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Afganistan'daki her 50 askerden biri robot

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
5,2b
1
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Amerika Deniz Piyade Teşkilatında robot denetiminden sorumlu muvazzaf subay olarak görev yapan Dave Thompson'ın verdiği rakamlara göre, Afganistan'da 2000'den fazla kara robotu görev yapıyor yani ülkedeki her 50 askerinden birisi robot ya da bir başka ifade ile her 50 askerden birisi insan değil. Başta mayın temizleme olmak üzere teçhizat taşıma ve gözlem olmak üzere kritik öneme sahip askeri ihtiyaçları karşılamak üzere kullanılan robotlar için yakında zamanda aşılması beklenmeyen önemli bir sorun var; aptallar! Evet bu robotların pek çoğu aktif görevde bir operatör gerektiriyor ve belirttiğimiz gibi kritik öneme sahip çeşitli uygulamalarda hayat kurtarıcı bir rol üstleniyorlar ancak otonom değiller. Dave Thompson önemli bir noktaya dikkat çekiyor ve bilinenin aksine robotların sadece patlayıcıları imha etmekte değil, tahmin edilmeyen bazı alanlarda da kullanıldığını belirtiyor. Örneğin dört tekerlekli M-160 modelinin, patlayıcı özelliği gösteren madenlere karşı harman döveni olarak kullanıldığını söylüyor.

İnsansız hava araçlarının aksine karada kullanılan robotların yakın zaman içerisinde gerçek anlamda "robotik" özelliklere sahip olması yani insan yönlendirmesi gerektirmeden kullanılmaları beklenmiyor. Şu an için Pentagon yer robotlarını nasıl eğiteceğini bilmiyor ancak Amerikan Ordusu'nda konuyla ilgili ciddi çalışmaların olduğu tahmin ediliyor. Operatör yardımıyla kullanılabilen robotların yakın gelecekte bağımsız botlar olarak kullanılması beklenmediğinden aynı zamanda askerlere robotik güçler kazandırabilecek çeşitli konularda da ciddi araştırmalar yapılıyor. Bu noktada en ciddi çalışma ise "Iron Man" tarzı özel zırh ve robotik iskelet sistemleri. Kara Kuvvetleri'nde görevli askerlerin son teknoloji ekipmanları taşırken aynı zamanda yüksek hareket kabiliyetine sahip olmasını hedeflenirken, konu üzerine Pentagon liderliğinde çeşitli çalışmalar yapılıyor. Tabi bu çalışmalara üniversiteler ve savunma teknolojileri üzerine faaliyet gösterek endüstriyel şirketler de katılıyor, katkı sağlıyorlar.


http://www.nationaldefensemagazine.org/blog/Lists/Posts/Post.aspx?List=7c996cd7-cbb4-4018-baf8-8825eada7aa2&ID=300 Yorum Yaz
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veleciraptor 8 yıl
Oranlarda bir yanlışlık olmalı. Bence Afganistan'da savaşan İNSAN sayısı çok daha az
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mgedik06 8 yıl
Amerikanın askeri alanda teknolojik olarak çağ atladığı afganistan toprakları şuanda sömürge altındadır... milyonlarca müslüman kardeşimiz amerikanın eziyet işkence ve göz hapsinde hayatlarını sürdürüyorlar...bu topraklara güven huzur getireceğiz buraları şiddetten arındıracağız diye gelip gözlerini pertrole çevirdiler ve başka birşey görmez oldular...madem adelet peşindesin huzur, refah peşindesin şiddete karşısın neden israilin filistine yıllar yılı yaptığı eziyete karşı durmuyosun derler adama, milyonlarca suçsuz günahszı sivilin öldüğünü görmüyosunda hemen bir iç ayaklanma olan petrol ülkelerine konuçlanıyorsun... Donanimhaber hiç bir milli, manevi, toplumsal değeri olmayan insanların kurduğu ve bu ve benzeri düşüncedeki şahısların toplandığı bir platformmuş gibi bütün bunları göz ardı ederek birde amerikanın afkanistandaki kullandığı ve geliştirdiği teknolojik değerleri haber niteliğinde insanlara duyuruyor... bu gavurların hak hukuk gözetmeden yaptıkları davranışlara bizim zaten içimiz kan ağlıyor birde siz yaramızı deşiyorsunuz....
Burası Türkiye 1930-1940 larda her türlü manevi değere hitap eden şeyin yasaklandığı kendi geçmişi ve dininden habersiz nesiller oluşturmak adına yazısının ve dilinin değiştirildiği, şapka giymedi diye fesini sarığını çıkarmadı diye binlerce insanın asıldığı, insanlar türkü söyledi diye geçmişe dair birşeyler yaptı diye, sakalı var diye yıllardır hapis yattığı bir coğrafya.. bazı şeyleri göremiyorsak aslında birilerinin amaçlarına nasılda ulaştığını görmemek içten bile değil...
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memotunc 8 yıl

mugo66

Amerikanın askeri alanda teknolojik olarak çağ atladığı afganistan toprakları şuanda sömürge altındadır... milyonlarca müslüman kardeşimiz amerikanın eziyet işkence ve göz hapsinde hayatlarını sürdürüyorlar...bu topraklara güven huzur getireceğiz buraları şiddetten arındıracağız diye gelip gözlerini pertrole çevirdiler ve başka birşey görmez oldular...madem adelet peşindesin huzur, refah peşindesin şiddete karşısın neden israilin filistine yıllar yılı yaptığı eziyete karşı durmuyosun derler adama, milyonlarca suçsuz günahszı sivilin öldüğünü görmüyosunda hemen bir iç ayaklanma olan petrol ülkelerine konuçlanıyorsun... Donanimhaber hiç bir milli, manevi, toplumsal değeri olmayan insanların kurduğu ve bu ve benzeri düşüncedeki şahısların toplandığı bir platformmuş gibi bütün bunları göz ardı ederek birde amerikanın afkanistandaki kullandığı ve geliştirdiği teknolojik değerleri haber niteliğinde insanlara duyuruyor... bu gavurların hak hukuk gözetmeden yaptıkları davranışlara bizim zaten içimiz kan ağlıyor birde siz yaramızı deşiyorsunuz....
Burası Türkiye 1930-1940 larda her türlü manevi değere hitap eden şeyin yasaklandığı kendi geçmişi ve dininden habersiz nesiller oluşturmak adına yazısının ve dilinin değiştirildiği, şapka giymedi diye fesini sarığını çıkarmadı diye binlerce insanın asıldığı, insanlar türkü söyledi diye geçmişe dair birşeyler yaptı diye, sakalı var diye yıllardır hapis yattığı bir coğrafya.. bazı şeyleri göremiyorsak aslında birilerinin amaçlarına nasılda ulaştığını görmemek içten bile değil...



Klavye'ye dokunan ellerinizden öperim. Duygularıma tercüman olmşsunuz.
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kımyasal 8 yıl
ıyı guzel yazmıssınızda bızım ulkede donen dolaplardan haberınız varmı beyler ceteler,darbecıler,hemserıcıler tonla pıslık varken bı dusunun bızım kalkınmamızı ısterlermı ? mantıklı olalım. dıyorsunuz once kendımıze bakalım egıtım sıstemı ortada ha ıyı beyınler cıkıyor onuda hemen kapıyorlar osmanlıyı dusunun dunyayı fetettık adamlar dedı ulan bunlar ne boyle bızı aglattılar bunlar kalkınmasın bı daha sımdıkı halımıze bakın ıste ne zaman bır sey yapsak onumuze hemen pıslıgı koyuyorlar bu ulkeyı yoneten bazı kesımler a.b.d. nın kuklası olmus bu bır gercek ha bazı arkadslarımız olur onlarda kırmızı baslıklı kızın masal kıtabından 4 uncu sayfayı okumaya devam ederler OHHH DUNYA TOZ PEMBE AVRUPALILAR AMERIKALILAR COK DAHI BIZ HEP SALAGIZ DERLER. benım goruslerım bunlar.bol sanslar
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bbbbbbbbbbbbbbburak 8 yıl
Türk Öğün ''Çalış'' Güven yada İlim talep etmek her müslümana farzdır.

EEE buna rağmen elin gavuru yapıyo ...
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ssLh 8 yıl
arkadaslar dun haberlerde ızlemıstım aselsan bu robotlardan yapmıs uzerıne m-16 tarzı bır sılah monte edılmıs bır gorunumu vardı geneykurmaya sunulmus onay verılmesı halınde uretıme gecebılecegınen bahsedıyordu sıpıker ayrıca bu robotun ozel yanı sadece bırını kontroluyle calısmıyor oto modu varmıs sanırım
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kımyasal 8 yıl
ha bızımde calısmalarımız var GATA da askerlerı denek olarak kullanıyoruz ya :D adamlara elektırık yukluyoruz -_-
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kımyasal 8 yıl
abd su an kaynak olarak zayıf ulkelerı ele gecırme planları ıcerısınde buyuk ortadogu projesı adı altında baslattıgı bu sacmalık yok sıze demokrası, ozgurluk getırecegım dıyıp patrolu hortumlayan nalet bı ulke ama nalet gostermıyor onlar ozgurluk getırıyor dımı :) sanırım ılerı zamanlarda abd askerlerını crysıs gıbı zırhlarla kusatacak abd nın bı diger calısması kontrol edılebılen mermıler ıstendıgı mesafede patlayabılıyor mermı ayrıca yaralı askerı catsma bolgesınde amelıyat eden makınaler uzerınde calısmaları var.bakalım bıze ne zaman sıra gelecek...
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lj94 8 yıl
@infoman ben varım kardeşim. nedir bu ya millet prof. olmuş bize iş yok bu dünyada en iyisi gidelim biz :))
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infom@n 8 yıl
Yav şu sitede bir tane gariban, bir tane normal okulda okuyan, bir tane her konuda prof olmayan, bir tane eski bilgisayar kullanan yok mu?
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Faik Ş. 8 yıl

lnfoman
Yav şu sitede bir tane gariban, bir tane normal okulda okuyan, bir tane her konuda prof olmayan, bir tane eski bilgisayar kullanan yok mu?

Böyle olmak varken, neden öyle olalım?
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kadirkayik 8 yıl
lnfoman

Yav şu sitede bir tane gariban, bir tane normal okulda okuyan, bir tane her konuda prof olmayan, bir tane eski bilgisayar kullanan yok mu?


ben
hayatı analog yaşıyanlardanım
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DH Misafiri 8 yıl
Vay Canına Ben Kalan 49 Kişilik Gruptaydım Demekki :DD Ama Bu Kadar Yoğun Bir Robot Kullanımına En Azından Kabil Civarında Hiç Denk Gelmedim.. Artık Hangi Bölgede Kullanıyorlardır Allah Bilir..
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NidderuN 8 yıl

DH Misafiri

Vay Canına Ben Kalan 49 Kişilik Gruptaydım Demekki :DD Ama Bu Kadar Yoğun Bir Robot Kullanımına En Azından Kabil Civarında Hiç Denk Gelmedim.. Artık Hangi Bölgede Kullanıyorlardır Allah Bilir..

Mutfakta desem çok mu iğrenç olur
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sahoron 8 yıl
yukarıda ki mesajda başka bir üye üzerinden kendini kanıtlama bi havalara girme olayını görüyoruz. Arkadaş sanırım kendini başkakan seviyesinde nimetli biri sanmış kendini. Gavur çalısıyora gelirsek dogrusun kardeşim :)
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