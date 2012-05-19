Acer'dan Ivy Bridge yüklü Travelmate P243

Son dönemlerde düşüşe geçen karıyla gündeme gelen Acer, bu yıl pazar payını artırmak amacıyla Ivy Bridge yüklü modellerini tanıtmaya başladı. Masaüstü modellerinden sonra bu kez bir laptop modeli ile Acer piyasada boy göstermeye hazırlanıyor.





Firmanın 14 inçlik Travelmate P243 modeli Ivy Bridge tabanlı Core i5 işlemci barındırıyor. 8GB'a kadar RAM seçeneği, NVIDIA GeForce GT 630M grafik birimi, 750GB ve üzeri HDD, 1366 x 768 piksel çözünürlüğe sahip LED ekran, Bluetooth 4.0, WiFi, USB 3.0, HD web kamera özellikleri Travelmate P243 modelinde mevcut.





Yazılım tarafında ise Acer Proshield Security veri koruma yazılımı, File Shredder uzaktan veri silme yazılımı, Acer Backup / eRecovery Manager yedekleme yazılımına yer verilmiş.





İlk olarak İngiltere'de raflara çıkacak olan model 339 pound - 536$ fiyat etiketine sahip. Piyasaya çıkış tarihi ise bilinmiyor.









http://notebookitalia.it/acer-travelmate-p243-ivy-bridge-geforce-gt-630m-14-pollici-14743