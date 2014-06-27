Adidas'ın miCoach Fit Smart fitness takip cihazı ortaya çıktı





Google'ın Google Fit sağlık platformunu sunmasının hemen ardından platform ortaklarından Adidas'ın yeni fitness takip bilekliği bazı perakende mağazalarında görünmeye başladı.





miCoach Fit Smart adını taşıyan bileklik noktalı bir LED ekrana sahip ve Bluetooth 4.0 üzerinden mobil cihazlara bağlanıyor. Saatin alt kısmındaki yeşil ışıklara sahip alanın ise nabız ölçer olarak görev yaptığı sanılıyor. Önceki modellere göre cihaza biraz daha akıllı saat havası verilmiş.





miCoach Fit Smart hakkında ürün sayfasında herhangi bir bilgi verilmemiş. Ancak fitness ve yaşam takip verilerini toplayarak Google Fit platformuna aktaracağı, ayrıca kendi uygulaması üzerinden de kullanıcıya bilgiler sunacağı tahmin ediliyor.





miCoach Fit Smart için Adidas henüz bir resmi lansman yapmış değil. Bu bakımdan fiyat ve çıkış tarihi konusunda bir bilgi yok. Ancak Google Fit'in sonbahar döneminde yayımlanacağı düşünüldüğünde miCoach Fit Smart modelinin de yakın tarihlerde piyasada olacağı belirtiliyor.

http://www.keller-sports.com/p/adidas-micoach-fit-smart-fitness-band-white.html