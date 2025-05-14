Airbnb yenilendi: Tatil için gerekli olan her şey tek çatı altında toplandı

Tatil sadece konaklama demek değil
Airbnb’nin "Hizmetler" adıyla duyurduğu yeni özellik ile kullanıcılar artık 10 farklı kategoride profesyonel hizmet alabiliyor: kişisel şefler, yemek servisi, hazır yemekler, fotoğrafçılar, masaj terapistleri, spa uygulamaları, kişisel antrenörler, kuaför hizmetleri, manikür/pedikür ve makyaj sanatçıları bunlar arasında yer alıyor.
Airbnb, uygulamasındaki "Deneyimler" bölümünü de tamamen elden geçirdi. Artık dünya genelinde 1.000 şehirde 19 farklı kategoriye yayılan yüzlerce deneyim seçeneği sunuluyor. Müze turları, doğa yürüyüşleri, dalış etkinlikleri, yemek turları, sanat atölyeleri ve alışveriş turları bunlardan sadece bazıları.
Yeni grup sohbet özelliği
Ve elbette yapay zeka
Yeni uygulamanın en dikkat çeken yanlarından biri ise yapay zeka destekli müşteri hizmetleri asistanı. İlk olarak ABD’de İngilizce olarak kullanıma sunulan bu yeni bot, artık kullanıcıları destek makalelerine yönlendirmek yerine doğrudan sohbet penceresinde yanıt veriyor. Gelecekte bu asistan, seyahat planlamasına yardımcı olacak önerilerde bulunabilecek ve rezervasyon iptali gibi işlemleri doğrudan sohbet içinde gerçekleştirebilecek.
Bu yeniliklerle birlikte Airbnb, yalnızca bir konaklama platformu olmaktan çıkarak tam kapsamlı bir seyahat deneyimi sunan dijital merkeze dönüşüyor. Kullanıcılar artık sadece bir yer ayırtmakla kalmayacak, tatillerinin her yönünü Airbnb üzerinden planlayabilecek.Kaynakça https://www.theverge.com/news/666191/airbnb-new-app-services-experiences https://news.airbnb.com/airbnb-2025-summer-release/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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yani bütün çöpleri geri döüştürerek araç yapmışlar. bunu da değerli olarak mı açıklıyorlar.
Arabamız yerli ve milli