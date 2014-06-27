Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Aksesuarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Adidas'ın miCoach Fit Smart fitness takip cihazı ortaya çıktı

4 yıl
723
1
2
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Adidas'ın miCoach Fit Smart fitness takip cihazı ortaya çıktı

Google'ın Google Fit sağlık platformunu sunmasının hemen ardından platform ortaklarından Adidas'ın yeni fitness takip bilekliği bazı perakende mağazalarında görünmeye başladı.

miCoach Fit Smart adını taşıyan bileklik noktalı bir LED ekrana sahip ve Bluetooth 4.0 üzerinden mobil cihazlara bağlanıyor. Saatin alt kısmındaki yeşil ışıklara sahip alanın ise nabız ölçer olarak görev yaptığı sanılıyor. Önceki modellere göre cihaza biraz daha akıllı saat havası verilmiş. 

miCoach Fit Smart hakkında ürün sayfasında herhangi bir bilgi verilmemiş. Ancak fitness ve yaşam takip verilerini toplayarak Google Fit platformuna aktaracağı, ayrıca kendi uygulaması üzerinden de kullanıcıya bilgiler sunacağı tahmin ediliyor. 

miCoach Fit Smart için Adidas henüz bir resmi lansman yapmış değil. Bu bakımdan fiyat ve çıkış tarihi konusunda bir bilgi yok. Ancak Google Fit'in sonbahar döneminde yayımlanacağı düşünüldüğünde miCoach Fit Smart modelinin de yakın tarihlerde piyasada olacağı belirtiliyor.  

http://www.keller-sports.com/p/adidas-micoach-fit-smart-fitness-band-white.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
major24 4 yıl
Son derece gereksiz bir ürün.
Farklı özelliklere sahip farklı cihazlar çıkartacaklarına bütün özellikleri barındıran tek bir cihaz çıkartmak bu kadar mı zor. Hatta bu cihaz için çok sayıda aksesuar da çıkartsınlar ki tek düzelik olmasın.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
V4LKyR 4 yıl
İşte aradığım özelliklere sahip güzel bir "saat olmayan" akıllı bileklik.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl DH Özel: 3bFab ile 3 boyutlu baskı teknolojisi hakkında konuştuk 4 yıl Android L hakkında her şey: "Google'ın yeni nesil mobil işletim sistemi mercek altında" 4 yıl HTC Desire 816 video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim