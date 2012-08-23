AeroCool, Xpredator X3'ün siyah-beyaz ve siyah-kırmızı versiyonlarını hazırladı

Haber Editörü
Bilgisayar kasası, güç kaynağı ve fan üreticisi AeroCool, Xpredator X3 modelinin siyah - beyaz (White) ve siyah - kırmızı (Red Devil) renk kombinasyonlarına sahip versiyonlarını hazırladı.
Eylül ayı sonuna doğru boy göstermesi beklenen farklı renk seçenekli Xpredator X3, 533 mm x 223 mm x 527 mm ebatlarında tasarlanmış. Maksimum 186 mm yüksekliğinde işlemci soğutucularına, maksimum 310 mm uzunluğunda ekran kartlarına, su soğutma sistemlerine ve ITX, ATX, Micro ATX formundaki anakartlara destek veren kasa, 3 tane 5.25-inç'lik sürücüye, 8 tane 3.5-inç / 2.5-inç sürücüye ve 8 tane PCI / PCI-EX genişletme slotuna ev sahipliği yapıyor.
İç kısmında lastikli kablo saklama kanalları bulunan Xpredator X3'ün ön kısmına 1 tane 200 mm'lik fan, üst kısmına 1 tane 200 mm / 2 tane 120 mm - 140 mm fan, şeffaf sol paneline 2 tane 120 mm - 140 mm fan, sabit disk bölmesinin arkasına 2 tane 120 mm fan, arka kısmına 1 adet 120 mm / 140 mm fan, alt kısmına 1 adet 120 mm / 140 mm fan takılabiliyor. Kasanın ön kısmına 200 mm'lik LED'li fan ile arka kısmına 140 mm'lik fan önceden takılmış durumda.
Üst kısmında açılıp kapanabilen havalandırma kanallarıyla dikkat çeken kasa, 2 tane USB 3.0 portu, mikrofon girişi, ses çıkışı, 2 tane fan kontrolcü ve 3.5-inç sürücü standı (Hot Swap) ile donatılmış.
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şimdi bakıyorum beyaz kasa, beyaz monitör çok güzel geliyor. hatta beyaz tv beyaz cep telefonu vs.
insanoğlu çok doyumsuz :))