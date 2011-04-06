Afganistan'daki her 50 askerden biri robot

Amerika Deniz Piyade Teşkilatında robot denetiminden sorumlu muvazzaf subay olarak görev yapan Dave Thompson'ın verdiği rakamlara göre, Afganistan'da 2000'den fazla kara robotu görev yapıyor yani ülkedeki her 50 askerinden birisi robot ya da bir başka ifade ile her 50 askerden birisi insan değil. Başta mayın temizleme olmak üzere teçhizat taşıma ve gözlem olmak üzere kritik öneme sahip askeri ihtiyaçları karşılamak üzere kullanılan robotlar için yakında zamanda aşılması beklenmeyen önemli bir sorun var; aptallar! Evet bu robotların pek çoğu aktif görevde bir operatör gerektiriyor ve belirttiğimiz gibi kritik öneme sahip çeşitli uygulamalarda hayat kurtarıcı bir rol üstleniyorlar ancak otonom değiller. Dave Thompson önemli bir noktaya dikkat çekiyor ve bilinenin aksine robotların sadece patlayıcıları imha etmekte değil, tahmin edilmeyen bazı alanlarda da kullanıldığını belirtiyor. Örneğin dört tekerlekli M-160 modelinin, patlayıcı özelliği gösteren madenlere karşı harman döveni olarak kullanıldığını söylüyor.

İnsansız hava araçlarının aksine karada kullanılan robotların yakın zaman içerisinde gerçek anlamda "robotik" özelliklere sahip olması yani insan yönlendirmesi gerektirmeden kullanılmaları beklenmiyor. Şu an için Pentagon yer robotlarını nasıl eğiteceğini bilmiyor ancak Amerikan Ordusu'nda konuyla ilgili ciddi çalışmaların olduğu tahmin ediliyor. Operatör yardımıyla kullanılabilen robotların yakın gelecekte bağımsız botlar olarak kullanılması beklenmediğinden aynı zamanda askerlere robotik güçler kazandırabilecek çeşitli konularda da ciddi araştırmalar yapılıyor. Bu noktada en ciddi çalışma ise "Iron Man" tarzı özel zırh ve robotik iskelet sistemleri. Kara Kuvvetleri'nde görevli askerlerin son teknoloji ekipmanları taşırken aynı zamanda yüksek hareket kabiliyetine sahip olmasını hedeflenirken, konu üzerine Pentagon liderliğinde çeşitli çalışmalar yapılıyor. Tabi bu çalışmalara üniversiteler ve savunma teknolojileri üzerine faaliyet gösterek endüstriyel şirketler de katılıyor, katkı sağlıyorlar.

http://www.nationaldefensemagazine.org/blog/Lists/Posts/Post.aspx?List=7c996cd7-cbb4-4018-baf8-8825eada7aa2&ID=300