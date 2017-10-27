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Adınıza şirket kurulup kurulmadığını interneten görebilirsiniz

Vatandaşların adlarına şirket kurulup kurulmadığı yönünde yaşadıkları tedirginliği ortadan kaldıracak internetten şirket sorgulama hizmeti yayında. Nasıl sorgulama yapılacağının yanıtı haberimizde.
1 yıl
8,4b
1
11
Web Siteleri
Yusuf Akbaş
Yazar
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Adınıza şirket kurulup kurulmadığını interneten görebilirsiniz
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Yeni düzenleme ile birlikte üzerinize üzerinize şirket açılıp açılmadığı bilgisini internet üzerinden kontrol edilebilirsiniz. Şirket kurulma işleminin kolaylaşması ve internet üzerinden bu işlemlerin yürütülmesinden dolayı dolandırıcılar vatandaşın adına sahte şirket açıyor. Hatta buldukları nüfus cüzdanı ve çalıntı kimlik bilgileriyle şirket açan dolandırıcılık şebekeleri dahi bulunuyor. Şirket sorgulama hizmeti sayesinde sahibi, ortağı veya yetkilisi olduğunuz işletme ve şirketleri görüntüleyebilir bilginiz doğrultusunda olmayan şirketler için harekete geçebilirsiniz.

Şirket Sorgulama Nasıl Yapılır?

Şirket ve işletme sorgulama işlemleri e-devlet'de Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın hizmet listesinde bulunan "Sahibi/ortağı/yetkilisi olduğum ticari işletme ve şirketler" sayfasından yapılabiliyor. Bakanlığın web sayfası üzerinden de TC kimlik bilgileri ile şirket sorgulaması yapabilmek mümkün.

Vatandaşlar, kendi adına kurulan şirketi çok daha sonradan fark ediyor ve bu nedenle müdahalede bulunmakta gecikiyor. Sorgulama hizmeti sayesinde bu bilgiye . Böylelikle vatandaşlar problemi daha erken fark edip daha hızlı müdahalede bulunabilecek.

İstenmeyen SMS'ler İçin Yönetim Sistemi

Ticari SMS'ler için Onay Yönetim Sistemi kurulması planlanıyor. Müşterilerin ticari iletilere verdiği onaylar kayıt altına alınacak ve izin verilmeyen SMS'ler ile ilgili düzenleme yapılacak. Ayrıca istenmeyen SMS'lerle ilgili şikayetlerin daha hızlı çözülmesi sağlanacak.


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Leipold 1 yıl en beğenilen
Ya adima kurduklari sirketi sonra dayanamayip buyutup genisletip ciddi cirolar, buyuk karlar elde ediyorlarsa benden habersiz? O zaman ne yapabiliriz?
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Ya adima kurduklari sirketi sonra dayanamayip buyutup genisletip ciddi cirolar, buyuk karlar elde ediyorlarsa benden habersiz? O zaman ne yapabiliriz?
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teorisyenzeka 1 yıl
E-Devlet diyor. Linke gerek olmasa gerek.
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nietzsche55 1 yıl
Her zamanki gibi Sistemde yaşanan bir teknik aksaklık nedeni ile işleminiz tamamlanamadı.
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Dehşetengiz 1 yıl
bakalim
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DH Misafiri 1 yıl
sorgulama calısmıyorki linke gerek olsun
yapacakları seyıde eksik yapmıslar yine
aha da link uygulama.gtb.gov.tr/...
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asau 1 yıl
Üzerime şirket açılmış. Bu yaşta üzerime şirket açmışlar. Ne gelirse insana en yakınlarından gelir. Düşmanın da dostun da en yakınında...
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Leaderjack1 1 yıl asau
asau
Üzerime şirket açılmış. Bu yaşta üzerime şirket açmışlar. Ne gelirse insana en yakınlarından gelir. Düşmanın da dostun da en yakınında...

akepelidir kesin
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DH Misafiri 1 yıl
Teşekkürler Donanımhaber haberinizin etkisiyle baktığım e-devlet hesabımda daha önce abone olupta alacağımın olduğu aboneliklerimin olduğunu gördüm. Adamlar alacaklarına şahin amma borçlarına sessiz meğerse nerdeyse kullandığım ve devam ettiğim bütün GSM, ISS ve uydu sağlayıcılardan alacağım oluşmuş. Kolay ve kısa süren işlemlerden sonra alacaklarımın 15 gün içinde hesabıma yatacağını öğrendim. Belki benim gibi bilmeyenler olabilir ve tekrar teşekkürler Donanımhaber sebep olduğunuz için.
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nietzsche55 1 yıl
Her zamanki gibi Sistemde yaşanan bir teknik aksaklık nedeni ile işleminiz tamamlanamadı.
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alemburda34 1 yıl
Benim kimligimle biri sirket acmaya kalkistiginda Sms ile bilgilendirme gelmeli.
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Leipold 1 yıl en beğenilen
Ya adima kurduklari sirketi sonra dayanamayip buyutup genisletip ciddi cirolar, buyuk karlar elde ediyorlarsa benden habersiz? O zaman ne yapabiliriz?
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SeKSandDoRT 1 yıl

ortaklığım var göstermiyor şaka mı lan bu
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teorisyenzeka 1 yıl
E-Devlet diyor. Linke gerek olmasa gerek.
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Fx_57,5 1 yıl
Yusuf arkadaşıma tavsiye bu tür haberlerde link eklerseniz daha güzel olacak.
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