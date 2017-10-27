Vestel’den Güney Koreli bir şirkete satın alma teklifi

Haber Müdürü
Ülkemizde olduğu kadar Avrupa’da da birçok pazarda beyaz eşya modelleri ile ilgi gören Vestel, Toshiba için yaptığı satın alma teklifinden sonra şimdi de Güney Koreli Dongbu Daewoo Elektronik için satın alma teklifi yaptı.
Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Naif Zorlu tarafından bizzat yapılan bir açıklama ile ortaya çıkan satın alma planına göre Vestel bir teklif sundu. Şirket yakın süreçte de bu teklifi tekrardan revize edecek.
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Güney Koreli kaynaklara göre Daewoo için teklif sunulan ülkeler arasında Türkiye’nin yanı sıra Meksika, Fransa ve İsveç de var. Avrupa ve Güney Amerika pazarında bilinen isimlerden olan Daewoo’nun beyaz eşya biriminin pazar payı son yıllarda düşüş eğimine girmişti. Şirketin Fransa, İngiltere, İspanya, Romanya pazarlarında önemli bir marka gücü mevcut.
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Wikipedia'ya göre (Daewoo motor)1999'da iflas etmiş, sonra da GM satın almış ve ismi GM Daewoo olmuş.
GM Daewoo Modelleri :
Matiz
Gentra
Gentra X
Lacetti
Lacetti EX
Lacetti Premiere
Nexia
Tosca
Winstorm
Winstorm MaXX
Veritas
Damas
Labo
Adamlarda arge, bizde iş gücü.
İKTİDAR ARKANIZDA
MÜHENDİS VE İŞÇİ GÜCÜ VAR
AMA YAPILAN AR-GE OLANI KOPYALAMAKTAN VE SATIN ALMAKTAN ÖTEYE GİTMİYOR....
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