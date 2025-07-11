Benzersiz operasyon: Yüzlerce robot, bir kent bloğunu farklı bir konuma taşıdı

Huayanli kompleksi, 1920–30’lu yıllarda inşa edilmiş ve şehirli orta sınıfının yaşam tarzını yansıtan shikumen mimarisi ile dikkat çekiyor. Bu mimari, Çin avlularını Batı tarzı sıra evlerle harmanlıyor. Bölgenin korunması gerektiği için yapı yıkılmak yerine geçici olarak taşındı. Altına inşa edilen yapı ise 53.000 metrekarelik alanı kapsayan çok katlı bir alışveriş merkezi, otopark ve metro bağlantı alanı olacak.
432 robotla senkronize hareket
Bu dev yapının taşınmasında, her biri yaklaşık 10 ton kaldırabilen 432 hidrolik “yürüyen” robot kullanıldı. Sensörlerle donatılan sistem, basınç, titreşim ve hizalama verilerini anlık izleyerek yapının dengede kalmasını sağladı. Tüm bu süreci, merkezi bir yapay zeka sistemi yönetti.
Taşınma sürecinde yalnızca taşıma robotları değil, 3D tarama teknolojisi, kendini yönlendiren delme robotları, binlerce metre uzunluğunda konveyör bant sistemleri ve toprak türlerini ayırt edebilen yapay zeka algoritmaları kullanıldı. Bu teknolojiler sayesinde toprak yapısı analiz edildi, çarpışma riskleri önlendi ve toprak taşıma rotaları milimetrik hassasiyetle planlandı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Kurumsal ve büyük ölçekli şirketler için çok iyi.
teşekkürler
normal.. dünyanın yüzde 95 i google arama motoru kullaniyor bana göre