WhatsApp durumda 30 saniyeden uzun video paylaşılabilecek

WABetaInfo’nun bildirdiğine göre, WhatsApp Android’in en son beta sürümü (sürüm 2.24.7.6), durumda 60 saniye uzunlukta videolar paylaşmanıza olanak tanıyor. Bu özellik şu anda sınırlı sayıda kullanıcıya açık ve hem 30 saniyeden uzun video paylaşmak hem de bu videoları izlemek için uygulamanın en son sürümünün indirilmesi gerekiyor.
Durum süresi uzatma, büyük olasılıkla WhatsApp’ın kullanıcı geri bildirimleri doğrultusunda getirdiği iyileştirmelerden biri. Öyle ki, “WhatsApp’ta uzun video nasıl durum yapılır?” gibi WhatsApp durumda uzun video paylaşmaya yönelik çok fazla soru, talep var. 15 saniye, 30 saniye, şimdi de 60 saniye uzunluğunda durum güncellemeleri düzenlemeye gerek duymadan paylaşılabilecek ancak bu özellik herkesin kullanımına ne zaman açılacak belli değil.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.