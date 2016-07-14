"Adil Kullanım Kotasına Hayır!" kampanyasıyla ilgili mecliste basın toplantısı düzenlendi

Daha önce verdiği sözü tutarak bugün konuyla ilgili TBMM’de basın toplantısı gerçekleştiren Özdiş, gelişmiş ülkelerde ve gelişmekte olan ülkelerde dahi olmayan, internet servis sağlayıcı tarafından ay içerisinde ilgili kullanım miktarını geçtikten sonra yapılan hız düşürme işlemini adaletsiz ve tüketici haklarına aykırı bulduğunu belirtti.

Altyapı eksiklikleri gerekçe gösterilerek belli bir hızda satılan kotanın servis sağlayıcı tarafından düşürülmesinin kabul edilebilir olmadığının altını çizen İbrahim Özdiş, "24 Mbit’e kadar hız" denilerek satışı yapılan internetin bazen 2-3 Mbit'e kadar düşürülmesini 'utanmazlık' şeklinde değerlendirdi.

Diğer taraftan kota aşımı sonrasında 3 Mbit’e çekilen hızın içerisinde bulunduğumuz dijital çağ için komik bir rakam olduğunu sözlerine ekleyen milletvekili, günümüzde herhangi bir internet sayfasının dahi artık megabaytlarca veri harcadığını söyledi. Gürcistan'da kişi başına düşen gelirin 1,050 TL olduğunu ancak 100 Mbit tamamen sınırsız internetin ise 124 TL olduğunu ifade eden İbrahim Özdiş, uyarıların dikkate alındığı takdirde çare için birçok çözümün bulunduğunu belirtti. Toplantının tamamına hemen aşağıdaki videodan ulaşabilirsiniz.