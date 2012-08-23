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AeroCool, Xpredator X3'ün siyah-beyaz ve siyah-kırmızı versiyonlarını hazırladı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
11,6b
1
25
Kasa
knight
Haber Editörü
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AeroCool, Xpredator X3'ün siyah-beyaz ve siyah-kırmızı versiyonlarını hazırladı
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Bilgisayar kasası, güç kaynağı ve fan üreticisi AeroCool, Xpredator X3 modelinin siyah - beyaz (White) ve siyah - kırmızı (Red Devil) renk kombinasyonlarına sahip versiyonlarını hazırladı.
Eylül ayı sonuna doğru boy göstermesi beklenen farklı renk seçenekli Xpredator X3, 533 mm x 223 mm x 527 mm ebatlarında tasarlanmış. Maksimum 186 mm yüksekliğinde işlemci soğutucularına, maksimum 310 mm uzunluğunda ekran kartlarına, su soğutma sistemlerine ve ITX, ATX, Micro ATX formundaki anakartlara destek veren kasa, 3 tane 5.25-inç'lik sürücüye, 8 tane 3.5-inç / 2.5-inç sürücüye ve 8 tane PCI / PCI-EX genişletme slotuna ev sahipliği yapıyor.
İç kısmında lastikli kablo saklama kanalları bulunan Xpredator X3'ün ön kısmına 1 tane 200 mm'lik fan, üst kısmına 1 tane 200 mm / 2 tane 120 mm - 140 mm fan, şeffaf sol paneline 2 tane 120 mm - 140 mm fan, sabit disk bölmesinin arkasına 2 tane 120 mm fan, arka kısmına 1 adet 120 mm / 140 mm fan, alt kısmına 1 adet 120 mm / 140 mm fan takılabiliyor. Kasanın ön kısmına 200 mm'lik LED'li fan ile arka kısmına 140 mm'lik fan önceden takılmış durumda.
Üst kısmında açılıp kapanabilen havalandırma kanallarıyla dikkat çeken kasa, 2 tane USB 3.0 portu, mikrofon girişi, ses çıkışı, 2 tane fan kontrolcü ve 3.5-inç sürücü standı (Hot Swap) ile donatılmış.
AeroCool, Xpredator X3'ün siyah-beyaz ve siyah-kırmızı versiyonlarını hazırladı
Tam Boyutta Gör
AeroCool, Xpredator X3'ün siyah-beyaz ve siyah-kırmızı versiyonlarını hazırladı
Tam Boyutta Gör
AeroCool, Xpredator X3'ün siyah-beyaz ve siyah-kırmızı versiyonlarını hazırladı
Tam Boyutta Gör
AeroCool, Xpredator X3'ün siyah-beyaz ve siyah-kırmızı versiyonlarını hazırladı
Tam Boyutta Gör
AeroCool, Xpredator X3'ün siyah-beyaz ve siyah-kırmızı versiyonlarını hazırladı
Tam Boyutta Gör
AeroCool, Xpredator X3'ün siyah-beyaz ve siyah-kırmızı versiyonlarını hazırladı
Tam Boyutta Gör

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ceo-tr 7 yıl en beğenilen
eskiden bütün kasalar beyaz ve krem rengiydi. acer aspire siyah kasa ve siyah tüplü monitör çıkardı. sonra herkes siyaha döndü. herkese çok güzel gelmişti.
şimdi bakıyorum beyaz kasa, beyaz monitör çok güzel geliyor. hatta beyaz tv beyaz cep telefonu vs.
insanoğlu çok doyumsuz :))
eskiden bütün kasalar beyaz ve krem rengiydi. acer aspire siyah kasa ve siyah tüplü monitör çıkardı. sonra herkes siyaha döndü. herkese çok güzel gelmişti....
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Sunstorms 7 yıl
ama beyazda hakkten çirkin duruyor
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bykush1905 7 yıl
kukllanan hiç bir arkadaş yokmu yahu bu kasayı tam olarak bi incelemeye alsa çok iyi olacak :))

fiyat bilgisi olan varmı beyler ?

takipteyim
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rtsbora 7 yıl
ben beyaz kasaları beğeniyorum. siyah kasalar çok çabuk toz tutuyor. şu an kullandığım HAF 912 kasayı 3-4 güne bir temizlemem gerekiyor. hele yaz günü, kapı ve pencereler açıkken hergün tozlanıyor.
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SystemApps 7 yıl
kasa çok güzel gerçekten.şimdiye kadarki en beğendiğim kasa diyebilirim.
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kungi888 7 yıl
Bugün kasanın fiziksel imkanlarına değilde daha çok tasarımına yorum yapmak daha oğru olur bu donanım için..
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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meposion 7 yıl
aylaklık zor iş boyayıp boyayıp yolluyorlar
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bellair 7 yıl
siyah kırmızı gerçekten çok güzel duruyor :)
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GamingMan 7 yıl
Reset tuşu hala yok çok garip :)
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Castiel 7 yıl
sıyah fansız kasayı 180 lıraya satıyorum burdan duyrulur :D
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E_Aydin35 7 yıl
Herkezde de muhtemelen olduğu gibi benim içinde göze çarpan ilk ayrıntı "tasarım" oldu özellikle siyah-kırmızı versiyonlu tasarım... Gerçekten çok etkileyici, albeni yaratıcak bir tasarım. Başka bir ayrıntıda üstlerdeki havalandırma kanalları.. Bugün kasanın fiziksel imkanlarına değilde daha çok tasarımına yorum yapmak daha oğru olur bu donanım için.. :)
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white_power 7 yıl
reset butonu hala eklenmemişse yuh artık...
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Tanarri 7 yıl
ceo-tr
eskiden bütün kasalar beyaz ve krem rengiydi. acer aspire siyah kasa ve siyah tüplü monitör çıkardı. sonra herkes siyaha döndü. herkese çok güzel gelmişti.şimdi bakıyorum beyaz kasa, beyaz monitör çok güzel geliyor. hatta beyaz tv beyaz cep telefonu vs. insanoğlu çok doyumsuz :))

tabi kişiye göre değişir ama hala bana beyaz çirkin geliyo :D kirleniyo sararıyo vs vs siyah iyidir herzaman :=)
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damn2u 7 yıl
X3 White ilk seriden çok daha şık gözüküyor bence.
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ceo-tr 7 yıl en beğenilen
eskiden bütün kasalar beyaz ve krem rengiydi. acer aspire siyah kasa ve siyah tüplü monitör çıkardı. sonra herkes siyaha döndü. herkese çok güzel gelmişti.
şimdi bakıyorum beyaz kasa, beyaz monitör çok güzel geliyor. hatta beyaz tv beyaz cep telefonu vs.
insanoğlu çok doyumsuz :))
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