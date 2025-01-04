Pablo Escobar'ın özel jeti artık Airbnb'den kiralanabiliyor

1968 yılında Japan Airlines için üretilen ve 1981'de özel jete dönüştürülen bu uçak yıllar boyunca birçok el değiştirdi. 2012 yılında hizmet dışı bırakılan jet, Pablo Escobar'ın yanı sıra bir Arap prensi ve mafya üyeleri gibi farklı figürlere hizmet vermiş. Ancak tam olarak kimler tarafından ne kadar süre kullanıldığını belirlemek zor.
Lüksün zirvesine çıkarıyor
Uçakta her biri kendi tuvalet ve banyosuna sahip iki çift kişilik yatak odası var. Ceviz ağacından oturma grubu, deri koltuklar ve yaldızlı detaylar gibi unsurlarla süslenmiş bir oturma alanı bulunuyor. Misafirleri adeta lüksün doruklarına çıkartmak amacıyla tasarlandığı söylenebilir. Bununla birlikte orijinal kokpit gibi detaylar, ziyaretçilere deyim yerindeyse bir zaman yolculuğu yaşatıyor.