Acer'ın dört çekirdekli tableti Iconia Tab A510 Olympic Game Edition satışa sunuldu

Acer, mart ayında tanıtımını yaptığı Iconia Tab A510 Olympic Game Edition'ın satışına başladı. Acer'ın, resmi internet sitesi üzerinden 449.99$'a satışa sunduğu tablet, 1.3 GHz saat hızında faaliyet gösteren dört çekirdekli Nvidia Tegra 3 platformu, 1 GB RAM ve Android 4.0 Ice Cream Sandwich işletim sistemi desteğini arkasına almış durumda.





Arka yüzünde olimpiyat logosunun bulunduğu yeni tabletin göze çarpan diğer teknik özellikleri arasında, 10.1-inç boyutunda ve 1280 x 800 piksel çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekran, 32 GB dahili flash bellek, 32 GB'a kadar microSD kart desteği, Wi-Fi 802.11n, Bluetooth, GPS, 5 megapiksel kamera, 1 megapiksel ön kamera, HDMI portu ve 9800 mAh'lik batarya mevcut.