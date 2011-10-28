Acer'ın ultrabook modeli S3, Avrupa pazarına giriş yaptı

Pazar payı açısından son ayların en kötü dönemini geçiren Acer, yeniden yapılanma çerçevesinde yepyeni ürünlerle farklılaşarak güçlenmeyi umuyor. Intel'in ultra-ince tasarımlı ve yüksek performanslı dizüstü bilgisayar konsepti Ultrabook için ciddi yatırımlar yapan Acer, bu alandaki ilk modeli olan S3'ü, Avrupa pazarında kullanıcıların beğenisine sundu.

Şu an için tek konfigürasyon seçeneği ile Avrupa sınırlarını geçen Acer S3'ün önümüzdeki ay ile birlikte yeni konfigürasyon seçeneklerine kavuşacağı ifade ediliyor. Sunduğu performans ve fiyatı ile dikkat çeken ancak plastik kasa kalitesiyle yer yer eleştiriler alan Acer S3, sadece 0.68-inç olan kalınlığı şık bir görünüm sergiliyor. 13.3-inç boyutundaki ekranında 1366 x 768 piksel çözünürlük sunan dizüstü bilgisayarın, Avrupa'ya gelen ilk konfigürasyonuna 1.6GHz'de çalışan çift çekirdekli Core i5-2467M işlemcisi güç veriyor.

4GB RAM ve 340GB depolama kapasitesi ile gelen S3, hibrit depolama sürücüsü kullanıyor ki merak edenler için diskin 320GB kapasiteli olduğunu aynı zamanda sık kullanılan uygulamalardan daha yüksek performans elde edilebilmesi için 20GB'lık mini SSD'ye yer verildiğini not düşelim. Ekran kartı olarak işlemciye entegre HD 3000 grafik birimi ile gelen ve bu sayede temel oyun deneyimi sunabilen ayrıca HD videoları akıcı bir şekilde oynatabilen sistem, Bluetooth 4.0, 802.11n WiFi, kart okuyucu, HDMI ve çift USB 2.0 portu ile geliyor ki bu noktada USB 3.0 desteğinin olmaması da S3'ün eleştirilen detayları arasında.

Gücünü 3280 mAh kapasiteli pilden alan ve Windows 7 işletim sistemiyle gelen Acer S3'ün bu konfigürasyonu 799 Avro seviyesinden sunulurken, daha yüksek donanım özelliklerine sahip olan ve Kasım ayında Avrupa'ya girmesi beklenen diğer konfigürasyonlar şöyle;

- 1.7 GHz Core i7-2637M, 4GB RAM, 520GB depolama (500GB HDD, 20GB SSD), Intel HD 3000 entegre grafik l 999 Avro.

- 1.6 GHz Core i5-2467M, 4GB RAM, 240GB SSD, Intel HD 3000 grafik l 1199 Avro.

- 1.7 GHz Core i7-2637M, 4GB RAM, 240GB SSD, Intel HD 3000 grafik l 1399 Avro.

Acer'ın ultrabook tabanlı tüm sistemleri iki yıl garanti ile geliyor.