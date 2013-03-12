Acer'dan yeni Chromebook dizüstü bilgisayar, C710-2055

Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden olan Acer, daha önce piyasaya çıkardığı Chrome işletim sistemine sahip dizüstü bilgisayar modellerine bir yenisi daha ekledi.

Acer tarafından duyurulan ve C710-2055 ismine sahip olan model, Google'ın geliştirdiği Chrome işletim sistemine ev sahipliği yapıyor. Daha çok öğrenciler ve öğretmenler hedeflenerek geliştirilen model üzerinde teknik olarak 1.1GHZ Intel Celeron 847 işlemciye, 4GB RAM oranına, 320GB depolama alanına ve dahili bataryası ile 6 saate kadar kullanım ömrüne sahip.

11,6" 1366x768 piksel LED arka aydınlatmalı ekran yanında USB 2.0 ve HDMI çıkışlarını da üzerinde barındıran C710-2055, görüntülü konuşma için 1.3MP kameraya ve 1.3kg ağırlık değeriyle kolay taşınabilir bir yapıya sahip olarak geliyor.

Düşük güç ihtiyacına sahip kullanıcılar için oldukça doğru bir seçim olacağı belirtilen Acer C710-2055, 279$ fiyat etiketine sahip olarak yurt dışında piyasaya çıkmış durumda.

http://www.cnet.com/laptops/acer-c710-2055-chromebook/4505-3121_7-35636364.html