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"Adil Kullanım Kotasına Hayır!" kampanyasıyla ilgili mecliste basın toplantısı düzenlendi

DonanımHaber Forumları'nda başlayan "Adil Kullanım Kotasına Hayır!" kampanyasına destek veren CHP Adana Milletvekili İbrahim Özdiş, konuyla ilgili bugün TBMM'de bir basın toplantısı düzenledi.
2 yıl
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Diğer
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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DonanımHaber Forumları'nda üyelerimiz tarafından başlatılan ve kısa süre içerisinde büyük bir destek gören "Adil Kullanım Kotasına Hayır!" kampanyası, CHP Adana Milletvekili İbrahim Özdiş’in paylaştığı "Forumdaki gençlere selam, AKK’ye hayır!" başlıklı fotoğrafla meclisten de destek görmeyi başarmıştı.
Daha önce verdiği sözü tutarak bugün konuyla ilgili TBMM’de basın toplantısı gerçekleştiren Özdiş, gelişmiş ülkelerde ve gelişmekte olan ülkelerde dahi olmayan, internet servis sağlayıcı tarafından ay içerisinde ilgili kullanım miktarını geçtikten sonra yapılan hız düşürme işlemini adaletsiz ve tüketici haklarına aykırı bulduğunu belirtti.
Altyapı eksiklikleri gerekçe gösterilerek belli bir hızda satılan kotanın servis sağlayıcı tarafından düşürülmesinin kabul edilebilir olmadığının altını çizen İbrahim Özdiş, "24 Mbit’e kadar hız" denilerek satışı yapılan internetin bazen 2-3 Mbit'e kadar düşürülmesini 'utanmazlık' şeklinde değerlendirdi.
Diğer taraftan kota aşımı sonrasında 3 Mbit’e çekilen hızın içerisinde bulunduğumuz dijital çağ için komik bir rakam olduğunu sözlerine ekleyen milletvekili, günümüzde herhangi bir internet sayfasının dahi artık megabaytlarca veri harcadığını söyledi. Gürcistan'da kişi başına düşen gelirin 1,050 TL olduğunu ancak 100 Mbit tamamen sınırsız internetin ise 124 TL olduğunu ifade eden İbrahim Özdiş, uyarıların dikkate alındığı takdirde çare için birçok çözümün bulunduğunu belirtti. Toplantının tamamına hemen aşağıdaki videodan ulaşabilirsiniz.

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parsp 2 yıl en beğenilen
hadi inşallah
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redoracle 2 yıl
İlgi görmez işin ucunda rant yoksa,ne zaman vatandaşın yararına bir şey yaptılar ki kendi çıkarları olmadıktan sonra?

Köprü yaptılar fiyatından geçen yok ama birileri geçen olsada olmasada para kazanmaya devam ediyor,anca böyle işlere imza atarlar.
İlgi görmez işin ucunda rant yoksa,ne zaman vatandaşın yararına bir şey yaptılar ki kendi çıkarları olmadıktan sonra?Köprü yaptılar fiyatından geçe...
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Yanıtla +72
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aydogdu1453 2 yıl
Vekilimize saygılarımı sunuyorum.Gençliğe desteklerini kesmemelerini rica ediyorum.Asilzadeler az kazansında yatırım yapsın.
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Virtual Reality 2 yıl
Darbe girişiminin olduğu gün ve ertesi gün, Türkiye'nin internet alt yapısının en büyük testi gerçekleşmiş oldu. Tüm Türkiye internete yüklendi, tarih boyunca böyle bir internet kullanımı olmamıştı. Peki internet yavaşladı mı? Hayır, zerre yavaşlama olmadı. Tam tersine, Telekom ve GSM operatörleri vanayı açtığı için, internet daha hızlı çalışmaya başladı.

İnterneti kotalı satabilmek için ortaya atılan, alt yapı yetersiz yalanının da, ne kadar iğrenç bir yalan olduğu kabak gibi ortaya çıkmış oldu. Sözün bittiği yer, bu saaten sonra bu millet, kotalı sabit internetide, komik gigabytelar ile satılan mobil interneti de artık görmek istemiyor. Ey ISS'ler rahat bırakın bu milleti.
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312 . 2 yıl Virtual Reality
Aynen kardeşim.
Bu bahaneler sadece özel ticari kuruluşların kar amacı ile söylediği uydurmalardan başka birşey değil.
Bu zaten her ayın başlangıcında internetin çökmemesi ile zaten açık bir yalandı.
Bu yalanı bu soysuzlar söylemeye devam edebilir çünkü mal onların.
Devlet'in buna el atması lazım rekabeti serbest bırakması lazım altyapının ortak eşit şartlarda kullanılması hakkında karar çıkarması lazım.
Aynı şekilde operatörler için çalışan BTK kurumunun devlet adına halkın çıkarları için çalışmaya başlaması lazım.
Kotalar, download ve upload hızları, taahhütler, sözleşme içerikleri hepsinin tekrar düzenlenmesi lazım.
Sözde 4.5G'nin gelmesi ile birlikte kablolu internette de bir düzenleme olucaktı.
O operatör müdürleri pişkin pişkin konuşuyorlardı sanki bir cacık yapmış gibi ülkeye yıllar sonra 4G'yi getirdikleri halde ki RTE konuşmasaydı bu konuda emin olun umurlarında olmazdı
ülkenin kablo altyapısı gibi mobil internetinin de çağ dışı 3G ile devam etmesi konusu.
Yani devlet bu işe el atmazsa bu operatörlerden bir cacık olmaz yine en dünyadaki en kötü altyapıyı en pahalı fiyata satmaya devam ederler utanmadan.
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DH Misafiri 2 yıl
Gürcistan örneğini vermiş o paket Turk Telekomca 515 TL. Bu millet vekiili CHP liyse 20GB kotaya hazır olun ... AKP li olsa 800GB kota olurduda
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DH Misafiri 2 yıl
Vekilin konuşması için teşekkür ediyorum, bir şekilde gündemde tutulması gerek. Az biraz dünyadan haberdar olan insanların internetin demokrasi ve insan onuru için gerekli olduğunu anlar. Saygılar.
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DH Misafiri 2 yıl
4.5G ye geçtiğimiz 2016 Türkiyesinde AKK çağdışı bir uygulamadır.
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Bo5nak 2 yıl
Boşa kürek çekiyorlar adamlar istediği gibi top koşturuyor
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bkaakco 2 yıl
AKK'nin yanı sıra ilgilenilmesi "zorunlu olan" iki husus daha var:

- Yükleme hızlarının iyileştirilmesi.
- Fiyatların daha kabul edilebilir seviyeye çekilmesi.
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mrkamilk 2 yıl
Herkese iyi forumlar. Akk ye Hayır. Forever
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PC_CYBER 2 yıl
Hadi hayirlisi
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HIGHER 2 yıl
pokemon diyor ya
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Master_Evil 2 yıl
hadi bakalım hayırlısı
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