım bu sefer değişti. Her arıza için 2 kere göndermek zorunda mym?
Isınma sorunu yok. Bende 6935g modeli var. Yazın 40 derece sıcaklıkta bile saatlerce oyun oynamama rağmen ısınma problemi çıkartmadı. Bundan sonra acer alır mym? Almam!. Tek sebebi teknik servisi. Bir teknik servis olayları var bende. Anlatsam roman olur.
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