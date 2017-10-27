Adınıza şirket kurulup kurulmadığını interneten görebilirsiniz

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Yeni düzenleme ile birlikte üzerinize üzerinize şirket açılıp açılmadığı bilgisini internet üzerinden kontrol edilebilirsiniz. Şirket kurulma işleminin kolaylaşması ve internet üzerinden bu işlemlerin yürütülmesinden dolayı dolandırıcılar vatandaşın adına sahte şirket açıyor. Hatta buldukları nüfus cüzdanı ve çalıntı kimlik bilgileriyle şirket açan dolandırıcılık şebekeleri dahi bulunuyor. Şirket sorgulama hizmeti sayesinde sahibi, ortağı veya yetkilisi olduğunuz işletme ve şirketleri görüntüleyebilir bilginiz doğrultusunda olmayan şirketler için harekete geçebilirsiniz.

Şirket Sorgulama Nasıl Yapılır?

Şirket ve işletme sorgulama işlemleri e-devlet'de Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın hizmet listesinde bulunan "Sahibi/ortağı/yetkilisi olduğum ticari işletme ve şirketler" sayfasından yapılabiliyor. Bakanlığın web sayfası üzerinden de TC kimlik bilgileri ile şirket sorgulaması yapabilmek mümkün.

Vatandaşlar, kendi adına kurulan şirketi çok daha sonradan fark ediyor ve bu nedenle müdahalede bulunmakta gecikiyor. Sorgulama hizmeti sayesinde bu bilgiye . Böylelikle vatandaşlar problemi daha erken fark edip daha hızlı müdahalede bulunabilecek.

İstenmeyen SMS'ler İçin Yönetim Sistemi

Ticari SMS'ler için Onay Yönetim Sistemi kurulması planlanıyor. Müşterilerin ticari iletilere verdiği onaylar kayıt altına alınacak ve izin verilmeyen SMS'ler ile ilgili düzenleme yapılacak. Ayrıca istenmeyen SMS'lerle ilgili şikayetlerin daha hızlı çözülmesi sağlanacak.