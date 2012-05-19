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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Acer'dan Ivy Bridge yüklü Travelmate P243

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
3,9b
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7
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemlerde düşüşe geçen karıyla gündeme gelen Acer, bu yıl pazar payını artırmak amacıyla Ivy Bridge yüklü modellerini tanıtmaya başladı. Masaüstü modellerinden sonra bu kez bir laptop modeli ile Acer piyasada boy göstermeye hazırlanıyor.

Firmanın 14 inçlik Travelmate P243 modeli Ivy Bridge tabanlı Core i5 işlemci barındırıyor. 8GB'a kadar RAM seçeneği, NVIDIA GeForce GT 630M grafik birimi, 750GB ve üzeri HDD, 1366 x 768 piksel çözünürlüğe sahip LED ekran, Bluetooth 4.0, WiFi, USB 3.0, HD web kamera özellikleri Travelmate P243 modelinde mevcut.

Yazılım tarafında ise Acer Proshield Security veri koruma yazılımı,  File Shredder uzaktan veri silme yazılımı, Acer Backup / eRecovery Manager yedekleme yazılımına yer verilmiş.

İlk olarak İngiltere'de raflara çıkacak olan model 339 pound - 536$ fiyat etiketine sahip. Piyasaya çıkış tarihi ise bilinmiyor. 
Acer'dan Ivy Bridge yüklü Travelmate P243
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http://notebookitalia.it/acer-travelmate-p243-ivy-bridge-geforce-gt-630m-14-pollici-14743 Yorum Yaz
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niuchiamaoui 7 yıl
Notebook ların ufak olması taşınabilirlik açısından çok iyi oluyor.
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MrPerFormance 7 yıl
Gayet güzel bir ürün olmuş. Notebook ların ufak olması taşınabilirlik açısından çok iyi oluyor. Büyük ve ağır olunca bir zaman sonra insanın omuzlarında ton etkisi yapıyor :D
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JiggySaw 7 yıl
El_domingo
agırlıgından eminmiyiz yav..http://www.birimcevir.com/agirlik-ve-kutle-birimleri/agirlik-ve-kutle-birimleri.aspx

Haberde laptopun ağırlığına yer verilmemiş ki, 339 pound dan bahsediyorsan o para birimi olan pound, ağırlık değil :D
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El_domingo 7 yıl
agırlıgından eminmiyiz yav..
birimcevir.com/...
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demo11 7 yıl
Bugün 19 Mayıs Atatürkü seven tüm kardeşlerimizin Bayramını kutlarım.
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E_Aydin35 7 yıl
Teknik özellikler bakımından gayet iyi ve şık, ancak birazdah açözünürlük yükselebilirdi..
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ahmet izmirli 7 yıl
Acer severim zira hem uygun hemde uzun pil ömrü sunar. Bu arda Donanım Haber'in TÜRK bayraklı logosunu çok beğendim, affeeeeeeeeeeerin!!!!!
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