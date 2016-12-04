Airbnb, Londra ve Amsterdamdaki ev sahiplerine kısıtlama getirdi

2007’de kurulan ve geçtiğimiz yıl 30 milyon kullanıcının rezervasyon yaptırmak için kullandığı Airbnb, Avrupa'nın iki büyük şehrinde konut kiralama süresinde bir kısıtlamaya gidiyor. Bunun ana sebebi ise bazı şehirlerdeki konaklama hizmetinin Airbnb tarafından domine edilmesi ve şehirlerde konut krizinin ortaya çıkması.

İnsanların konaklama masraflarını düşürebilmesi, yeni insanlar ve yeni kültürlerle kolayca iletişime geçebilmesi gayretiyle yola çıkan Airbn için bu durum aslında şaşırtıcı. Bugüne kadar 50 milyon kişi tarafından kullanılan uygulamanın esas kullanım alanı ise insanlara kısa süreli ucuz konaklama hizmeti sağlamak. Ancak bazı kişiler tarafından bu durumun suistimal edilmesi ve insanların uzun süreli konaklamalarda Airbnb'yi kullanması emlak kira sektörünün gelirlerini bir hayli düşürmüştü.

Konuyla ilgili şirketin yıllardır kanunlara rağmen hiçbir hamle yapmaması en çok şikayet alan konuların başında geliyordu. Airbnb, beklenen çözümün Londra'da otomatik sınırlandırma sistemi ile uygulanacağını duyurdu. Airbnb, Londra'daki ev sahiplerinin bundan sonra evlerini 90 günden fazla kiraya vermesine izin vermeyecek. Eğer 90 günden fazla kiraya vermek isterlerse özel izinlere tabi olacaklar.

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da ise hükümetle ortak çalışacağını açıklayan şirket, Amsterdam'da evlerin maksimum 60 gün kiralanmasına olanak tanıyacak. Amsterdam Belediyesi Meclis üyesi Lurens Ivens bu yeni yaklaşımın şehirdeki illegal otel birikimlerinin de ortadan kaldırılması için büyük bir adım olduğunu söyledi.

Airbnb'nin açıklamasına göre uygulamayı kullanan, Amsterdam'daki sıradan bir ev sahibini evini kiralayarak 28 gece için 4000 dolar kazanabilirken, Londra'daki bir ev sahibi aynı standartlardaki evini 50 gece kiralayarak 4400 dolar kazanabiliyor.

Almanya uyarmıştı

Bu yıl konut krizi yaşayan Berlin’de krizin nedeni olarak Airbnb ve benzeri kiralama servisleri aracılığıyla ev sahiplerinin hiçbir vergi ya da komisyon ödemeden dairelerini uzun süreli kiralamaları gösterilmişti. Hükümet bu tarz kiralamaların devam etmesi halinde ev sahiplerini 100.000 Euro’ya varan miktarlarda cezalandırmakla tehdit etmişti. Airbnb ise buna rağmen sisteminde uzun süreli kiralamalara imkan tanımış ve krizin kendileriyle bir ilgisi olmadığı söylemişti ancak sonrasında ise ülkelerin yasalarına uymakla yükümlü olduğunu belirterek bunu çözeceğini dile getirmişti.

http://www.chinapost.com.tw/business/europe/2016/12/03/485707/Airbnb-to.htm