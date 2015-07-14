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Acer'in gelirleri son 9 yılın en düşük seviyesinde

3 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Oğuz Avcı
Editör
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Akıllı telefon ve özellikle tabletlerin oldukça yaygınlaşması PC sektöründe durgunluğa yol açarken, uzmanlar da bir süredir PC sektörünün doygunluğa ulaştığını ve  kötü bir gidişat içerisinde olduğunu dile getiriyorlardı. Sektörün en büyük 5. üreticisi konumunda olan Acer'in mali raporları da gidişatın pek iyi olmadığının habercisi.
Acer'in gelirleri son 9 yılın en düşük seviyesinde
 
Acer'in son 9 yıla ait gelir tablosu (Para birimi Tayvan doları) 
Geride bıraktığımız çeyreğin her yıl PC satışları açısından oldukça yavan geçtiğini söylemek yanlış olmaz. Özellikle Windows 10'un da kısa süre sonra piyasaya girecek olması ve sonbahar döneminde okulların başlaması sektörü biraz canlandırabilir. Ancak Acer bu döngüye rağmen uzun süredir bu yılki kadar kötü bir performans göstermemişti. Yayınlanan gelir grafiğine baktığımızda şirket gelirlerinin 2006 yılının gerisinde kaldığı görülüyor.
Gelirleri yaklaşık %30 oranında azalan şirket ise bu kötü gidişatı durdurmak için Chromebook, 2si1 arada ve oyuncu bilgisayarı gibi daha özel alanlara yönelecek. Pazar payını da hızlı bir şekilde kaybetmeye devam eden Acer tehlike çanlarının çalmaya başladığını söyleyebiliriz. Özellikle PC sektöründeki genel havanın da Tayvan'lı şirketi olumsuz etkilemiş durumda. İlerleyen dönemlerdeki ne yönde olacağı ise büyük bir merak konusu.

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ulas.kndl 3 yıl
Acer yaklaşık 4 yıl önce telefon işinden çok ciddi zarar etmişti.Ondan sonra bir daha toparlayamadı.
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Mr.Mezarci 3 yıl
zamanında kazandığı o kadar parayı şimdi yemenin zamanı geldi )
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Technotronic 3 yıl
Bilgisayar pazarı kan kaybetmeye devam ediyor ,tablet telefon piyasanın hakimi oldu
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beratad 3 yıl
ucuza oyun laptopu üretseler belki de bu kadar zarar etmezler.
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E_Aydin35 3 yıl
Gerçektende Acer'in inanılmaz bir sıçrama yaşadığı 2009-2010 yılları çok popüler bir markaydı ve 2010 yılında aldığım Acer laptopumu şuan hala kullanıyorum..
Tabiki firmanın kendi başarısızlığından çok sektörün büyük bir darbe alması olay ama yinede bu noktada esnek davranışlarda bulunabilinirdi.. Bakalım zaman içinde Acer tarihemi gömülecek, kullerındenmı doğacak..
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eric13 3 yıl
Casperin yurtdisi subesi kullandigim en dandik marka en tez zamanda batmasi dilegiyle
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MegaWolt38 3 yıl
Yıllardır aynı yerinde durur. Ne ileri ne geri. Bir yenilik yok, kendini geliştirme yok..celeronlardan beri en sevmediğim markalar arasında kendisi.
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DH Misafiri 3 yıl
Keşke biraz da düşündükten sonra yorum yapsanız. Bir laptoptan fazla para sayıp aldığınızcep telefonunu kaç yıl kullanıyorsunuz? 2 yıl güncelleme alan telefonlar bile çok sanslı. Bu teknolojinin doğal bir süreciydi, bilgisayarlar cebe taşındı akıllı telefon ismiyle. Doğal olarak da bilgisayar üreticileri bundan etkilenecek ve dönüşüm geçirecek. Lenovo gibi zamanı doğru okuyup telefon üretimine ağırlık verenler ayakta kalır ama diğerleri yok olur.
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arel.gr 3 yıl
herkes zararda,resesyon global ve her sektorde,kuculen kuculene.
acer sektore balance ayari vermege devam etsin yeter.
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WB 3 yıl
Hic sevemedim bu markayi, yoklugu sorun olmaz..
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darkaura 3 yıl
Senelerdir microsoft ve intel guzel tezgah kurmuslardi. Intel surekli daha guclu islemci yapiyordu, microsoftda her kusakda daha talepkar, agir bir isletim sistemiyle yeni donanima talep olusturuyordu. 3-4 senede bir pc yi yenilemek gerekiyordu. Tablet ve mobil cihazlarin yukselisi bu donguyu kirdi. Artik temel kullanim icin ucuz seri akici alternatifler var. Uzerine pc sektoru yenilikci bir sey getiremeyince sonuc bu oldu. 6 senelik laptopim duruyor, yenileme ihtiyaci hissetmiyorum bile.
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electro58 3 yıl
Zarar etmesi normal. Zaten ürünleri zararla satıyorlar. Retail firmaların satışlarında firma zararınıni karşılama bitmezse ( ürün başına zarar desteği. Kampanyalı ürünlerde yapılır)Acer lenovo hp gibi markaların önümüzdeki dönemlerde işleri çok zor
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