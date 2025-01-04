Pablo Escobar'ın özel jeti artık Airbnb'den kiralanabiliyor

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Popüler konaklama platformu Airbnb'de sıradışı bir konaklama mekanı hizmete açıldı. Bir zamanlar, ünlü uyuşturucu baronu Pablo Escobar'a ait olduğu belirtilen, Boeing 727 tipi bir uçaktan bahsediyoruz. Kabin kısmı neredeyse lüks bir otel odasına dönüştürülen bu efsanevi jet, İngiltere'nin Bristol kentinde yer alıyor.

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1968 yılında Japan Airlines için üretilen ve 1981'de özel jete dönüştürülen bu uçak yıllar boyunca birçok el değiştirdi. 2012 yılında hizmet dışı bırakılan jet, Pablo Escobar'ın yanı sıra bir Arap prensi ve mafya üyeleri gibi farklı figürlere hizmet vermiş. Ancak tam olarak kimler tarafından ne kadar süre kullanıldığını belirlemek zor.

Tam Boyutta Gör Söz konusu Boeing 727, Johnny Palmer isimli 41 yaşındaki bir iş insanının vizyonu sayesinde yepyeni bir yaşam buldu. Palmer, uçak oteli açmadan önce Bristol şehir yönetiminin onayını alarak çalışmalara başladığını söylüyor. Restore edilmesi yıllar süren jetin kanatları ve motorları yok fakat ekipmanlarının ve iç mekanının büyük bir kısmı orijinalliğini koruyor.

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Lüksün zirvesine çıkarıyor

Uçakta her biri kendi tuvalet ve banyosuna sahip iki çift kişilik yatak odası var. Ceviz ağacından oturma grubu, deri koltuklar ve yaldızlı detaylar gibi unsurlarla süslenmiş bir oturma alanı bulunuyor. Misafirleri adeta lüksün doruklarına çıkartmak amacıyla tasarlandığı söylenebilir. Bununla birlikte orijinal kokpit gibi detaylar, ziyaretçilere deyim yerindeyse bir zaman yolculuğu yaşatıyor.

Tam Boyutta Gör Uçağın sanayi bölgesinde yer alması, Palmer'ın bilinçli bir tercihi. Kendisi bu tercihini şu sözlerle açıklıyor "Her zaman bir özel jetim olsun istemiştim. Uçup uçmaması umurumda değildi, sadece benim olması yeterliydi. Sanayi bölgesinde yer almasını seçtim çünkü burada kimse ne yaptığınızla ilgilenmez, bu da en sıra dışı fikirleri gerçekleştirmek için fırsat yaratıyor. Bu projeyi bir yerleşim yeri ya da tarım alanında yapmaya kalksaydım planlama izni alamazdım."

Tam Boyutta Gör Pablo Escobar'ın jetinde konaklamanın gecelik fiyatı sezona göre 250 ila 850 sterlin arasında değişiyor. Bu sıra dışı otelin sadece konaklamalara değil, aynı zamanda çeşitli etkinliklere de ev sahipliği yaptığını belirtelim. Palmer jetini müzik klipleri veya fotoğraf çekimleri gibi sanatsal işler için ücretsiz olarak kullanıma sunuyor. Kısa bir süre önce mevcut uçağın yanına daha da etkileyici ikinci bir uçağın yerleştirilmesi için ön başvuru da yapıldı.

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