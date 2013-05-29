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Acer'ın Bulgari isimli yeni Windows 8 tablet modeli ortaya çıktı

5 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Acer'ın Bulgari isimli yeni Windows 8 tablet modeli ortaya çıktı
Yüksek çözünürlüklü tablet bilgisayar modelleri sayı olarak artmaya devam ediyor. Ortaya çıkan son bilgiler, donanım dünyasının önemli isimlerinden Acer'ın da bu tarz bir tablet bilgisayar hazırlığında olduğunu gösteriyor. 

Yunanistan merkezli Techblog.gr sitesi tarafından elde edilen bilgilere göre Windows 8 işletim sistemine, 2560x1440 piksel 11.6-inç dokunmatik IPS ekrana, Intel Haswell i3 işlemciye, 4GB RAM, SD kart okuyucuya, 8MP kameraya ve 64GB depolama birimine sahip olacağı öğrenilen Acer tablet bilgisayar modeli için şimdilik "Bulgari" isimi geçiyor.

Resmi satış fiyatı ve piyasaya çıkış tarihi belli olmayan modelin, 1000$ civarında piyasaya sunulması bekleniyor.
Not: Üstteki görsel Acer'ın Windows 8 işletim sistemine sahip Aspire W510 modeline aittir. 


http://tablet-news.com/2013/05/29/acer-bulgari-codename-for-new-tablet-with-windows-8-and-intel-haswell-cpu/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+TabletNews+%28Tablet+News%29 Yorum Yaz
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MrThunComb 5 yıl
Haswell var ki bu alınır
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MxFxOx 5 yıl
11.6 inc 2k nasıl görünür sizce, neyseki windows'un magnifier aracı onla zoomlarız simgelere falan
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ozqqvn 5 yıl
ARKADAŞLAR BEN ACER LAPTOP ALDIM AMA Bİ SORUNUM VAR. KARIŞTIRAYIM DERKEN SORUN OLUSTU. MASAÜSTÜ TEMALARINI KOYUNCA EKRAN SİYAH OLUYOR AMA DÜZ RENKLERİ MASA ÜSTÜ YAPINCA SİYAH OLMUYOR RENK AYNEN KALIYOR SİZCE NASIL ÇÖZEBİLİRİM BU SORUNU MU ?
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Mohi 5 yıl
Hala 64 gb disk koyacaz diyorlar, yahu 40gbyi zaten windows+ofis yiyor, bu kadar ozeniyorsun madem diski de 128gb yapsana adam gibi.
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khaos 5 yıl
haswell intelin iddia ettiği gibi grafik performansı ve enerji tasarrufu sağlarsa 700 gr civarı ağırlığı olan (ilk nesil ipad) i5 li ve 6-8 saat dayanabilen tabletleri bu senenin son çeyreğine doğru görebiliriz
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jeofizikci 5 yıl
hocam yazının not kısmında yanlışlık var.
görsel w510nun görseli, ayrıca hem w510 hemde w700 windows rt değil normal windows kullanmaktadırlar.
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CanTnçr 5 yıl jeofizikci
jeofizikci

hocam yazının not kısmında yanlışlık var.
görsel w510nun görseli, ayrıca hem w510 hemde w700 windows rt değil normal windows kullanmaktadırlar.

Evet hocam bir karışıklık olmuş. Düzeltme için çok teşekkürler
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bkadem 5 yıl
i5'li versiyonu olacaksa bu fiyata alınır.
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