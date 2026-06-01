Acer gençlere yönelik akıllı rozet ekranını duyurdu

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Bir süre önce Honor markasının Honor 600 serisi için manyetik bir akıllı mini ekran geliştirdiğini duymuştuk. Acer ise tamamen bağımsız ve aksesuar olarak kullanılabilen akıllı bir rozet ekran geliştirdi.

Acer Aspire Badge özellikleri ve fiyatı

Acer Aspire Badge Bluetooth üzerinden mobil uygulamaya bağlanarak dokunmatik ekranında farklı bilgiler ya da görsellikler yansıtabiliyor. Böylece hem bir dijital rozet oluyor hem de kritik anlarda farklı mini uygulamalar ile yardımınıza koşuyor.

Mini uygulamalar arasında takvim ya da galeri yer alırken selfie çekimlerinde ortamı aydınlatmak için bir flaş modu, acil durumlarda yanıp sönerek Mors mesajları verebilen SOS modu ya da ses çıkaran güvenlik alarm modu da yer alıyor. Acer Aspire Badge akıllı rozet 79 Euro fiyat etiketiyle yıl sonuna doğru piyasaya sürülecek.

