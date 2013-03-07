Aile içi şiddete son!

Aile içinde kötü muamele ve şiddete maruz kalan kadınlara hukuki, psikolojik ve güvenlikle ilgili destek sağlamak amacıyla Kampanya kapsamında 2007’den bu yana 7 gün 24 saat faaliyet gösteren Acil Yardım Hattı’nı 15 Ekim 2007 – 31 Aralık 2012 tarihleri arasında toplam 33 bin 669 kişi aradı, 15.824 kişiye aile içi şiddetle ilgili hukuki, kurumsal ya da psikolojik destek verildi.



Hattı arayan mağdur, mağdur yakını ve mağdur tanıdığı sayısı, 11.420. Her iki mağdurdan biri fiziksel şiddetten şikâyet ederek aradı, bunların yarısına yakını ise fiziksel şiddetin yanı sıra diğer şiddet türlerinin bir ya da bir kaçına maruz kaldığını belirtti. Mağdurların 1/3’ü sözel, duygusal şiddete maruz kaldığını, bu grubun da bir kısmı duygusal şiddetin yanı sıra sosyal, ekonomik ya da cinsel şiddet gördüğünü dile getirdi.

Mağdurların yüzde 80’i eşlerinden şiddet görmekte.Acil Yardım Hattı, bugüne kadar 1.468 acil vakayla ilgilendi, çoğunluğuna polis ekibin gitmesi sağlandı,önemli bir kısmı sığınma evine yönlendirildi.Telefonlarına sadece deneyimli psikologların baktığı Acil Yardım Hattı’na tüm illerden ve 14 farklı ülkeden (Almanya, Fransa, Avusturya, Azerbaycan, Belçika, Hollanda, Avustralya, Amerika, Suriye, İsviçre, İran, Tunus, İngiltere, İsveç) ve Kıbrıs’tan arama geldi.



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Sadece cinsel, ekonomik ya da sosyal şiddet şikâyetiyle arayan mağdurların oranı yüzde 26. Arayan mağdurların yüzde 3,31’i erkek. Toplam mağdurların yaş dilimi 2-90.