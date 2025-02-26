MediaTek, M90 5G modemini tanıttı: Yapay zeka, uydu bağlantısı ve yüksek hız

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Tam Boyutta Gör MediaTek, 2025 Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC) sergilenen yeni 5G modemini tanıttı. M90 5G modem, daha yüksek hızlar, daha akıllı bağlantı ve şebeke dışı kapsama alanı için uydu desteği teknolojileriyle dikkat çekiyor. Yapay zeka (AI) destekli bu modem, önceki modellerden farklı olarak birçok gelişmiş özellik sunuyor.

MediaTek yeni modemi tanıttı

M90, MediaTek'in özel Modem AI (MMAI) teknolojisini barındırıyor. Bu teknoloji, ağ koşullarını analiz ederek kullanıcı kalıplarını tespit edebiliyor. Böylece güç yönetimini iyileştiriyor, gecikmeyi azaltıyor ve bağlantıyı güçlendiriyor. Ayrıca, MediaTek’in UltraSave teknolojisi sayesinde, M90 önceki modeline göre yüzde 18 daha verimli çalışıyor.

M90, konum tespiti konusunda yüksek doğruluk sağlıyor. MediaTek, modeminin yüzde 99.5 hassasiyetle bulunduğu yeri belirleyebildiğini söylüyor. Bu özellik, cihaz kaybolduğunda bulunmasını kolaylaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda ayrıntılı yön tariflerini mümkün kılıyor.

Ayrıca, M90’ın entegre ettiği uydu teknolojisi sayesinde, normal hücresel kapsama alanının dışında kalınsa bile mesajlaşma gibi düşük veri gerektiren işlemler ile internet tarama ve video aramalar gibi yüksek veri gereksinimlerine sahip hizmetler kullanılabiliyor.

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M90, teorik olarak 12Gbps’e kadar indirme hızlarına ulaşabiliyor. Canlı testlerde ise hızlar 5.5Gbps ile 11.6Gbps arasında değişmiş. Firma genel olarak yükleme hızında yüzde 20 performans artışı vadediyor. Modem, sub-6GHz ve mmWave 5G bantlarını destekleyerek daha hızlı ve verimli bağlantılar sağlıyor.

MediaTek, yeni M90 modeminin cihaz türüne göre özelleştirilebileceğini belirtiyor. Yani, bu modem farklı cihazlar için farklı performans seçenekleri sunma imkânı tanıyacak. M90’ın ilk mühendislik örnekleri yılın ikinci yarısında çıkacak. Mart ayındaki MWC’de daha fazla detay paylaşılacak.

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İşte MediaTek M90 5G modem: AI, uydu bağlantısı ve yüksek hız