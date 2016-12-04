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Airbnb, Londra ve Amsterdamdaki ev sahiplerine kısıtlama getirdi

Yıllardır insanların çok cazip ücretlerle konut kiralamasına olanak tanıyan Airbnb, ev sahiplerinin artık 90 günden fazla evlerini kiraya veremeyeceğini açıkladı.
2 yıl
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Diğer
Furkan Babur
Yazar
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2007’de kurulan ve geçtiğimiz yıl 30 milyon kullanıcının rezervasyon yaptırmak için kullandığı Airbnb, Avrupa'nın iki büyük şehrinde konut kiralama süresinde bir kısıtlamaya gidiyor. Bunun ana sebebi ise bazı şehirlerdeki konaklama hizmetinin Airbnb tarafından domine edilmesi ve şehirlerde konut krizinin ortaya çıkması.

İnsanların konaklama masraflarını düşürebilmesi, yeni insanlar ve yeni kültürlerle kolayca iletişime geçebilmesi gayretiyle yola çıkan Airbn için bu durum aslında şaşırtıcı. Bugüne kadar 50 milyon kişi tarafından kullanılan uygulamanın esas kullanım alanı ise insanlara kısa süreli ucuz konaklama hizmeti sağlamak. Ancak bazı kişiler tarafından bu durumun suistimal edilmesi ve insanların uzun süreli konaklamalarda Airbnb'yi kullanması emlak kira sektörünün gelirlerini bir hayli düşürmüştü.
Konuyla ilgili şirketin yıllardır kanunlara rağmen hiçbir hamle yapmaması en çok şikayet alan konuların başında geliyordu. Airbnb, beklenen çözümün Londra'da otomatik sınırlandırma sistemi ile uygulanacağını duyurdu. Airbnb, Londra'daki ev sahiplerinin bundan sonra evlerini 90 günden fazla kiraya vermesine izin vermeyecek. Eğer 90 günden fazla kiraya vermek isterlerse özel izinlere tabi olacaklar.
Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da ise hükümetle ortak çalışacağını açıklayan şirket, Amsterdam'da evlerin maksimum 60 gün kiralanmasına olanak tanıyacak. Amsterdam Belediyesi Meclis üyesi Lurens Ivens bu yeni yaklaşımın şehirdeki illegal otel birikimlerinin de ortadan kaldırılması için büyük bir adım olduğunu söyledi. 
Airbnb'nin açıklamasına göre uygulamayı kullanan, Amsterdam'daki sıradan bir ev sahibini evini kiralayarak 28 gece için 4000 dolar kazanabilirken, Londra'daki bir ev sahibi aynı standartlardaki evini 50 gece kiralayarak 4400 dolar kazanabiliyor.

Almanya uyarmıştı

Bu yıl konut krizi yaşayan Berlin’de krizin nedeni olarak Airbnb ve benzeri kiralama servisleri aracılığıyla ev sahiplerinin hiçbir vergi ya da komisyon ödemeden dairelerini uzun süreli kiralamaları gösterilmişti. Hükümet bu tarz kiralamaların devam etmesi halinde ev sahiplerini 100.000 Euro’ya varan miktarlarda cezalandırmakla tehdit etmişti. Airbnb ise buna rağmen sisteminde uzun süreli kiralamalara imkan tanımış ve krizin kendileriyle bir ilgisi olmadığı söylemişti ancak sonrasında ise ülkelerin yasalarına uymakla yükümlü olduğunu belirterek bunu çözeceğini dile getirmişti. 

http://www.chinapost.com.tw/business/europe/2016/12/03/485707/Airbnb-to.htm Yorum Yaz
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caneycaney 2 yıl en beğenilen ozkn_s
ozkn_s

Editörümüz Furkan bey'e ilgi çekici enteresan haber için teşekkür ederim. Bence başarılı bir seçim olmuş.
Konuya vâkıf olmasam da haberdeki bilgilerden yola çıkarsak eğer çok garip olaylar var bu işte.

Şimdi anladığım kadarıyla
Ev sahibi memnun bir şikâyeti yok
Kirâcılar memnun bir şikâyeti yok
Aracı kurum memnun bir şikâyeti yok.

Peki nedir bu mesele?

Adamlar kafayı çalıştırmış ev sahiplerini global pazarla buluşturmuş ve giderek büyümüşler. Olay bu. Ayrıca ben bu işte suistimal olayına da katılmıyorum. Müşteri evi 10 gün içinde tutabilir 10 ay içinde.Airbnb firmasının kuruluş amaçları ne olursa olsun sonuçta iş dönüp dolaşıp emlakçılık faaliyetlerine giriyor.O yüzden bu suistimal olayını geçelim.

Bu işte zararlı çıkan gruplardan biri kuşkusuz Otelcilik sektörü. Diyeceksiniz ki onlarda fiyat kırsın rekabet etsin. Bu ne kadar mümkün olabilir kestirmek zor. Çünkü zor iştir otelcilik. Masrafı çok.

Bir de o ülkenin vatandaşları zararlı çıkabilir. Ev sahibi evini yabancılara görece daha iyi fiyattan kirâladığı için içerdeki vatandaş sıkıntı yaşaması yüksek bir ihtimal. Burada kirâya verilen konutun niteliği çok önemli. Acaba sıradan evlerde global pazara dahil mi? Yabancılara kirâlanıyor mu? Haberde ülke vatandaşlarından bir şikâyet olduğuna dair bir bilgi yok.

Berlindeki hadise tüm avrupada var bizde de var. Ev sahibi vergisiz kazanç için mümkün olan her yolu deniyor. Airbnb ile çok ilgili değil. Ev sahibi evini kirâya vemişse bunu ilgili kuruma bildirmek zorunda.
O zaman şimdilik sadece Oteller yandı diyelim hem de alev alev

booking.com ve airbnb den yaptığın rezervasyonlarda vergi ödüyorsun.Şehir vergisi vs. diye de geçiyor

olay şu.Şimdi herkes bunları kullanırsa normal orda yaşayan vatandaş kiralık oturmak için ev bulamaz ve fiyatlar çok yukarı taşınıyor

10 günlük kiraladığın bir evden normal vatandaşın aylık ödeyeceği parayı çıkarabiliyorsun.Dolayısı ile herkes günlük kiraları seçiyor.Hem daha fazla kazanıyor hem de evin yıpranma payı daha az oluyor

Yani orada yaşayan vatandaş memnun değil
ozkn_sEditörümüz Furkan bey'e ilgi çekici enteresan haber için teşekkür ederim. Bence başarılı bir seçim olmuş.Konuya vâkıf ...
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DH Misafiri 2 yıl
Türkçe'yi pek iyi bilmiyor heralde bu arkadaş. Başlıkta bile hata var.
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DH Misafiri 2 yıl
Londra'da yasiyorum ve en çok Türkler suistimal ediyor Airbnb kullanarak. Adam devlet evinde oturuyor hem kendi kira ödüyor hemde evine kiracı alıyor ve kendi kira alıyor. Bu İngiltere yasalarına aykırı bir durum yani yakalanırsa hem evinden olur hem para cezasına çarptırılır.
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shadowtr 2 yıl
90 gün kiralarsın ve sonrası için direk ev sahibiyle muhatap olursun. Airbnb de ortadan çıkar emlakçılar da...
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boombip 2 yıl
Cok ilginc bir haber. Aktif bir airbnb kullanicisi olarak ilgiyle okudum.
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ozkn_s 2 yıl
Editörümüz Furkan bey'e ilgi çekici enteresan haber için teşekkür ederim. Bence başarılı bir seçim olmuş.
Konuya vâkıf olmasam da haberdeki bilgilerden yola çıkarsak eğer çok garip olaylar var bu işte.

Şimdi anladığım kadarıyla
Ev sahibi memnun bir şikâyeti yok
Kirâcılar memnun bir şikâyeti yok
Aracı kurum memnun bir şikâyeti yok.

Peki nedir bu mesele?

Adamlar kafayı çalıştırmış ev sahiplerini global pazarla buluşturmuş ve giderek büyümüşler. Olay bu. Ayrıca ben bu işte suistimal olayına da katılmıyorum. Müşteri evi 10 gün içinde tutabilir 10 ay içinde.Airbnb firmasının kuruluş amaçları ne olursa olsun sonuçta iş dönüp dolaşıp emlakçılık faaliyetlerine giriyor.O yüzden bu suistimal olayını geçelim.

Bu işte zararlı çıkan gruplardan biri kuşkusuz Otelcilik sektörü. Diyeceksiniz ki onlarda fiyat kırsın rekabet etsin. Bu ne kadar mümkün olabilir kestirmek zor. Çünkü zor iştir otelcilik. Masrafı çok.

Bir de o ülkenin vatandaşları zararlı çıkabilir. Ev sahibi evini yabancılara görece daha iyi fiyattan kirâladığı için içerdeki vatandaş sıkıntı yaşaması yüksek bir ihtimal. Burada kirâya verilen konutun niteliği çok önemli. Acaba sıradan evlerde global pazara dahil mi? Yabancılara kirâlanıyor mu? Haberde ülke vatandaşlarından bir şikâyet olduğuna dair bir bilgi yok.

Berlindeki hadise tüm avrupada var bizde de var. Ev sahibi vergisiz kazanç için mümkün olan her yolu deniyor. Airbnb ile çok ilgili değil. Ev sahibi evini kirâya vemişse bunu ilgili kuruma bildirmek zorunda.
O zaman şimdilik sadece Oteller yandı diyelim hem de alev alev
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caneycaney 2 yıl ozkn_s
ozkn_s

Editörümüz Furkan bey'e ilgi çekici enteresan haber için teşekkür ederim. Bence başarılı bir seçim olmuş.
Konuya vâkıf olmasam da haberdeki bilgilerden yola çıkarsak eğer çok garip olaylar var bu işte.

Şimdi anladığım kadarıyla
Ev sahibi memnun bir şikâyeti yok
Kirâcılar memnun bir şikâyeti yok
Aracı kurum memnun bir şikâyeti yok.

Peki nedir bu mesele?

Adamlar kafayı çalıştırmış ev sahiplerini global pazarla buluşturmuş ve giderek büyümüşler. Olay bu. Ayrıca ben bu işte suistimal olayına da katılmıyorum. Müşteri evi 10 gün içinde tutabilir 10 ay içinde.Airbnb firmasının kuruluş amaçları ne olursa olsun sonuçta iş dönüp dolaşıp emlakçılık faaliyetlerine giriyor.O yüzden bu suistimal olayını geçelim.

Bu işte zararlı çıkan gruplardan biri kuşkusuz Otelcilik sektörü. Diyeceksiniz ki onlarda fiyat kırsın rekabet etsin. Bu ne kadar mümkün olabilir kestirmek zor. Çünkü zor iştir otelcilik. Masrafı çok.

Bir de o ülkenin vatandaşları zararlı çıkabilir. Ev sahibi evini yabancılara görece daha iyi fiyattan kirâladığı için içerdeki vatandaş sıkıntı yaşaması yüksek bir ihtimal. Burada kirâya verilen konutun niteliği çok önemli. Acaba sıradan evlerde global pazara dahil mi? Yabancılara kirâlanıyor mu? Haberde ülke vatandaşlarından bir şikâyet olduğuna dair bir bilgi yok.

Berlindeki hadise tüm avrupada var bizde de var. Ev sahibi vergisiz kazanç için mümkün olan her yolu deniyor. Airbnb ile çok ilgili değil. Ev sahibi evini kirâya vemişse bunu ilgili kuruma bildirmek zorunda.
O zaman şimdilik sadece Oteller yandı diyelim hem de alev alev

booking.com ve airbnb den yaptığın rezervasyonlarda vergi ödüyorsun.Şehir vergisi vs. diye de geçiyor

olay şu.Şimdi herkes bunları kullanırsa normal orda yaşayan vatandaş kiralık oturmak için ev bulamaz ve fiyatlar çok yukarı taşınıyor

10 günlük kiraladığın bir evden normal vatandaşın aylık ödeyeceği parayı çıkarabiliyorsun.Dolayısı ile herkes günlük kiraları seçiyor.Hem daha fazla kazanıyor hem de evin yıpranma payı daha az oluyor

Yani orada yaşayan vatandaş memnun değil
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