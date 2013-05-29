Acer'ın Bulgari isimli yeni Windows 8 tablet modeli ortaya çıktı

Yüksek çözünürlüklü tablet bilgisayar modelleri sayı olarak artmaya devam ediyor. Ortaya çıkan son bilgiler, donanım dünyasının önemli isimlerinden Acer'ın da bu tarz bir tablet bilgisayar hazırlığında olduğunu gösteriyor.





Yunanistan merkezli Techblog.gr sitesi tarafından elde edilen bilgilere göre Windows 8 işletim sistemine, 2560x1440 piksel 11.6-inç dokunmatik IPS ekrana, Intel Haswell i3 işlemciye, 4GB RAM, SD kart okuyucuya, 8MP kameraya ve 64GB depolama birimine sahip olacağı öğrenilen Acer tablet bilgisayar modeli için şimdilik "Bulgari" isimi geçiyor.





Resmi satış fiyatı ve piyasaya çıkış tarihi belli olmayan modelin, 1000$ civarında piyasaya sunulması bekleniyor.

Not: Üstteki görsel Acer'ın Windows 8 işletim sistemine sahip Aspire W510 modeline aittir.





http://tablet-news.com/2013/05/29/acer-bulgari-codename-for-new-tablet-with-windows-8-and-intel-haswell-cpu/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+TabletNews+%28Tablet+News%29