Air Hockey Gold, Appstore'da kısa bir süreliğine ücretsiz olarak yayında

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Acceleroto tarafından iOS platformu için geliştirilen air hockey oyunu ''Air Hockey Gold’’, ücretsiz olarak mobil oyuncuların beğenisine sunuldu.
Mobil platformun başarılı air hockey oyunlarından biri olan yapım, çevrimiçi çoklu oyuncu modunun yanı sıra, aynı cihazda arkadaşınıza karşı mücade verebileceğiniz iki kişilik oyuncu modunu ve tek kişilik oyuncu modunu da bünyesinde barındırıyor. Tekli oyuncu modunda altı farklı zorluk seviyesi sunan yapım, oldukça basit bir kontrol yapısı ve gerçekçi ses efektleriyle mobil cihazlarda kaliteli bir air hockey deneyimi yaşatmayı başarıyor.
Air hockey oynamayı seviyor ve cebinizde her daim bir air hockey oyunu bulundurmak istiyorsanız, şimdilik ücretsiz olarak sunulan Air Hockey Gold'a Appstore üzerinden buradan ulaşabilirsiniz.
https://itunes.apple.com/tr/app/air-hockey-gold/id353410847?mt=8 Yorum Yaz Paylaş Tweetle