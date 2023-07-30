Bilgisayar & telefon ses yükseltme için en iyi ses yükseltici programlar

Teknoloji Editörü
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Bilgisayarda video izlerken veya telefonda müzik dinlerken ses düşük mü geliyor? Sesi sonuna kadar açmanıza rağmen duymakta zorlanıyorsanız, ses yükseltici program sorununuzu çözecektir. Ses arttırıcı programlar, laptopun hoparlörlerinden mümkün olan en yüksek sesi almanızı sağlar. Windows 11/10 PC için ses yükseltme programları, mükemmel sesin keyfini çıkarabilmeniz için ses frekanslarını ayarlamanıza ve arttırmanıza yardımcı olur. İşte
Windows PC ve laptop için en iyi ses yükseltici programlar ⬇️
Bilgisayar ses yükseltme programları 🔊
VLC Media Player
Chrome Volume Booster
Equalizer APO
Letasoft Sound Booster
FxSound
Ear Trumpet
Voice Meeter
Ashampoo Music Studio
Boom 3D
Audio Retoucher
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VLC Media Player, her türlü ses ve video formatını oynatmada başarılı ücretsiz, açık kaynak ve platformlar arası bir medya oynatıcı. VLC, medya oynatıcı olmasının yanı sıra sesi %100 - %300 aralığında arttırmanıza olanak tanıyan bir ses yükseltici olarak da görev görüyor. Varsayılan olarak ses seviyesini %125’e kadar ayarlamanıza izin veriyor ancak ayarları değiştirdikten sonra maksimum ses seviyesi olan %300’e kadar yükseltebiliyorsunuz. VLC, bilgisayarda ses yükseltme programı arayanlar için en iyi seçeneklerden biri.
2️⃣ Chrome Volume Booster
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Chrome Volume Booster,
Google’ın tarayıcısını kullananlar için en iyi ses arttırıcı eklenti denilebilir. Bu ücretsiz uzantıyı kullanarak ses seviyesini zahmetsizce yükseltebilirsiniz. Sesi arttırmak için tek yapmanız gereken; tarayıcıya eklemek ve kaydırıcıyı kullanmak. Ses düzeyini %1000’e kadar arttırabilirsiniz. Kullanımı kolay ve ses seviyesini önemli ölçüde etkileyecektir.
3️⃣ Equalizer APO
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Equalizer APO,
laptop ses yükseltme için kullanılabilen, Windows için tasarlanmış ekolayzır. Bu ses yükseltme uygulamasında perde, tiz, bas ve ses arttırma gibi sesi değiştiren birçok seçenek ve ayar mevcut. Ayrıca mikrofon giriş ses seviyesini kontrol edebiliyor ve özel ayar oluşturabiliyorsunuz. Ses sorununu düzeltmenize yardımcı olan spektrum analizörü ile geliyor. Windows ses arttırma programı arıyorsanız, bu ekolayzıra göz atmalısınız.
4️⃣ Letasoft Sound Booster
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Letasoft Sound Booster, bilgisayarınızın hoparlörlerinden az ses geliyorsa
sesi yükseltmek için kullanabileceğiniz bir başka etkili program. Sesi %500’e kadar yükseltebiliyorsunuz. Bu programla Windows programlarının sesini ve sistem sesini yükseltebiliyorsunuz. Program ücretsiz ancak pro sürümde sesi takip etme, mevcut ses ayarını kaydetme, sesteki bozulmayı ortadan kaldırma gibi özellikler ekleniyor. Sesi artırabileceğiniz basit bir program arıyorsanız Letasoft Sound Booster’ı öneririz.
5️⃣ FxSound
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FxSound, basit bir
PC ses yükseltici program. Müzik dinleme deneyimini geliştiren çeşitli özelliklerle geliyor. Bilgisayarın sesini kolayca yükseltiyor ve sesin netliğini artırıyor. MP3 veya başka formatta müzik dosyasının sesini arttırmak için birçok ses efekti ve ön ayar mevcut. Kendi ayarlarınızı da kaydedebiliyorsunuz. Bu ses yükseltici, ses seviyesini ve kalitesini otomatik olarak yükseltmesiyle dikkat çekici.
6️⃣ Ear Trumpet
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EarTrumpet, diğer
ses yükseltici programlardan farklı olarak Windows 10 ses düzeyi karıştırıcısına yeni seçenekler ekliyor. Bu bağlamda kullanması basit. Oynatma aygıtlarını tek bir tıkla değiştirmenizi sağlıyor. Ayrıca PC’nizde açtığınız her programın sesini de kontrol edebiliyorsunuz. Programlarınız için varsayılan ses ayarlama şansınız var. Windows 10 ses kaydırıcısı için bir eklenti olan Ear Trumpet, ücretsiz olarak indirilebiliyor.
7️⃣ Voice Meeter
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Voice Meeter,
bilgisayar sesini yükseltme programından fazlası. Her program için ayrı ekolayzır ayarı yapabiliyorsunuz. Spotify, YouTube Müzik, Apple Music gibi herhangi bir müzik dinleme programı için kolayca ince ayar yapabiliyorsunuz. Masaüstü ses kaydetme programı olarak ta kullanabiliyorsunuz. Program, çevredeki gürültüyü otomatik olarak ortadan kaldırıyor.
8️⃣ Ashampoo Music Studio
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Ashampoo Music Studio, ses düzenlemek ve dönüştürmek için tasarlanmış olsa da
müziğin sesini yükseltmek için kullanabileceğiniz en iyi programlardan biri. Kesme, kopyalama, yapıştırma, miksleme dahil müzik dosyalarınızı düzenlemeniz için çeşitli araçlar sunuyor. Program, ayrıca mp3, wma, ogg, flac dahil çeşitli ses dosyası formatlarını destekliyor, müzik dosyalarını farklı formatlara dönüştürmenizi sağlıyor. MP3 ses arttırmak için bir program arıyorsanız iyi bir seçenek.
9️⃣ Boom 3D
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Boom 3D, özellikli
PC ses yükseltme programı. Bilgisayarın sesini arttırmak ve seste bozulma olmadan netliğini belirlemek için kullanılabilir. Adından da anlaşılacağı üzere PC’de üç boyutlu ses deneyimi sağlıyor. Ek olarak farklı görevler ve ses türleri için birçok ekolayzır ayarı mevcut. Boom 3D, peki çok gelişmiş özellikle gelen Windows için en iyi ses yükselticilerden biri.
🔟 Audio Retoucher
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Audio Retoucher, sistem ses kartındaki sınırlamayı ortadan kaldırmanıza yardımcı olan bir program. Bu kullanımı basit
ses arttırıcı program ile sesi %400’e kadar yükseltebiliyorsunuz. Kalitesi düşük bir müzik dosyanız varsa veya YouTube’da video izlemek, Netflix izlemek veya başka bir amaç için sesi yükseltmek istiyorsanız faydalı bir yazılım. Audio Retoucher, sesi artırmanın yanı sıra ses kalitesini iyileştirme ve özel ses efektleri ekleme dahil bir dizi başka özellik de sunuyor. Programı ses formatlarını dönüştürmek için de kullanabilirsiniz.
Telefon ses yükseltme uygulamaları (Android & iPhone) 📱
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Akıllı telefonunuz sandığınızdan çok daha yüksek ses veriyor olabilir.
Telefon ses yükseltme uygulaması, en sevdiğiniz müzikleri son ses dinlemenizi, telefonunuzun hoparlörlerinden en iyi şekilde faydalanmanızı, aramalarınızın ses kalitesini artırmayı sağlar. İşte iPhone ve Android telefon ses yükseltici uygulamalar:
Super Volume Booster (Android)
Volume Booster GOODEV (Android)
Speaker Booster (Android)
AmpMe (iOS, Android)
Equalizer Fx (iOS)
Precise Volume (Android)
Bass Booster (iOS)
Louder Volume Booster (iOS)
Bass Booster & Equalizer (Android)
Wavelet (Android)
Bilgisayarda sevdiğiniz bir müziği dinlerken veya filmi izleme keyfini çıkarırken bazen sesin daha yüksek ve daha net gelmesini isteyebilirsiniz. Ses yükseltici programlar, sesi %100’ün üzerinde kalıcı olarak artırmanın en kolay yoludur. Aynı şekilde telefonda da müzik dinlerken veya konuşurken sesin daha yüksek çıkmasını isteyebilirsiniz. PC gibi telefonlar için de ses yükseltme programları mevcut. Burada hem Windows PC hem de Android telefon & iPhone için en iyi ses arttırıcı programları bulabilirsiniz.
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