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    Benzersiz operasyon: Yüzlerce robot, bir kent bloğunu farklı bir konuma taşıdı

    Çin’in Şanghay kentinde, 1920’lerden kalma 7.500 metrik tonluk bir kent bloğu, yer altı alışveriş merkezi ve ulaşım merkezi için 432 robotla geçici olarak taşındı ve 19 günde yerine geri döndü.

    Yüzlerce robot, bir kent bloğunu farklı bir konuma taşıdı Tam Boyutta Gör
    Çin’in Şanghay kentinde mühendislik tarihine geçecek bir projeye imza atıldı. Yaklaşık 7.500 metrik ton ağırlığındaki ve 4.030 metrekarelik tarihi Huayanli bina kompleksi, altına çok katlı bir yer altı yapı inşa edilebilmesi amacıyla robotlar yardımıyla geçici olarak yerinden taşındı. Süreç tamamlandığında ise bina 19 günde eski konumuna geri getirildi. Proje, bugüne kadar robot destekli en büyük bina taşıma operasyonu olarak kayıtlara geçti.

    Huayanli kompleksi, 1920–30’lu yıllarda inşa edilmiş ve şehirli orta sınıfının yaşam tarzını yansıtan shikumen mimarisi ile dikkat çekiyor. Bu mimari, Çin avlularını Batı tarzı sıra evlerle harmanlıyor. Bölgenin korunması gerektiği için yapı yıkılmak yerine geçici olarak taşındı. Altına inşa edilen yapı ise 53.000 metrekarelik alanı kapsayan çok katlı bir alışveriş merkezi, otopark ve metro bağlantı alanı olacak.

    432 robotla senkronize hareket

    Bu dev yapının taşınmasında, her biri yaklaşık 10 ton kaldırabilen 432 hidrolik “yürüyen” robot kullanıldı. Sensörlerle donatılan sistem, basınç, titreşim ve hizalama verilerini anlık izleyerek yapının dengede kalmasını sağladı. Tüm bu süreci, merkezi bir yapay zeka sistemi yönetti.

    Yüzlerce robot, bir kent bloğunu farklı bir konuma taşıdı Tam Boyutta Gör
    Robotlar yapıyı günde yaklaşık 10 metre hızla hareket ettirdi. İlk taşınma işlemi 2023 sonlarında başladı ve kompleks, yer altı kazısı için 48 metre batıya ve 46 metre kuzeye taşındı. Ardından, 19 Mayıs 2025’te geri taşınma süreci başlatıldı ve 7 Haziran’da bina yeniden orijinal temeline oturtuldu.

    Taşınma sürecinde yalnızca taşıma robotları değil, 3D tarama teknolojisi, kendini yönlendiren delme robotları, binlerce metre uzunluğunda konveyör bant sistemleri ve toprak türlerini ayırt edebilen yapay zeka algoritmaları kullanıldı. Bu teknolojiler sayesinde toprak yapısı analiz edildi, çarpışma riskleri önlendi ve toprak taşıma rotaları milimetrik hassasiyetle planlandı.

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    Güneş paneli kurulumunu hızlandıran robot

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    turkelvis 2 saat önce

    Kurumsal ve büyük ölçekli şirketler için çok iyi.

    N
    netscan 8 saat önce

    teşekkürler

    S
    sonsabah 1 gün önce

    normal.. dünyanın yüzde 95 i google arama motoru kullaniyor bana göre

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