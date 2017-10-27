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Vestel’den Güney Koreli bir şirkete satın alma teklifi

Toshiba’nın televizyon birimi için teklif götüren ve bu noktada Uzak Doğu’lu şirketlerle yarışan Vestel, şimdi de Güney Koreli bir teknoloji şirketinin beyaz eşya birimine teklif yaptı.
1 yıl
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Diğer Ev Elektroniği
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Vestel’den Güney Koreli bir şirkete satın alma teklifi
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Ülkemizde olduğu kadar Avrupa’da da birçok pazarda beyaz eşya modelleri ile ilgi gören Vestel, Toshiba için yaptığı satın alma teklifinden sonra şimdi de Güney Koreli Dongbu Daewoo Elektronik için satın alma teklifi yaptı.


Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Naif Zorlu tarafından bizzat yapılan bir açıklama ile ortaya çıkan satın alma planına göre Vestel bir teklif sundu. Şirket yakın süreçte de bu teklifi tekrardan revize edecek.


Güney Koreli kaynaklara göre Daewoo için teklif sunulan ülkeler arasında Türkiye’nin yanı sıra Meksika, Fransa ve İsveç de var. Avrupa ve Güney Amerika pazarında bilinen isimlerden olan Daewoo’nun beyaz eşya biriminin pazar payı son yıllarda düşüş eğimine girmişti. Şirketin Fransa, İngiltere, İspanya, Romanya pazarlarında önemli bir marka gücü mevcut.


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dartanyan96 1 yıl en beğenilen
Hacı Ahmet Abi açtığın yerli araba bu ay açıklanıyor konusuna arada uğra.
3 Yanıt Yanıtla +46
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aadnan 1 yıl
Yerel kaynaklardan beslenerek teknoloji dünyasında piyasaya çıkmak başarı getirmez. Ülkemizde ar ge çalışmaları ile kendinizi ispatlamalısınız. elinizdeki maddi güç muazzam. iktidar desteği muazzam. bunlarla teknoloji piyasasında saf tüccar mantığı ile hareket edemezsiniz. edersiniz ama işte donanım haber gibi sitelerde kumdan kale olursunuz. vesselam..
Yerel kaynaklardan beslenerek teknoloji dünyasında piyasaya çıkmak başarı getirmez. Ülkemizde ar ge çalışmaları ile kendinizi ispatlamalısınız. elinizdeki maddi...
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Yanıtla +16
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arifomer 1 yıl dartanyan96
dartanyan96
Hacı Ahmet Abi açtığın yerli araba bu ay açıklanıyor konusuna arada uğra.


Yanıtla +9
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cem1907 1 yıl
vestel de önüne gelen firmayı alıyor zorlu holding buyuk sirket isim hakkını alırlar vestel olan beyaz esya orada daewoo olarak satılır bu arada bu adamlar halen otomobil uretiyorlar mi
1 Yanıt Yanıtla
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Lumibrite 1 yıl cem1907
cem1907
vestel de önüne gelen firmayı alıyor zorlu holding buyuk sirket isim hakkını alırlar vestel olan beyaz esya orada daewoo olarak satılır bu arada bu adamlar halen otomobil uretiyorlar mi

Wikipedia'ya göre (Daewoo motor)1999'da iflas etmiş, sonra da GM satın almış ve ismi GM Daewoo olmuş.
GM Daewoo Modelleri :
Matiz
Gentra
Gentra X
Lacetti
Lacetti EX
Lacetti Premiere
Nexia
Tosca
Winstorm
Winstorm MaXX
Veritas
Damas
Labo
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Lumibrite 1 yıl
90'larda küçük mutfak aletleri( mikserleri, fırınları falan ) bayağı meşhurdu, sonradan Türkiye'den çekildi sanırım.
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bombombombom 1 yıl
Burası kastı yerli oto haberine geç
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Limonen 1 yıl
Uzak doğu Avrupa'dan daha iyi bence Kore ve Japonya her konuda önde
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Astforum 1 yıl
Güney Kore bize göre epey ileri bir seviyede. Adamlarla işbirliğini artırmalıyız. Adamlar Kore Savaşı nedeniyle zaten bize yakınlık yada empati duyuyorlar.
Adamlarda arge, bizde iş gücü.
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forumagir 1 yıl
zamanında Barış Manço daewoo reklamında oynamıştı.. Keşke tüm firmayı satın alsalar :)




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pranis 1 yıl
Hani batıyordu bunlar ? ?
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HEDEF_ODTÜ 1 yıl
PARA VAR
İKTİDAR ARKANIZDA
MÜHENDİS VE İŞÇİ GÜCÜ VAR
AMA YAPILAN AR-GE OLANI KOPYALAMAKTAN VE SATIN ALMAKTAN ÖTEYE GİTMİYOR....
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Fiat S.p.A. 1 yıl
Gidecekse araplara ona buna gideceğine, Güney Kore’li kardeşlerimize gitsin
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smart1978 1 yıl
Ithal coban getirtmekle ayni mantik !
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daewoo, vestel ve
5 etiket daha zorlu holding beyaz eşya Diğer Ev Elektroniği Ev Elektroniği Ahmet Gözütok
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