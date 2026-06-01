Acer gençlere yönelik akıllı rozet ekranını duyurdu

Acer Aspire Badge özellikleri ve fiyatı
Acer Aspire Badge Bluetooth üzerinden mobil uygulamaya bağlanarak dokunmatik ekranında farklı bilgiler ya da görsellikler yansıtabiliyor. Böylece hem bir dijital rozet oluyor hem de kritik anlarda farklı mini uygulamalar ile yardımınıza koşuyor.
Mini uygulamalar arasında takvim ya da galeri yer alırken selfie çekimlerinde ortamı aydınlatmak için bir flaş modu, acil durumlarda yanıp sönerek Mors mesajları verebilen SOS modu ya da ses çıkaran güvenlik alarm modu da yer alıyor. Acer Aspire Badge akıllı rozet 79 Euro fiyat etiketiyle yıl sonuna doğru piyasaya sürülecek.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: