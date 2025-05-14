Airbnb yenilendi: Tatil için gerekli olan her şey tek çatı altında toplandı

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Tam Boyutta Gör Airbnb, sadece konaklama değil, artık bir tatilin tüm bileşenlerini tek çatı altında sunan yeni uygulamasıyla dikkat çekiyor. Şirketin duyurduğu büyük tasarım değişikliğiyle birlikte, kullanıcılar kişisel şeflerden masaj terapistlerine kadar geniş bir yelpazede hizmetlere uygulama üzerinden ulaşabiliyor. Üstelik bu hizmetlerden yararlanmak için Airbnb'de konaklama rezervasyonu yapma şartı da kaldırıldı.

Tatil sadece konaklama demek değil

Airbnb’nin "Hizmetler" adıyla duyurduğu yeni özellik ile kullanıcılar artık 10 farklı kategoride profesyonel hizmet alabiliyor: kişisel şefler, yemek servisi, hazır yemekler, fotoğrafçılar, masaj terapistleri, spa uygulamaları, kişisel antrenörler, kuaför hizmetleri, manikür/pedikür ve makyaj sanatçıları bunlar arasında yer alıyor.

Tam Boyutta Gör Bu hizmetler şu an 8 ülkede, 100 şehirde sunuluyor ve fiyatlar 50 dolar seviyesinden başlıyor. Airbnb, hizmet sağlayıcılarının ortalama 10 yıllık deneyime sahip olduğunu, kimlik doğrulama sürecinden geçtiğini ve gerekli lisansların kontrol edildiğini belirtiyor.

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Airbnb, uygulamasındaki "Deneyimler" bölümünü de tamamen elden geçirdi. Artık dünya genelinde 1.000 şehirde 19 farklı kategoriye yayılan yüzlerce deneyim seçeneği sunuluyor. Müze turları, doğa yürüyüşleri, dalış etkinlikleri, yemek turları, sanat atölyeleri ve alışveriş turları bunlardan sadece bazıları.

Tam Boyutta Gör Bununla birlikte, şirket özel içerikler için "Airbnb Originals" adını verdiği yeni bir seri başlattı. Bu kapsamda tanınmış kişilerle işbirliği yapılıyor. Örneğin, Paris’te Fransız fırını French Bastards’da şef Raphaelle Elbaz ile kruvasan atölyesi ya da Rio’da Olimpik sporcu Carolina Solberg ile Leblon Plajı’nda plaj voleybolu oynama gibi etkinlikler Airbnb üzerinden rezerve edilebiliyor.

Yeni grup sohbet özelliği

Tam Boyutta Gör Airbnb, yeni sosyal özelliklerle kullanıcıları arasında bağ kurmayı da hedefliyor. Yeni uygulamada, bir deneyime katılan kişilerin birbirleriyle iletişim kurabileceği grup sohbet alanları oluşturulacak. Böylece kullanıcılar deneyimlerini paylaşabilecek, fotoğraflar ekleyebilecek ve önerilerde bulunabilecek. Şirket, bu sosyal etkileşimler için gelişmiş gizlilik ayarları da sunacağını açıkladı.

Ve elbette yapay zeka

Yeni uygulamanın en dikkat çeken yanlarından biri ise yapay zeka destekli müşteri hizmetleri asistanı. İlk olarak ABD’de İngilizce olarak kullanıma sunulan bu yeni bot, artık kullanıcıları destek makalelerine yönlendirmek yerine doğrudan sohbet penceresinde yanıt veriyor. Gelecekte bu asistan, seyahat planlamasına yardımcı olacak önerilerde bulunabilecek ve rezervasyon iptali gibi işlemleri doğrudan sohbet içinde gerçekleştirebilecek.

Bu yeniliklerle birlikte Airbnb, yalnızca bir konaklama platformu olmaktan çıkarak tam kapsamlı bir seyahat deneyimi sunan dijital merkeze dönüşüyor. Kullanıcılar artık sadece bir yer ayırtmakla kalmayacak, tatillerinin her yönünü Airbnb üzerinden planlayabilecek.

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Airbnb yenilendi: Tatil için gerekli olan her şey bir yerde