WhatsApp durumda 30 saniyeden uzun video paylaşılabilecek

Tam Boyutta Gör WhatsApp’ta şu anda 30 saniyeden uzun bir videoyu paylaşmak için birden fazla durum güncellemesi yayınlamak gerekiyor. Son değişiklikle birlikte videonun süresi bir dakika veya daha kısaysa kullanıcı, tek durum güncellemesiyle paylaşabilecek.

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WABetaInfo’nun bildirdiğine göre, WhatsApp Android’in en son beta sürümü (sürüm 2.24.7.6), durumda 60 saniye uzunlukta videolar paylaşmanıza olanak tanıyor. Bu özellik şu anda sınırlı sayıda kullanıcıya açık ve hem 30 saniyeden uzun video paylaşmak hem de bu videoları izlemek için uygulamanın en son sürümünün indirilmesi gerekiyor.

Durum süresi uzatma, büyük olasılıkla WhatsApp’ın kullanıcı geri bildirimleri doğrultusunda getirdiği iyileştirmelerden biri. Öyle ki, “WhatsApp’ta uzun video nasıl durum yapılır?” gibi WhatsApp durumda uzun video paylaşmaya yönelik çok fazla soru, talep var. 15 saniye, 30 saniye, şimdi de 60 saniye uzunluğunda durum güncellemeleri düzenlemeye gerek duymadan paylaşılabilecek ancak bu özellik herkesin kullanımına ne zaman açılacak belli değil.

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WhatsApp durum videolarında sınır yükseltildi