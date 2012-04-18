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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Acer'ın dört çekirdekli tableti Iconia Tab A510 Olympic Game Edition satışa sunuldu

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
11,3b
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7
Taşınabilir Bilgisayarlar
knight
Haber Editörü
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Acer, mart ayında tanıtımını yaptığı Iconia Tab A510 Olympic Game Edition'ın satışına başladı. Acer'ın, resmi internet sitesi üzerinden 449.99$'a satışa sunduğu tablet, 1.3 GHz saat hızında faaliyet gösteren dört çekirdekli Nvidia Tegra 3 platformu, 1 GB RAM ve Android 4.0 Ice Cream Sandwich işletim sistemi desteğini arkasına almış durumda.

Arka yüzünde olimpiyat logosunun bulunduğu yeni tabletin göze çarpan diğer teknik özellikleri arasında, 10.1-inç boyutunda ve 1280 x 800 piksel çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekran, 32 GB dahili flash bellek, 32 GB'a kadar microSD kart desteği, Wi-Fi 802.11n, Bluetooth, GPS, 5 megapiksel kamera, 1 megapiksel ön kamera, HDMI portu ve 9800 mAh'lik batarya mevcut.

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sconosciuto 7 yıl
bare ekran kartınıda gtx serisinide koysunlarda kalksın şu laptoplar artık ortalıkta gezinmesin
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emre72 7 yıl
android de ayciçeği tarlası kadar çekirdek olsada bi işe yaramaz
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E_Aydin35 7 yıl
Teknik özellikler, işlemci çekirdeği, Ram kamera çözünülüğü gayet iyi, arka plan tasarımı sade ve güzel.. Acer Olimpiyatlara uğurlu gelsin :)
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createemir 7 yıl
Tegra 3'ün GPU'su mu daha iyi yoksa A5X'in mi ? Sonuçlar sürekli değişiyor.
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freefalcon 7 yıl
TR fiyatı ne olur bilinmez ama fiyat iyi olacak gibi görünüyor. Ipad 3'ün iddialı fiyatından sonra artık diğer firmalar da uçuk fiyatlarla giremiyorlar Türkiye'ye. Tabletler donanım olarak olgunluk çağına erişti gibi. Sıra Android 4'ün geliştirilip olgunlaştırılmasında.
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haymatloshan 7 yıl
Fiyatı güzelmiş,burada da görsek şu aletleri şu fiyatlara.
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GaMeLeCtROniCa 7 yıl
baya iyiymiş
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