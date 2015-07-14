Acer'in gelirleri son 9 yılın en düşük seviyesinde

Akıllı telefon ve özellikle tabletlerin oldukça yaygınlaşması PC sektöründe durgunluğa yol açarken, uzmanlar da bir süredir PC sektörünün doygunluğa ulaştığını ve kötü bir gidişat içerisinde olduğunu dile getiriyorlardı. Sektörün en büyük 5. üreticisi konumunda olan Acer'in mali raporları da gidişatın pek iyi olmadığının habercisi.

Acer'in son 9 yıla ait gelir tablosu (Para birimi Tayvan doları)

Geride bıraktığımız çeyreğin her yıl PC satışları açısından oldukça yavan geçtiğini söylemek yanlış olmaz. Özellikle Windows 10'un da kısa süre sonra piyasaya girecek olması ve sonbahar döneminde okulların başlaması sektörü biraz canlandırabilir. Ancak Acer bu döngüye rağmen uzun süredir bu yılki kadar kötü bir performans göstermemişti. Yayınlanan gelir grafiğine baktığımızda şirket gelirlerinin 2006 yılının gerisinde kaldığı görülüyor.

Gelirleri yaklaşık %30 oranında azalan şirket ise bu kötü gidişatı durdurmak için Chromebook, 2si1 arada ve oyuncu bilgisayarı gibi daha özel alanlara yönelecek. Pazar payını da hızlı bir şekilde kaybetmeye devam eden Acer tehlike çanlarının çalmaya başladığını söyleyebiliriz. Özellikle PC sektöründeki genel havanın da Tayvan'lı şirketi olumsuz etkilemiş durumda. İlerleyen dönemlerdeki ne yönde olacağı ise büyük bir merak konusu.